 DHA YURT BÜLTENİ - 4

Bakan Eroğlu: Kurdukları ittifak çökecektir Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ittifakıyla ilgili olarak, "İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifakta çökecektir" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen 'Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı' Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlendi. Çalıştay öncesi açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir gazetecinin, 'CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin seçim ittifakında anlaşmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?' sorusunu, "CHP, adayını belirleyemedi. Ancak Cuma günü belirleneceği söylendi. Herhalde düşünüyorlar, bulamadılar daha. Buluncaya kadar seçimler biter herhalde. Gerçekten CHP ne yapacağını bilmiyor. Neticede biz onların ne yaptıklarına bakmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifakta çökecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Eroğlu'nun karşılanması

-Açıklamalar

-Detaylar Süre: 01:25 Boyut: 159.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ======================================== Van'da kamyonetin zulasından 61 kilo eroin çıktı Van'ın Edremit İlçesindeki Kurubaş mevkiinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesindeki Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurup, aradı. Narkotik köpeği 'Şila'nın da bulunduğu aramada, aracın kasasına zulalanmış, 120 paket halinde 61 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili F.Ö gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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POLİS KAMERASI

-Durdurulan kamyonet

-Kamyonette narkotik köpek 'Şila' ile arama yapılması

-Eroin zulasını tespit edilmesi

-Polis ekiplerin kecisi aletle zulanın yerini keserken

-Çıkartılan eroin paketleri

-Eroinden genel görüntü

BOYUT:177 MB,SÜRE:1 DK 35 SN

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA) ======================================== İzmir'de aranan 352 kişi yakalandı İzmir'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 352 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Nisan tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 592 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 352 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan 17 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 426 araç ile 256 motosikleti inceledi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 31 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 3 bin 327 gram esrar, 10 gram kokain, 82 uyuşturucu hap ve 141 paket kaçak sigara ele geçirildi. Haber:Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) ====================================== MS hastası maketlerle hayata tutunuyor Bursa'da 32 yıldır rahatsız olan ve bu rahatsızlığına 12 yıl önce MS teşhisi konan 67 yaşındaki Bilal Ekinci, hastalığı nedeniyle sol elinin tutmamasına rağmen yaptığı maket evlerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Doktorunun "Diğer hastalardan çok daha iyi" dediği Ekinci, "Maket yapıp kendime uğraş bulmasaydım çok daha kötü durumda olurdum" dedi.

Bursa'da yaşayan 4 çocuk babası Bilal Ekinci'ye, gözündeki rahatsızlık nedeniyle gittiği göz hekimleri tarafından, 'Behçet' ve 'Üveit' hastalığı tanıları konuldu. Tedavisi süren Ekinci, geçirdiği ataklar sonucu 2005 yılında gittiği doktorlardan MS (Multipl skleroz) hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayan Bilal Ekinci, yaptığı maketlerle hayata tutundu. Kendisi ile aynı dönemde bu hastalığa yakalananların şu anda yatalak olduğunu belirten Ekinci, doktorunun da kendisine hastaları arasında ey iyisi olduğunu, bunu da hayata tutunmasının neden olduğunu söyledi. Sol eli iyi tutmayan ve sol gözü görmeyen Ekinci, küçük bir atölyeye çevirdiği odasında maket evler yaparak insan azminin neler başarabileceğini gösteriyor. Hobi olarak çocukluktan beri maket yaptığını, hastalığı nedeniyle yaklaşık son 2 senedir yürüyemediği için dışarı çıkamadığını ifade eden Ekinci, bu nedenle maketlere daha da yoğunlaştığını ifade etti. İlaç kutuları, kartonlar ve çıtalar kullanarak evlerin maketlerini, maketlere de çevre düzenlemesini yapan Ekinci, maketteki sokak aydınlatmalarını ise kullandığı iğnelerin ilaç tüplerinden gerçekleştiriyor. Hastalığını öğrendikten sonra karamsarlığa hiç kapılmadığını belirten Bilal Ekinci, "Hep mücadele ettim. Hobilerime ağırlık verdim, sol gözümün görmemesi, sol elimde de yaşadığım güç sorununa rağmen hiç bir zaman 'hastayım' demedim. Bu mücadeleyi vermeseydim şu anda yatalak olurdum. Doktorlarım benim bu mücadelemi çok destekliyor" dedi. Ekinci, hasta arkadaşlarına çağrıda bulunup hasta psikolojisinden kurtulmalarını ve yaşam mücadelerini sürdürmelerini istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bilal Ekinci atölyeye çevirdiği odasına gelmasi

-Maket çalışması için hazırlık yapması

-Maket çalışmaları

-Bilal Ekinci Röportaj

-Detaylar Süre: 5 dakika 19 saniye Boyut: 594 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA(DHA) ====================================== Kafası su borusuna sıkışan kedi, itfaile tarafından kurtarıldı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kafası plastik su borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin'in İpek mahallesinde meydana gelen olayda; bir kedinin kafasının plastik su borusuna sıkıştığını fark eden mahalle sakinleri, önce kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmak istedi. Mahalle sakinlerinin kedinin kafasını sıkıştığı borudan kurtaramaması üzerine, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su borusunu keserek kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, sıkıştığı yerden kurtulur kurtulmaz kaçarken, mahalle sakinleri de kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine çay ikram ederek, teşekkür etti.