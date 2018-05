DHA YURT BÜLTENİ - 4

Görüntü Dökümü

Ordu, 1 milyon turist hedefinde iddialı

Ordu’nun büyükşehir olması ve havalimanının açılmasıyla dev projeler tek tek gerçekleşirken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da hızla artıyor. Geçen yıl 70 bini yabancı olmak üzere 705 bin turistin ziyaret ettiği kentti, bu yıl 1 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de; doğal güzelliği, yaylaları, dere ve şelaleleriyle büyük ilgi çeken Ordu’da, Ordu-Giresun Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte, kentin turizm potansiyelinde büyük artış yaşandığı gözlendi. Kentte havalimanıyla ulaşım kolaylığı sağlanması ve Ordu’nun büyükşehir olmasıyla birlikte, dev projelerde tek tek hayata geçiriliyor. 2016’da 602 bin 466 turistin ziyaret ettiği Ordu’yu, 2017’de 70 bini yabancı olmak üzere 705 bin turist ziyaret etti. Ordu, bu yıl ise 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, özellikle yerli turistler tarafından Doğu Karadeniz bölgesinin çok ciddi bir şekilde ziyaret edilmeye başladığını belirterek, “Ulaşımı rahat, konaklama sayısı fazla olan yerler biraz daha fazla tercih ediliyor. Ordu’da mutlaka tercih ediliyor. Merkez, Ünye, Fatsa gibi, Çambaşı yaylası dışındaki yerleşim alanlarında insanlar geziyorlar. Çambaşı yaylası, Gölköy Ulugöl, Aybastı Perşembe yaylası var. Yol ve çevre anlamında güzel buralar. Buraların artık ciddi şekilde özel teşviklerle yatırımcıya devredilmesi lazım. Çünkü gelecek yıllardaki bütün yatırımlar, tüm sistem artık özel sektör üzerinden yürümeye başladı. ORSİAD kuruluşumuz var, Çambaşı yaylasına otel yapacak, turizme çok katkı sağlayacak. Markaları çeşitlendirebilirsek, Boztepe’yi biraz daha cazibe merkezine getirebilirsek, yada Ulugöl, Perşembe yaylasında hareketlenmeyi sağlayabilirsek daha iyi olur diye düşünüyoruz. ” dedi.

FUAR ALANI İSTİYORUZ

Ordu’da ki bütün acente ve otellerin fuar alanı istediklerini, bunun sağlanması halinde kentte hedeflenen turist potansiyeline, gerçek rakamlar üzerinden daha kolay ulaşılabileceğini de belirten Ali Aydın, “Ordu’ya yapılacak 10 bin metre karelik fuar alanı kente büyük katkı sağlayacaktır. Bu Ordu merkez olmayabilir, havalimanına yakın Gülyalı olabilir, Giresun’un bir bölgesinde olabilir, hiç önemli değil. Fuar alanı Ordu-Giresun Havalimanı’nın her hangi bir yerine, sağına soluna konuşlandırıldığı takdirde her iki ilinde, ortak paydada ekonomik anlamda çok aşırı derecede gelir kaydedeceğini çok rahat şekilde görüyoruz. Özellikle Ordu otellerinden bahsediyorum, ciddi anlamda yükselişteler. 4-5 yıldız alan oteller Türkiye’de ki otellerin çok üstündeler. Ordu’da her sene yapılan fuarımız var. Buda başarılı, katkı veriyor. Ancak ulusal anlamda büyük organizasyonları buraya getirebilmek için 7-8 bin metre karelik kapalı alanlar haline getirip çok ciddi şekilde üst düzeyde yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

MENA ZİRVESİ KATKI SAĞLAYACAK

Ali Aydın, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin turizm potansiyelini Türkiye ve Karadeniz pazarına çekmek ve kültürel işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla 3-5 Mayıs tarihleri arasında Ordu ve Giresun illerinde düzenlenecek olan 2. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi’nin de bölge turizmine ciddi katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.