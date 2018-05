DHA YURT BÜLTENİ-4

ANTALYA'da 15 Temmuz Şehitler Anaokulu'nun önümüzdeki yıl eğitime kapatılacağı yönündeki açıklama üzerine veliler, okullarının kapatılmamasını istedi. Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi'nde 2 yıldır faaliyette olan 15 Temmuz Anaokulu'nun önümüzdeki yıl kapanacağını öğrenen veliler, okul önünde basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz Şehitler Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Funda Atasoy, "Okulumuzu, okul müdüründen tüm öğrencilerine, öğretmenlerine, aşçı teyzesinden güvenlikteki ablamıza kadar çok sevdik. O kadar sevdik ve sahiplendik ki, 2 yıl önce okulun açılmasına 3 gün kala hiçbir şey hazır değilken, hep beraber boyayıp çiçek dikerek hep birlikte biz bu okulu açtık. Bu okul bize anaokulundan daha çok şey ifade ediyor. Çocuklarımızın sevdiğimiz bu okulda çok güvende olduğunu biliyoruz" dedi.Gelecek yıl için kayıtların alınmadığını ve okulun önümüzdeki yıl kapatılacağı yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyleyen Funda Atasoy, "Bu konuda inanılmaz üzüldük. Okulumuz kapanıyor ve biz gerçek sebebini bilmiyoruz. Bize okulun mali sıkıntısı olduğu söylendi. Ama burada öyle veli grubu var ki, hem maddi, hem manevi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Okulumuzun kapanma sebebi ne olursa olsun, veliler olarak maddi ve manevi desteğe hazırız. İlla ki kapanacak derlerse de biz çocuklarımızı başka okullara göndermek istemiyoruz. Bize bir bina göstersinler. Hep birlikte oraya taşınalım. Biz açıkçası sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettik. Bu bina veya başka bir binada varlığımızı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.Öğrenci velisi Ulaş Yalçın da okullarının kapanmasını istemediklerini belirterek, "Okulun neden kapanacağını bilmiyoruz. Bu konuda velilere bir şey söylenmedi. Maddi ve manevi desteğe hazırız. CİMER'e yaptığımız müracaatta bize okulun ekonomik nedenlerle kapanacağı söylendi. Biz üstümüze ne düşüyorsa, bunun için gönüllüyüz. Okulumuz açıldığında masamız, sıramız, sandalyemiz, halımız yoktu. Her şeyi hazırladık. Bu huzur ortamının bozulmasını istemiyoruz" dedi. İki kızı okulda okuyan Hasan Ali Horasan ise şöyle konuştu: "Bizler çocuklarımızın bu okulda eğitimlerine devam etmesini istiyoruz. Bölgede başka okullar var ama biz çocuklarımızın bu isim altında eğitim görmesini arzuluyoruz. Bu ismi yaşatmak istiyoruz ve düzenimizin bozulmasını istemiyoruz. Milli Eğitim'den bana gelen yazıda okulun kirasının yüksek olduğu ve ödenek nedeniyle kapatılacağı söyleniyor. Biz üstümüze düşeni yapmak istiyoruz." Öğrenci velisi Adile Toprak da bölgede sadece Sabiha Gökçen Anaokulu'nun bulunduğunu, bu okulun kapanması halinde Sabiha Gökçen'deki öğrenci mevcudunun artacağını ve sağlıksız eğitime neden olacağını ifade etti. Öğrenci velisi Alona Yılmaz, mahallede devlete ait anaokulu sorunu bulunduğunu belirterek, 2 yıl önce açılan 15 Temmuz Anaokulu'nun başka bir alternatifinin olmadığını söyledi.

4)MOBİLYANIN BAŞKENTİ İNEGÖL'DE KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

TÜRKİYE'nin mobilya ihtiyacının yüzde 35'ini, sandalye ihtiyacının ise yüzde 85'ini karşılayan Bursa'nın İnegöl ilçesinden 160 ülkeye de mobilya ihracatı yapılıyor. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkan Vekili Ergün Topal, mobilyanın başkenti İnegöl'de iş yeri sahiplerinin kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiğini söyledi.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkan Vekili Ergün Topal, “Mobilyanın başkenti olan İnegöl, bugün Türkiye’de kullanılan mobilyanın yüzde 35, sandalyenin de yüzde 85’lik kısmını karşılıyor. İnegöl'ün özellikle inovasyon konusunda bugüne kadar geldiği nokta da gerek yurtdışı gerekse yurtiçi fuarlarda gözlemlenmektedirö dedi. Türkiye’nin her ilinin mobilya ihtiyacının önemli oranda karşılanmasının yanı sıra, 160 ülkeye mobilya ihracatının İnegöl’den yapıldığını ifade eden Topal, “İnegöllü mobilyacılar, yurtdışı pazarı sayısını her geçen gün artırmaktadır. İnegöl mobilya sektörü, her geçen gün kendini geliştirmektedir. İş yeri sahiplerinin en önemli sıkıntısı ise kalifiye eleman bulmakta zorlanmalarıö diye konuştu. Yaz mevsimiyle beraber düğün sezonunun da açılmasıyla sektörde bir canlanma oluştuğunu kaydeden Topal, “Bu sezon, Ramazan ayının da daha öne gelmesiyle geçen yıla göre daha uzun sürecekö ifadelerini kullandı.