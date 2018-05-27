DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KOCAELİ'DE YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU KOCAELİ'de gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu. Yollar, alt geçitler, park yerleri sularla dolarken, bazı evlerin alt katlarını ve iş yerlerini su bastı.Gece saatlerinde Kocaeli'nin genelinde yağmur yağışı etkili oldu. Saat 04.30 sıralarında yağmur yağışı etkisini artırırken rögarların taşmasıyla su baskınları yaşandı. İzmit Alikahya, Yahya Kaptan Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Başiskele ve Kartepe, Derince ve Gölcük'te yollar su altında kalırken, alt geçitleri sular bastı. Araçların park ettiği yerleri sular kapladı. Bazı evlerin alt katlarını ve iş yerlerini sular bastı. Esnaflar iş yerlerindeki suları temizlemeye çalıştı. Vatandaşlar sularla kaplanan yerlerde rögarları açmak için uğraştı. Belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri suların kapladığı bölgelerde çalışma yaptı. Görüntü Dökümü

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Su basan yollar ve alt geçitlerden görüntü

Sularla kaplanan Sanayi Sitesi

D-100 Karayolu'ndan görüntü

Röportajlar

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - ==================================================== 2)KİLİS'TE SURİYELİLERİN BAYRAM GEÇİŞİ SÜRÜYOR RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran gününe kadar ülkelerine geçmek için internet üzerinden randevu sistemine kaydolduktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kurulan çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, 7 noktadan geçip işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Suriye tarafına götürülüyor. Görüntü Dökümü

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- Suriyelililerin geçişi

- Engelli bir Suriyeli’nin el arabasıyla taşınması

- Eşyalarıyla gidenler

- Çardın içerisindeki Suriyeliler

- Yapılan röportajlar

- Koşarak ülkelerine giden Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 410 MB 3)İNCİ KEFALİNİN AKINTIYA KARŞI DANSI VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi

suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı. Önlerine çıkan engelleri zıplayarak, aşan balıkların ortaya çıkardığı görsel şölen, görenleri hayran bırakıyor. Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz görüntü ortaya çıkaran inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tedbir alıp, sürekli denetim yapıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak, yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, önlerine çıkan engelleri zıplayarak, geçiyor. Milyonlarca balık, bu göçte görsel şölen sunuyor. Vanlılar ise bu doğa olayının yoğun olarak görüldüğü Muradiye ilçesinin Bendimahi bölgesine izlemek için akın ederken, balıkları avlayan martıların da mücadelesine tanıklık ediyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, balıkların, nehrin akıntısının tersine uçarak, ziyaretçilere göç serüveni yaşattığını, bu nedenle halk arasında buna 'zorlu yolculuk' denildiğini söyledi. Yaşar, "Balıklar nehrin akıntısının tersine adeta uçarak, ziyaretçilere bir göç serüveni yaşatıyor. Gerçekten muhteşem bir olay. Bu muhteşem doğa olayını görmemiş olanlar, mutlaka gelip görsünler. Sadece sosyal medyadan takip etmek olmaz. Her yıl yurt içinden ve yurt dışından ortalama 35 bin turist gelip, bu doğa olayını izliyor; buna tanıklık ediyorlar. Bu yıl hedefimiz 50 bin turist" dedi.