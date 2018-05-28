DHA YURT BÜLTENİ-4

(Özel) - MHP'li vekil adayı, amcasına yapılan bombalı saldırıyı anlattı Malatya'da 40 yıl önce, belediye başkanlığı yaptığı sırada, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamid Fendoğlu'nun, MHP'den 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu (58), amcasının evini ve mezarını ziyaret edip, yaşananları anlattı.

Adnan Menderes'in Demokrat Parti'si ile 1950 yılında siyasete ilk adımı atan, 'Hamido' lakaplı Hamid Fendoğlu, 1978'in 17 Nisan gününde Malatya belediye başkanıyken, şu anda ismini taşıyan caddede bulunan evine gönderilen bombalı hediye paketinin patlaması sonucu gelini Hanife ve torunları Bozkurt ile Kürşat Fendoğlu ile birlikte hayatını kaybetmişti. Fendoğlu'nun yeğeni, tur şirketi sahibi Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da MHP'den 1'inci sırada milletvekili adayı gösterildi.

'TOPLUMA MAL OLMUŞ LİDERLERİN SUİKASTA GİTTİĞİNİ GÖRÜYORUM'

Seçim çalışmalarını yürüten evli ve 1 çocuk babası Fendoğlu, amcasının yaşamını yitirdiği evi ile mezarını ziyaret etti. Amcasına ait eşyaları inceleyen Fendoğlu, saldırı gününü anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. Bombalı saldırıda 2 torunu ve geliniyle hayatını kaybeden amcası Hamid Fendoğlu'nun iyi milliyetçi ve vatansever olduğunu dile getiren MHP'li Fendoğlu, şunları söyledi: "Memleketi için şehit oldu, davasının sonuna kadar. O zaman 18 yaşındaydım. Akşam haber geldi. Dediler, 'Tüp patlamış'. Söylemiyorlar olayı bize, saklıyorlar. Şimdiki Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi Arpacı Apartmanı olan 3'üncü kattaki eve geçtiğimde hiçbir şeyin kalmadığını, evi Lübnan'da bomba düşmüş bir apartman görüntüsündeydi. Ondan sonra babamı gördüğümde, babam baygındı. Rahmetli 'Hastaneye kaldırılmış' dediler. Gittik ki tamamen kaybetmiştik Bozkurt'u, Kürşat'ı, Hanife'yi ve amcamı. Malatya'da provoke edildi. Çünkü 'Hamido', Hamid Fendoğlu gücü, Doğu ve Güneydoğu'daki tüm aşiretlerin üzerindeydi. Bir işaretiyle barışılır, bir araya gelinir, helallik alınır, herkes birbirini kucaklar ve onun haricinde böyle topluma mal olmuş bir liderlerin kaygıyla söylüyorum; belirli aralıklarla suikasta gittiğini görüyorum. Ondan sonra zaten Kürt sorununun patlak verdiğini görebilirsiniz. Temel taşlarından halen faili meçhul olan bu olayın araştırılırsa ki halen bulunmadı, kaynağına inmiş olabiliriz. O günkü şartlar altında gönderilen paketli bombanın, anahtarla temas haline geçmesi, sistematik bir şekilde fünyeyi ateşlemesi ki basit herhangi bir ideoloji derneği veya ideolojiyi taşıyan sağ veya radikal sol örgütlerin yapacağı bir şey değildi. Tamamen Türkiye'nin karşımasını, birbirine girmesini ve bu kargaşa ortamından birtakım insanların veya birtakım karanlık güçlerin nemalanmasıydı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Mehmet Fendoğlu'ndan detaylar

- Mehmet Fendoğlu Röp.

- Hamido'nun eşyaları

- Hamido'nun fotoğrafları

- Tespihleri

- Patlama esnasında parçalanan cüzdan

- Yırtılan belediyeciler kimlik cüzdanı

- Fendoğlu'nun mezarı

- MHP'li Fendoğlu'nun dua etmesi

- Hamido'nun torunu Hamid'in ve amcasıyla dua etmesi

- Özel mezarlıklardan detaylar

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 800 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA) ============================================== Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknedeki 5 kişiden 1'i kurtulurken, kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, 28 metre derinlikte bulunan batık tekneye ulaştı, ancak 4 kişinin izine burada da rastlanamadı.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nden dün saat 01.30 sıralarında deniz patlıcanı avcılığı için denize açılan Volkan Çanakçı, Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'nın içinde bulunduğu 'Belinay' isimli 9 metre boyundaki tekne, çıkan fırtınada alabora olarak battı. Sahile doğru yüzmeye başlayan Mert Boysener'in devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bulunup kurtarılmasının ardından, kayıp 4 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dün gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı. İzmir'de Ege Deniz Bölge Komutanlığı’ndan gelen dalgıçlar, Altınova iskelesi açıklarında 28 metre derinlikte yeri tespit edilen batık tekneye dalış yaptı. İçinde ve çevresinde yapılan aramada da 4 kişi bulunamadı. Dalgıçların bugün de bölgede dalış yaparak arama çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, karadan da jandarma ekipleri çalışmalara katılıyor. Bölgedeki balıkçılar da kayıp 4 kişiyi bulmak için tekneleriyle denizdeki arama çalışmalarına eşlik ediyor. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, kayıp 4 kişiyi bulmak için iki gündür tüm imkanların seferber edildiğini ancak henüz bir ize rastlanılmadığını belirtti. Batan tekneden yüzerek kurtulan Mert Boysener ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine verdiği ifadesinde "Beş kişi denize düştük, hepimiz sağdık. Benim yüzmem iyi olduğu için diğer arkadaşlar, 'Sen git bize de yardım getir' dediler. Ben de sahile doğru yüzmeye başladım. Dikili bölgesinde konuşlu olan bir bot, beni kıyıya yüzerken kurtardı" dedi. Kurtulan Mert Boysener’in bu ifadesi doğrultusunda da hem yetkililer hem de Dikili sahilinde bekleyen yakınları, kayıp 4 kişiden gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Arama çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay Haber:Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) ============================================== 17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp intihar etti/EK Aydın'da bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı cinnet getiren 17 yaşındaki Mert Ali Doğru, annesi Suna Doğru (42) ve babası emekli polis memuru Adem Doğru'yu (47) tabancayl öldürüp, intihar etti.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katında ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Uyuyan annesi Suna Doğru ve babası emekli polis memuru Adem Doğru'ya, babasının beylik tabancasıyla ateş açarak yaraladı. Daha sonra oturdukları apartmanın son katına çıkan Mert Ali Doğru, aynı silahla intihar etti. Apartman sakinleri silah sesleri üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Binaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Ali Doğru'nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Suna Doğru ve Adem Doğru, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Suna Doğru ve Adem Doğru, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın nedeni araştırılırken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

ANNE VE BABA ARASINDA GEÇİMSİZLİK VARMIŞ

Aydınlılar, cinnet getiren 17 yaşındaki Mert Ali Doğru'nun annesi Suna Doğru (42) ve babası Adem Doğru'yu (47) öldürüp intihar etmesinin üzüntüsünü ve şaşkınlığını yaşadı. Ailenin komşuları, Suna Doğru ve eşi Adem Doğru'nun arasında geçimsizlik olduğunu öne sürdü. Ayrıca komşular, Suna Doğru'nun boşanmak istediğini, eşi Adem Doğru'nun buna karşı çıktığını, çocuğun ise bu durumdan etkilenmiş olabileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Anne Suna Doğru'nun fotografı

- Çocuk Mert Ali Doğru'nun fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, DHA) =============================================== Öncüpınar'da Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğu Ramazan Bayramı için ülkelerine geçmek üzere internetteki kayıt sisteminden randevu alıp, Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için bu yıl ilk kez başlatılan internet üzerinden kayıt sistemine başvuran 74 bin Suriyelinin geçişi devam ediyor. Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geceden gelen Suriyeliler, yoğunluğa neden oldu. Görevlilerin yönlendirmesiyle işlemleri yapılan Suriyelilerin, güvenlik önlemi alınarak, 7 noktadan ülkelerine geçişine izin veriliyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla internet üzerinden başvuru yapan 74 bin Suriyeliden 15 bininin ülkesine geçtiği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Suriyelilerin görüntüsü

- Çadırlarda kuyruk

- Yapılan röportaj

- Gruplar halinde gelişi

- Çadırdaki yoğunluk

- Genel ve detay görüntüler