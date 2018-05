DHA YURT BÜLTENİ- 4

Bursa Kayhan Çarşısı'nda 50 yıldır sıcak demircilik yapan Halis Çıkıkçı, 600 derece ateşte dövdüğü demirlere şekil veriyor. Mesleğin dedesinden babasına, babasından da kendisine geçtiğini ifade eden Çıkıkçı, "Demiri dövmek için 600 derece ısıyı bulan ocakta kızdırıyorum. Bu nedenle, demir döverken ortamda sıcaklık 60 dereceyi buluyor. Zor bir meslek. Teknolojiye yenik düşmüş, artık fotoğraflarda, belgesellerde yer alacak bir meslek" dedi. Bursa'da tarihi Kayhan Çarşısı'nda bulunan küçük atölyesinde 50 yıldır demircilik yapan 70 yaşındaki Halis Çıkıkçı, başta keser, balta, nacak, kazma, orak, çapa ve kürek gibi aletleri imal ederek geçimini sağlıyor. Mesleğinin dedesinden babasına, babasından da kendisine geçtiğini ifade eden Çıkıkçı, 600 derece ısıya ulaşan ocağa koyduğu demirlere döverek şekil veriyor. Eskiden Kayhan Çarşısı'nın tamamen sıcak demircilerden oluştuğunu ifade eden Halis Çıkıkçı, teknolojinin gelişmesi ve eleman yetişmediği için mesleğinin kaybolan meslekler arasına girmek üzere olduğunu ifade etti. ORTAM SICAKLIĞI 60 DERECEYİ BULUYOR Yaptıkları için adının 'sıcak demircilik' olduğunu, 600 derece ısıya ulaşan ocakta kor gibi hale gelen demiri çekiçle döverek şekil verdiklerini ifade eden Halis Çıkıkçı, her mesleğin bir zorluğu olduğunu belirterek, "Fakat bir işi severek yaparsanız onun zorluğunu aşarsınız. O iş size zevk verir. Demiri 600 derecelik ateşe koyuyoruz. Bu sıcaklık bize 60 derece olarak etki ediyor. Ateşin sıcaklığı, demirin sıcaklığı ve havanın sıcaklığı derken haliyle bizim hissettiğimiz sıcaklık artıyor. Ama o yüksek derecelere alıştık artık. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz çünkü. Bizim sıcaktan şikayetimiz yok. Alıştığımız için etkilenmiyoruz" dedi. "BELGESELLERDE KALACAK" Mesleğinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler grubunda olduğunu ifade eden Halis Çıkıkçı, "Yetişen eleman olmadığı için böyle fotoğraflarda kalacak, belgesellerde kalacak. Aslında bugün okullarımız bu işin eğitimine yönelse bu meslekler kaybolmaz. Ancak yönelme olmadığı için yok olmaya mahkum. Eskiden Kayhan Çarşısı'nda baştan sona kadar 50-60 demirci esnafı vardı. Fakat zaman içerisinde bu işyerleri, eleman bulamadıkları için kapandı. Biz de zaten son demlerimizi yaşıyoruz" dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Halis Çıkıkçı, hangi meslekte olursa olsun, insanin işini sevmesi gerektiğini ifade etti. Mesleki ahlakın çok önemli olduğunu vurgulayan Çıkıkçı, "Sadece elle çalışıyorsanız ona çırak denir. Eğer elinin yanına aklını koyarsan o zaman usta olursun. Aklının yanına kalbini de koyarsan o zaman da sanatkar olursun. Bu zamanla olur. Mesleğinizi severseniz olur. Sevmezseniz o meslekte muvaffak olamazsınız" dedi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gezgin olarak gelen arıcılar haşhaş polenlerine yoğun ilgi gösteriyor. Afyonkarahisar Ovası'nda haşhaş bitkileri mayıs ayının ilk haftası ile haziran ayının ikinci haftasında çiçek açıyor. Birçok arıcı da bu dönemde haşhaş bitkisinin çiçeklerinden polen alabilmek için Sandıklı'nın köylerine geliyor. Her yıl ilçeye gelen 450 arıcı, haşhaş bitkisinden 30 ton polen aldığını söylerken, arılar sayesinde döllenmesi sağlanan haşhaş bitkisinin veriminin de artığını belirtiyor. Arıcılar tarafından Bombus arılarının yetişmesinde önemli yem olduğu söylenen haşhaş polenlerinin insanların da DNA kromozomlarını artırdığı, enerji verdiği ve hücreleri yenilediği iddia ediliyor. 'HAŞHAŞ POLENLERİ BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLDU' Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Sandıklı'ya gelen arıcı Mehmet Acar (58), haşhaş poleni için bölgeyi seçtiklerini söylerken, "İlçede 750 arıcı 180 koloni bulunmakta. Bu 750 arıcının 450'si gezgin arıcı olarak bu bölgedeki haşhaş poleni için gelmektedir. Buradaki haşhaş polenin arı üzerindeki etkileri özelikle örtü altı sebze yetiştiriciliğinde kullanılan Bombus arılarının yetiştirilmesinde kullanılan besin kaynağını bu bölgeden temin ediyoruz. Geçen yıl bu bölgeden 30 ton civarında haşhaş polenini Bombus arılarına gönderdik. Bu bölgedeki haşhaş polenleri bizim için vazgeçilmez oldu" dedi. 'ANA ARILARIMIZ DAHA KALİTELİ OLUYOR' Arıların bu bölgedeki haşhaş bitkisinin de döllenmesini sağladığını aktaran Mehmet Acar, "Bu sayede üreticiler de daha fazla ürün almış oluyor. Kozalar daha dolgun ve daha biçimli oluyor. Almanya'daki birçok doktor insan sağlığına haşhaş poleninin iyi geldiğini söylüyor. Diğer çiçek polenleriyle haşhaş çiçekleri polenleri arasında çok büyük fark var. Bununla ilgili modern tıpta ve üniversitelerde araştırmalar devam etmekte. Haşhaş polenin özelikleri DNA kromozomunu artırdığı, hücrelere yeni katkılar sunduğu, enerji verdiği biliniyor. Ana arılarımız daha kaliteli oluyor. Ana arılarımız daha çok yumurtaya yatıyor. Bu nedenle biz bu bölgedeki haşhaş polenini tercih ediyoruz. Haşhaş poleni arıcılar için olmazsa olmazımız" diye konuştu. 'ARI DAHA ÇOK POLEN VERİYOR' Arıcı Sezai Çatak da şöyle dedi:"Kovan başı 300 ile 500 gram arasında polen alıyoruz. Geçen yıl bu bölgede 2 bin 150 gram polen topladım. Bu bölgeyi tavşanak bitkisinin olması ve haşhaş çiçeğinden dolayı tercih ediyorum. Arı bu bitkilerin bulunduğu bölgede daha çok polen veriyor."

Hollywood'un dünyaca ünlü filmlerinden Truva, Harry Potter, Avatar, Yüzüklerin Efendisi gibi 43 yapıma 50 bini aşkın çarık üreten Kahramanmaraşlı çarık ustası Hüseyin Kopar, 'Deri pis kokuyor' diyerek kimsenin çalışmak istemediğini ve işçi bulamadığını söyledi. İstanbul'da askerlik yaptığı sırada Rum asıllı bir ustadan çarık yapmayı öğrenen Hüseyin Kopar'ın dedesi Salman Kopar, memleketi Kahramanmaraş'a dönünce bu mesleği ailesindeki diğer bireylere de öğretti. 7 yaşında çarık atölyesinin kapısından giren Hüseyin Kopar, bugün 4'üncü kuşak olarak mesleği sürdürüyor. Çarığın tanıtımını yapmak için Türkiye'nin birçok ilinde faaliyette bulunan Kopar, 1990 yılından sonra ABD ve birçok Avrupa ülkesini gezerek çarıkları tanıttı. Çarığın hakiki deriden yapılmış olması, toza, suya ve çamura dayanıklılığı Hollywood yapımcıları tarafından keşfedilince dünya sinemasının kült filmlerinden Truva, Harry Potter, Avatar, Yüzüklerin Efendisi, Kral 8'inci Henry, Boley Kızı, Aragorn gibi filmlerde kullanılmak üzere Kopar'a sipariş verildi. 'EL SANATIMIZI İHRAÇ EDİYORUZ' MarkAntalya Alışveriş Merkezi'nin daveti üzerine Antalya'ya gelerek AVM içerisinde stant açan Kopar, burada da hem çarık üretip hem satış yapıyor. Savaş ve dönem filmlerinde kullanılması için bugüne kadar 50 bini aşkın çarık üreten Kopar, çarıkların boyalarından ipliklerine kadar her şeyin doğal olduğunu söyledi. 'Ulak', 'Mahmut ile Meryem', 'Mucize' gibi yerli filmler için de çarık ve kostüm üreten Kopar, çarığın hak ettiği değeri yakalamaya başladığını söyledi. El sanatını ihraç ettiğini de vurgulayan Kopar, "2011 yılında el sanatları ihracat birincisi oldum. Kanada, Hindistan, ABD, İngiltere'ye ihraç ettik" dedi. 'DERİ PİS KOKUYOR DİYE KİMSE ÇALIŞMIYOR' Derinin kokusu ve yapılan işin itibarının yokmuş gibi görünmesi nedeniyle çalışan sıkıntısı çektiğini belirten Hüseyin Kopar, "Önceden 30 çalışanım vardı, şimdi 16'ya düştü. Gençler bu işi istemiyor, sevmiyor. Çok rahat, masa başında para kazanmak istiyorlar. Malzeme sıkıntımız yok. İşçiye emek veriyorum, 7 yaşından askere gidene kadar işi öğretiyorum. Askerden gelince tam sektörde işe yarayacağı zaman bu işi yapmıyor. 'Deri kokuyor' diye yapmak istemiyor başka işler yapıyor" dedi. Hüseyin Kopar, Türkiye'de çarık ve deri kıyafetlerin satış fiyatının uygun olduğunu, yurt dışında yerli piyasaya göre 5 kat daha pahalıya satıldığını söyledi.

Gelecek için fidan diktiler

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otel ve kardeş okulunun öğrencileri 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Kemer merkezindeki bir otelin kardeş okul olarak belirlediği Beldibi İlkokulu öğrencileriyle birlikte geleneksel hale getirilen fidan dikim etkinliği Çıralı mevkiinde gerçekleştirildi. 14 öğrencinin yanı sıra Otel Genel Müdürü Yunus Can, otel personeli ve staj için gelen Kırgız personel etkinliğe katıldı. Ulupınar Orman İşletme Şefi Sencer Alınoğlu'nun anlatımıyla fidan dikiminin nasıl yapıldığını öğrenen öğrenciler ve otel personeli 150 çam fidanını toprakla buluşturdu. Beldibi İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Zeliha Delal Koç, "Ağaç dikmek benim için çok güzel bir etkinlik çünkü ağaçlar dünyanın akciğeridir ve biz ağaçlar olmasa nefes alamazdık. Hayatımız ağaçlara bağlı. Ağaç dikmeyi çok seviyorum. Yeşillik bizim için önemli. Bazı insanlar bunları yakıyor ve kurutuyor. İhmal ediyorlar. Aslında bunu yapmamaları gerekir. Ağaçları çok seviyorum. Yani bunları yapmamalarını istiyorum. Karşı çıkmalarını istiyorum yardım severlerin" dedi. İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Helin Nuyan, ağaç dikmek için Çıralı'ya geldiklerini ve ağaçların kendisine nefes almayı anlattığı söyledi. Otelin Genel Müdürü Yunus Can, turizmcilerin doğaya daha çok sahip çıkması gerektiğini vurgularken, "Biz işletme olarak doğa ve çevreye çok önem veren bir şirketiz. Yeşil Yıldız, Yeşil Anahtar ve Mavi Bayrak sertifikalarını aldık. Her yıl koy temizlikleri ve fidan dikimi konusunda büyük çalışmalarımız var. TÜRÇEV tarafından ödülümüz de var faaliyetlerle ilgili. Geçen yıl da 300 fidan dikmiştik. Bu yıl da gençlerin de özenmesini düşündük ve Beldibi İlkokulu öğrencileriyle beraber bu işe giriştik. Mutluyuz, çocuklar çok mutlu. Onlar için de bir değişiklik oldu. Çocuklara ağaç sevgisini, doğa sevgisini aşılıyoruz" diye konuştu.