DHA YURT BÜLTENİ -4

-Cam sanatçısı Tuluğ Sepet'in cam işlemesi

-Biblo ve cam eşyalardan detay

-2 milimlik fillerden detay (madeni para 5 kuruş ile ölçeklendirildi)

-Camın eritilmesi

-Röp: Tuluğ Sepet

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

Tunceli'de tekstil alanında ilk kez ihracat gerçekleşti

Tunceli'de, geçen yıl kurulan kentin tekstil fabrikası, bu yıl ürettikleri ürünlerini Polonya'ya gönderdi. Vali Tuncay Sonel, fabrikada yılda 85 milyon Euro ihracatın yapılacağını söyledi.

Kentte geçen yıl Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle Tuncelili iş adamı tarafından kurulan tekstil fabrikası ilk ihracatını gerçekleştirdi. 225 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında, kesim ve dikimi yapılan ürülerinin ilk partisi tamamlanarak TIR ile Polonya'ya gönderildi. Önümüzdeki süreçlerde 8 Avrupa ülkesine de ihracatın yapılması hedefleniyor. Vali Sonel, tekstil fabrikasının yaptığı ihracatın kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:"11 ay önce Tunceli'de Valilik ve Belediye Başkan Vekilliği görevine başladığımızda istihdam en önemli sorunlarımızdan biriydi. 100 vatandaşımızın aynı anda çalışacağı bir fabrika açacağız dediğimizde hayal geliyordu. Çok şükür şu an açtığımız üç tekstil fabrikası ve özel çağrı merkezinde 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. İstihdamda 81 il arasında sonuncuyken yapılan bu fabrikalarla ve iş alanlarıyla ilk 10'a girdik. Tekstil fabrikalarından birini açan Selçuk Bozkurt kardeşimiz aslen Tuncelili olup, Adana'da işadamımız. Sağ olsun şu an 225 vatandaşımıza iş verdi ve burada kapasiteyi 500'e çıkaracak. İşte ilk etapta burada çalışan ve çoğunluğunu hanım kardeşlerimizin oluşturduğu Peri Tekstil Fabrikası'ndan ilk ihracatını yapıyor. Yılda 85 milyon Euro sadece bu fabrikadan ihracat yapılacak.Tuncelili kadınlarımızın yapmış oldukları ürünler şu an Avrupa'nın 8 ülkesinde satışa sunulacak. Tunceli ve memleketimize hayırlı olsun.Tunceli'mizde ilkleri gerçekleştirmek bizim için çok önemli. En önemlisi de Tuncelili vatandaşlarımız iş sahibi oldu.Tunceli'de istihdam başta olmak üzere yapmış olduğumuz çalışmalarda her türlü desteği veren sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz."