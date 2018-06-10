DHA YURT BÜLTENİ - 4

10 gün önce beraat eden eski yüzbaşı, 'Gaybubet' evinde yakalandı Konya'da FETÖ/PDY'nin 'Gaybubet'(göz önünde bulunmayan) olarak bilinen evlerinden birine yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardın birinin 10 gün önce askeri MAK Timi (Muharebe Arama Kurtarma) davasında beraat eden yüzbaşı olarak 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı İstihbarat Müdürü iken mesleğinden ihraç edilen Kenan Ş. olduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet' evlerinde kalan üyelerine yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Saat 01.00 sıralarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde bir siteye baskına yaptı. 'Gaybubet' evinde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında müdür pozisyonunda bulunan Mehmet A. ve Mehmet K. ile 10 gün önce yargılandığı askeri Mak Timi davasında 'darbe teşebbüsüne yardım' suçundan beraat eden yüzbaşı iken mesleğinden ihraç edilen Kenan Ş. evde bulundu. Mehmet A.'nın üzerinden 1, Mehmet K.'nin üzerinden de 3 farklı sahte kimlik bulundu. Evde yapılan aramada örgütün 'ByLock'dan sonra kullandığı 'Falcon' isimli gizli haberleşme uygulaması yüklü 5 cep telefon, 8 bin dolar, 18 bin lira para ve örgüt tarafından dağıtılan marketlere ait alışveriş kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

10 GÜN ÖNCE BERAAT ETTİ

15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün darbe girişimi gecesi, izindeyken memleketi Malatya'dan Konya'ya gelen Kenan Ş., 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda üzerinde üniformalarıyla yakalandı. Kenan Ş., Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'darbeye teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı Mak Timi davasındaki savunmasında ,"FETÖ terör örgütü üyesi değilim. 15 Temmuz akşamı çalışma kitaplarımı almak için üsse geldim. Kalkışma olunca dışarıya çıkışlar kapatıldığı için üs içerisinde kaldım” dedi. Geçen şubat ayında tahliye olan Kenan Ş., 31 Mayıs günü yargılandığı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. Kenan Ş.nin ağabeyi yüzbaşı Cihan Ş.'nin de askeri casusluk soruşturmalarında bilirkişi görevini üstlenen ve darbe gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde “gelene ateş edin mermilerinizi boşa harcamayın” talimatı verirken polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan detay

-Şüphelilerden detay

-Kenan Ş.'den (pembe tişörtlü) detay

-Evin dışından detay Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA) ================================================== Kadayıf üreten imalathaneye şok baskın İzmir'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini denetledi. Ufuk Mahallesi'ndeki bir kadayıf imalathanesinde yatakların bulunması, soğutucu görünümlü bölmede yerlere dökülmüş kadayıflar ve bozuk cevizler dikkat çekti.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Ufuk Mahallesi'ndeki bir kadayıf imalathanesine baskın düzenledi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonda üretim ve saklama alanlarında hijyen ve temizlik kurallarına uyulmadığı gibi işletmenin ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edildi. İ.A. adlı şahıs tarafından işletilen imalathanenin içinde yatakların bulunması, soğutucu görünümlü bölmede yerlere dökülmüş kadayıflar ve bozuk cevizler şaşkınlık yarattı. İnsan sağlığını hiçe sayıp, tatlıyı hijyenden uzak ortamda üreten şahısa 8 bin TL para cezası kesilirken, ruhsatsız çalıştığı için yasal işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Denetimden görüntü

- İmalathanenin içinde yatakların bulunması, soğutucu görünümlü bölmede yerlere dökülmüş kadayıflar ve bozuk cevizler detay

- Yasal işlemden genel ve detay görüntü Haber:İZMİR,(DHA) =============================================== Para kumbarasını çalan hırsız tutuklandı Adana'da, kapısını kırıp girdiği evde, içinde 500 lira bulunan para kumbarasını çalan Serkan K. (18) tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emriye Çıkar'a ait evin ahşap kapısı kırılarak, mutfaktaki para kumbarası çalındı. Çıkar'ın ihbarı üzerine apartmana gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, üzerinde bir temizlik firmasına ait tişört bulunan şüphelinin, kendisini görevli olarak tanıtıp apartmana girdiğini saptadı. Polis, şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Serkan K. olduğu tespit etti. Kısa sürede yakalanan Serkan K., sorgusunda, içinde 500 lira olan kumbarayı çalıp borcunu ödediğini söyledi. Serkan K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Görüntü Dökümü

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- Hısızın emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Hırsızın apartmanda temizlik yapması

- Hırsızın asansör ile çıkması

- Hırsızın merdivenlerdan inişi

- Hırsızın temizlik malzemeleri ile apartmandan çıkışı SÜRE:01'46" BOYUT:108 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ============================================= İzmit'i tarihi çınarlar serinletiyor İZMİT'te, sıcak havalar kendini iyiden iyiye hissettirirken, Yürüyüş Yolu'nda bulunan tarihi çınarlar kentin bir ucundan diğer ucuna gölge yaratıyor. Sıcak havadan korunmak isteyenlerin çınar ağaçlarının gökyüzünde oluşturduğu koridorun gölgesinde yürüyor.

İzmit kent merkezinde bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet caddellerinin bulunduğu Yürüyüş Yolu'ndaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları kente hava aldırıyor. 1887-1895 yılları arasında İzmit mutasarrıfı olarak görev yapan Selim Sırrı Paşa tarafından şu an Yürüyüş Yolu'nun bulunduğu demiryolunun her iki yanına diktirilen çınar ağaçları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek, koruma altına alınırken, özellikle sıcak havalarda gölge ile oluşturuyor. Kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan çınar ağaçlarının gölgesine sığınanlar gölgenin oluşturduğu koridorda yürüyüp, banklarda oturarak zaman geçiriyor. Asırlık Çınar ağaçlarının kentin oksijen deposu olduğunu söyleyen öğretmen Fatih Ekinci, "Burası çok güzel, hem gölgelik oluyor hem de serinlik. Aşırı sıcaklarda serinlik yaşatıyor bizlere. Ailece buraya gezmeye geliyoruz, bu serin ortamda gezmekten hoşlanıyoruz. Yürüyüşlerimizi de yapabildiğimiz sevdiğimiz bir yer. Ağaçlarla kaplı olması bizlere keyif veriyor. Kentin oksijen deposu gibi. Zaman zaman kargalar kaplasa da çınar ağaçlarını, sesleriyle de rahatsız olsakta biz çınar ağaçları kaplı yolumuzu seviyoruz ve beğenerek de burada geziyoruz." dedi.

'ÇINAR AĞAÇLARININ VARLIĞI HUZUR VERİYOR'

Sedat Karadeniz ise çınar ağaçlarının varlığının kendisine huzur verdiğini belirterek, "Şehrin tek nefes alınabilen yeri burası. 10 yıldır buradayım 2-3 gün bile buraya çıkmasam yokluğunu hissediyorum. Çünkü trafiğin içerisinde kendinizi yalnız hissedebildiğiniz bir yer burası. Baya il dolaştım böyle bir yer daha görmedim, umarım böyle de kalır burası. Sürekli olarak geziye çıkıyorum bu yolda. Yeşili zaten seviyorum, burada da çınar ağaçlarının varlığı bana huzur veriyor." diye konuştu.

'YÜRÜYÜŞ YOLU'NDA GÜZEL BİR MANZARA VAR'

Çınar ağaçlarının gölgesinden faydalandıklarını ifade eden İskender Canalkın, şöyle konuştu:

"Asırlık çınar ağaçlarını sanırım Sırrı Paşa dikmişti, mekanı cennet olsun. Onun sayesinde temiz hava almış oluyoruz. Çınarların altında, gölgesinden istifade ediyoruz. Yürüyüş Yolunda da çok güzel bir manzara var. Günde 3-4 defa çıkar yürürüm buralarda."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile çekilen çınar ağaçları

-Çınar ağaçlarından detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-Çınar ağaçları altında anons HABER: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============================================= Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu Gümüşhane'de geçmiş yıllarda sadece kış aylarında yöre halkı tarafından çerez olarak tüketilen pestil ve köme, sektör haline gelerek ilin tanıtım yüzü oldu, açılan fabrikalarla istihdam kapısı haline geldi. Kentte 30'a yakın işletmede üretilen ürün, birçok ülkeye de ihraç edilir hale geldi.

Kentte, yıllar önce evlerde çerez amaçlı tüketimi için yapılan ve zamanla ticari ürün haline gelen pestil ve köme sektöründe bugün 28 işletme, yıllık 5 bin ton üretim gerçekleştiriyor. Ana maddesi olan dutun, kazanlarda kaynatılarak marmelat kıvamına getirilmesi ardından da fındık veya ceviz ilave edilerek özenle hazırlanan ürün, ilginin artmasıyla sektör haline geldi. Türk Patent Enstitüsü'nce ve coğrafi işaretle tescillenen yörenin geleneksel ürünü pestil ve köme, bölgede açılan işletme ve fabrikalarla istihdam kapısı haline de geldi. Markalaşan ürüne, yerli ve yabancı turistlerin ilginin de artmasıyla, ticari üretimin yanı sıra yöredeki vatandaşlar da, dut hasadının ardından evlerinde geleneksel yöntemlerle pestil- köme üretiyor. Uzmanlarca, insan vücudunda kan yapıcı özelliği olduğu ve astım- bronşit gibi hastalıklara da iyi geldiği belirtilen pestil ve köme Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında başta Almanya, Hollanda ve Belçika gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

'İŞ HACMİ HALİNE GELDİ'

Kentte ticari olarak ilk üretime başlayan fabrikalardan Büyükbayraktar Gıda San. Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurul Üyesi Nurcan Özdemir, pestil ve kömenin Gümüşhane'nin bir geleneği ve ekonomik katkısı olduğunu söyledi. Özdemir, "Pestil ve köme kışları yenilecek bir eğlence yiyeceği haline gelmiş. Abim Kaya Büyükbayraktar 'Pestil ve kömeyi sektör haline nasıl getirebiliriz' diye düşünmeye başladı. Gümüşhane'de ilk defa kış ayında kuru dut kullanarak üretmeye başladık. Küçük fırınlarda brülörlerle üfletilerek kurutma işlemi yapmaya çalıştık. Olumlu sonuç alınca da sektör halinle getirdik. Böylece Gümüşhane’de iş hacmi haline geldi" dedi.

'DÜNYAYA AÇILIYORUZ'

Pestil ve kömenin Gümüşhane’de sektör haline geldiğini ve ilde yaklaşık 27- 28 firma olduğunu belirten Özdemir, Türkiye’nin dört bir tarafının yanı sıra yurt dışına da pestil ve köme ihraç ettiklerini belirtti. Özdemir, "Gümüşhane denilince akla Pestil Köme geliyor. Ürün Gümüşhane'nin tanıtım yüzü oldu. Yurt dışında bu algı oluşmaya başladı. Bu durumla da gurur duyuyoruz. Ürünün gitmediği yer yok. Yurt dışında ise Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve son olarak Amerika'ya gönderim sağladık. Dubai’ye farklı bir firma aracığıyla gönderdik. Hemen hemen Dünya’ya da açılmış durumdayız" diye konuştu.

FABRİKLARDA HİJYEN ESASLI ÜRETİM

Gıda Mühendisi Yalçın Aykut ise üründe hammadde girdisinden son ürün çıkışına kadar bütün kontrolleri sağladıklarını kaydetti. Aykut, "Üretimi bütün hijyenik şartlarda yapılması için kontrol ediyorum. İlk yıllarda pestil, köme için şehre gelen yerli ve yabancı turistlere satılırken şimdi birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılmakta. Bayilik ağımız sayesinde Türkiye’nin her bir yanına ürün ulaşılabiliyor" ifadelerinde bulundu.