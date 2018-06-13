DHA YURT BÜLTENİ - 4

1 - Antalya bayramda 1 milyon turist bekliyor - HD ANTALYA'da, arife günüyle birlikte 3.5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 200 bini yerli, 1 milyon turist ağırlanacak. Kent nüfusu, bayram tatili sürecinde 3.5 milyona yükselecek.

3.5 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, Akdeniz ve Ege sahilleri büyük yoğunluk yaşayacak. Turizm sektörü temsilcilerine göre sadece otellerde 300 bin kişilik tatil hareketliliği bekleniyor. 14 Haziran Perşembe arife günüyle başlayacak Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesine de denk gelen bu tatil fırsatını kaçırmak istemeyenler sahillere akın ediyor. En büyük talebi ise Antalya görüyor. Kaş'tan Alanya'ya kadar ciddi talebin oluştuğu kentte, Ramazan Bayramı döneminde 1 milyon yerli ve yabancı turist bekleniyor.

TURİZMDE ARTIŞ ORANLARI YÜKSEK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kentin en önemli tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, genel turizm ve bayram hareketliliğiyle ilgili değerlendirme yaptı. Antalya'nın 2017'de 2016'ya göre turizmde ciddi sıçrama yaşadığını hatırlatan Vali Karaloğlu, 2018'e de yeni hedeflerle girildiğini, mayıs sonu itibariyle Antalya turizminde iyi başlangıç yapıldığını söyledi. Geçen yıla göre yüzde 45'lik artış olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Mayıs aylarını mukayese ettiğimizde ise yüzde 52'lik artış var. Şimdi haziran ayındayız. İlk 10 günlük haziran ayı karşılaştırmalarında da yüzde 35'lik artış var. İyi başladık, iyi gidiyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu trendi devam ettirebilirsek, koyduğumuz hedefleri yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Hatta bir miktar o hedefleri geçebiliriz" dedi.

KENT NÜFUSU 3.5 MİLYON OLACAK

Bayramların Türkiye'de ciddi iç turizm hareketliliği getirdiğine işaret eden Münir Karaloğlu, "Bu Ramazan Bayramı kısa gibi gözükse de ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Yabancı turist bakımından otellerimizin doluluk oranları zaten iyi. Yerli turizmde sadece otellerde 150-200 binlik hareketlilik bekliyoruz. Tabi Antalya'da 'tatil' deyince sadece oteller yok, burada yazlıkları olanlar, akrabasının yanına gelenler, eşe- dosta gelen var. Bizim söylediğimiz sadece otellerde 150-200 bin kişi arasında hareketlilik olacak. Bayram döneminde 800 bin civarında da yabancı misafirimizin olacağını varsayıyoruz. Bu şu anlama geliyor, Antalya'nın 2.5 milyonluk nüfusunun yanında, 1 milyon da yerli ve yabancı misafiri olacak. 3.5 milyonluk bir şehir olacağız" diye konuştu.

HUZURLU TATİL İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Bayramda yaşanacak yoğunluk ve alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Vali Karaloğlu, "Tabi bunun yaratmış olduğu yoğunluk olacak. Hem trafikte, hem havaalanında, diğer sosyal mekanlarda yoğunluk olacak. Bayramda bunlara dönük tedbirlerimizi de aldık ve almaya devam ediyoruz. Hem yabancı hem yerli misafirlerimiz Antalya'da tatil için geliyor. Buradan dinlenmiş, huzurlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz" dedi.

HAREKETLİLİK ESNAFA YANSIR

Bayram hareketliliğinin kent esnafına yansımaları üzerinde de değerlendirmede bulunan Karaloğlu, "Bayram döneminde hareketlilik esnafa daha çok yansır. Çünkü yerli turist gezmeyi, alışveriş yapmayı yabancıya göre biraz daha çok seviyor. Bu nedenle bayram ve tatil sürecinde, esnafın işinin de iyi olacağını öngörüyoruz. Otelden turist çarşıya kendiliğinden çıkmaz. Bunu bizim çıkarmamız lazım. Turizmle ilgilenen arkadaşların, mesela paket olarak Kaleiçi'ni arz edersek gelir çarşıyı, müzemizi, Tünektepemizi, Kurşunlu ve Düden şelalelerimizi gezer, esnaf da bundan istifade eder. Ama biz bunu ürüne dönüştürüp de müşterimize arz etmez ve sadece beklersek kimse çarşıya gelmez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaleiçi Yat Limanı'ndan detay

Limanda denize girenlerden detay

Kaleiçi'nden detay görüntü

Yİvli Minare ve Saat kulesinden detay

Antalya Valisi Münir Karaloğlu detay

Antalya Valisi Münir Karaloğlu röp

Tur teknelerinden detay

vatandaşlardan detay Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ============== 2 - Dilencilikten kazandıkları parayla, satmak için kokain almışlar İSTANBUL'da iddiaya göre dilencilik yaparak kazandıkları parayla, satmak için aldıkları 100 bin lira değerindeki 220 gram kokainle memleketi Konya'ya gelen Serkan D.(38), eşi Arzu D.(39) ve iki çocuğu otogarda gözaltına alındı. Serkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ve çocukları serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da dilencilik yapan bir ailenin Konya'ya kokain getirip satacakları bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Serkan D. ve ailesini teknik ve fiziki takibe aldı. Eşi Arzu D., oğlu F.D. ve kızı K.D. ile Konya'da gelen Serkan D., polis tarafından dün otogarda gözaltına alındı. Yapılan aramada K.D.'nin çantasında 100 bin lira değerinde 220 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin kokaini dilencilikten kazandıkları parayla satın aldığı belirlendi. Kızının çantasında bulunan kokainin kendisine ait olduğunu belirten Serkan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi ve çocukları ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) ============ 3 - Silopi’de işadamları, Osmanlı geleneğini uygulayıp yoksulların borç defterini kapattı ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde hayırsever işadamları, Osmanlı döneminde uygulanan, "Zimem" geleneğini uygulayarak yoksul vatandaşların fırın ve bakkallara olan borçlarının yazılı olduğu defteri satın alarak, halkın borçlarını bayram öncesi kapattı. Osmanlı döneminde uygulanan, zenginlerin fakirlerin borcunu ödemesi olarak bilinen, "Zimem' geleneğini Silopi ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) bağlı işadamları hayata geçirdi.

Cumhuriyet mahallesi ve Şehit Harunboy mahallesinde 2 bakkal ve ekmek fırınına giren işadamları, esnafın veresiye defterini alarak yaklaşık 200 kişinin 15 bin lira değerindeki tüm borçlarını kapattı. İşadamları ilk olarak Cumhuriyet mahallesinde Meryem Geçgel’e ait bakkal dükkanını ziyaret etti. MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, borç defterini esnaflar ile birlikte inceledikten sonra ortaya çıkan borç rakamını, nakit para şeklinde esnafa ödeyerek, borç defterini satın aldı. Bayram öncesi yapılan yardım, hem esnafı, hem de borçlu vatandaşları sevindirdi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan bakkal işletmecisi Meryem Geçgel, yapılan yardımlar için hayır duasında bulundu. Yardım dağıtımına şahitlik eden Veysi Ökmen ise, "Allah razı olsun. Bu yaptığınız iyilik, iki tarafı da sevindirmiş oldu. Bir esnaf gerçekten borcunu alamayacak durumdaydı. Onu aldı, rahatladı. Öte yandan, bir de çok fakir olanlar borcunu ödemeyecek durumdaydılar. Bir de onlar bu bayramda rahatladılar. Sabah gelecek borcu olmayınca sevinecek. Allah sizden razı olsun, sizi tebrik ediyorum" dedi. Görüntü Dökümü

-Bakkal sahibi kadının borç defterini getirmesi

-Molla ve işadamlarının defteri incelemesi

-Borç defterinin satın alınması

-Bakkal Meryem Geçgel’in konuşması

-Molla Veysi Ökmen’in konuşması

-Bakkal ve fırının borçlarının silinmesi

-Esnafa para verilmesi

-Genel ve Detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA) =========== 4 - Polis memuru ve öğretmenden, Ercişli çocuklara oyuncak VAN'ın Erciş ilçesinde görev yapan polis memuru Öznur İnce ile öğretmen Sena Ercan, oyuncağı olmayan anaokulu öğrencileri için evlerinde çeşitli malzemelerlen oyuncaklar yaptı. Oyuncakların fazlası da belediye stantlarında satılarak, elde edilen gelirle anaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilerin okuyabileceği kitaplar alınarak 10 okulun kütüphanesine bağışlandı.

Erciş Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürü olan polis memuru Öznur İnce ile Ziya Gökalp İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Sena Ercan, yoksul çocukların umudu oldu. İlçede anaokuluna giden bazı çocukların oyuncaksız olduğunu gören İnce ve Ercan, kendi imkanlarıyla evlerinde ahşap, balon ve plastik malzemelerden çeşitli oyuncaklar yapmaya başladı. Evlerini atölyeye çeviren, mesai saatleri dışında zamanlarını oyuncak yaparak geçiren İnce ve Ercan, bu oyuncaklardan bir kısmını çocuklara hediye etti, bir kısmı ise belediyeye ait stantlarda satıldı. Oyuncaklardan elde edilen gelirlerle, anaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilerin okuyabileceği kitaplar alınarak, 10 okulun kütüphanesine bağışlandı. ÇOCUKLARIN UMUDU OLDULAR Polis memuru İnce, ilçedeki bazı anaokul öğrencilerinin oyuncaksız olduğunu görünce, öğretmen arkadaşıyla böyle bir projeye imza attıklarını belirterek, "Erciş Belediyesi'nden ücretsiz temin ettiğimiz stantlarda, yaptığımız bu oyuncakları balık bendini ziyarete gelen ziyaretçilere satıp, paraya çeviriyoruz. Oyuncak gelirleriyle, öğrencilerin okuması için okullardaki kütüphanelere bağışlıyoruz. Ayrıca balık bendine aileleriyle gelen çocukların yüzlerini boyatıp, sevindiriyoruz. Kaymakamlığımızın 101 okulda oluşturmayı planladığı ay yıldızlı kütüphanelerimizi, bu vesileyle kitaplarla doldurmayı planlıyoruz. Bu imkanları bize sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar başta olmak üzere, bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Kaymakam Mehmet ŞirinYaşar ise, '101 okula, 101 kütüphane' projesiyle devlet-millet dayanışmasının kurulduğunu belirterek, "Bu projeyle kamu kaynağı kullanmadan yapmaya çalıştık. Gönüllü personelimiz üzerinden yürütmeye çalıştık. Bu projenin iki ana ayağı var. Biri, Ziya Gökalp İlkokulu'nda öğretmen olan gönüllü Sena Ercan ve bir diğeri ise polis memuru olan ve kaymakamlıkta da Özel Kalem Müdürü görevi yürüten Öznur İnce Hanım. Bunlar, en ücra köylerimize yağmurda, çamurda araçları yolda kalarak gidip hizmet etmeye çalıştılar. Uluslararası inci kefali göçü kültür- sanat festivalimiz boyunca oyuncaklar yaparak ve bunu satıp paraya çevirerek kitap aldılar. Ben kendilerine Erciş adına ve çocuklarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oyuncak yapan polis emmuru Öznur İnce ve öğretmen Sena Ercan

-Çalışmalardan detaylar

-balonla yapılan oyuncaklar

-Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar

-İnce ve Ercan'ın oyuncak gelirleriyle aldıkları kitaplar kütüphanelere bırakırken

-Oyuncak yapan öğretmen Sena Ercan ile röportaj

-Kitapları yerleştirirlerken

-Polis memuru Öznur İnce, ile röportaj

-İnce ve Ercan kütüphaneye gelen çocuklara kitap dağıtırken

-Kitap okuyan çocuklar

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) ============= 5 - TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak - HD TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, İstanbul'da Üçüncü Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağını, Atatürk Havalimanı'nın da kapanacağını söyledi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 11'inci olağan toplantısının konuğu, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener oldu. Akra Hotel'de ANSİAD üyesi işadamlarının katıldığı toplantıda Sani Şener, bilim ve teknolojinin ekonomiye ve iş dünyasına etkileri üzerine konuştu. Şener, toplantıda ANSİAD Bakanı Sadi Kan ile birlikte derneğin yeni üyelerine rozetlerini takarak üyelik belgelerini takdim etti.

17 ülkede iş yapan yüzde 27'si kadın olmak üzere 55 bin çalışanı olan TAV'ın piyasa değerinin 2.5- 3 milyar dolar civarında olduğunu belirten Sani Şener, “Ama TAV'ın fiziksel sermayesi sıfır. Yani bizim ne arsamız, ne binamız var. Kullandığımız araçlar bile kiralık ama bizim değerimiz 2.5- 3 milyar dolar. Neden, çünkü bizim entelektüel sermayemiz ve sosyal sermayemiz çok yüksek. Onun için şirketlerimizde, bilgi ve sosyal sermayemizin çok güçlü olması gerekiyor. Bana bu başarıyı nasıl yakaladınız dediklerinde, bir insan kaynakları diyorum, ikincisi çalışmak, üçüncüsü de zamanı yakalamak" dedi.

TAV'IN BAŞARISI ÖZELLEŞTİRMEYİ YAKALAMAK

Dünyanın en zengin isimlerinin ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini yakalayan isimler olduğunu aktaran Şener, TAV'ın başarısının arkasında ise Türkiye'deki özelleştirmeyi yakalamak olduğunu söyledi. Şener, “Yani İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret olarak ihaleye çıktığında biz yap-işlet-devret nedir bilmiyorduk. Yapacağız, işleteceğiz parayı nereden bulacağız, 300 milyon dolar. Yıl 1997, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 300 milyon doları IMF'den arıyor. Biz girdik bunu aldık. İnanın bütün dünyayı Asya'dan Amerika'ya kadar dolaştım, bankalara havalimanının nasıl para kazandığını anlattım. Çünkü dünyada özelleştirme yoktu. Türkiye'de ilk defa" dedi.

ELON MUSK UZAYDA 5.3 TRİLYON DOLARLIK PLATİN MADENİNİN PEŞİNDE

Bugünlerde seçim olduğu ve nano teknoloji, uzay madenciliği gibi konuların gündeme geldiğinden bahseden Şener, “Uzayda neler yaptıklarıyla ilgili dünyanın en büyük fizikçilerinden birinin kitaplarını tercüme ettiriyoruz. Elon Musk'un uzay şirketi var, 2 milyar dolar fon toplamış. Uzayda çalışmalar yapıyor. Şimdi bir astroit bulmuşlar. Astroidin üzerine roket yollayacaklar. Robotik bir roket, onunla birlikte astroidin yörüngesini değiştirip onu Ay'ın yörüngesine oturtacaklar. Ay'ın etrafında dönmeye başlayacak. Ay'da kuracakları bir üsle bunu çalışacaklar ve ondan sonra dünyaya getirecekler. İçinde platin madenini keşfetmişler. Değeri 5.3 trilyon dolar. Şimdi herkes 'deli mi bunlar 2 milyar dolar uzayda neye yatırıyor' diyor. 5.3 trilyon dolarlık platin madeni bulmuşlar astroitten koparıp, çok rahat koparabilirler. Ay'dan koparıp dünyaya düşürürler" dedi.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI 29 EKİM'DE AÇILACAK

İstanbul 3'üncü Havalimanı'nın açılışı ve işletmecisi oldukları İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ne olacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Sani Şener, “Üçüncü Havalimanı açık, şeffaf bir ihale yapıldı. Açık artırmayla yapıldı, ancak 1 milyar Euro yıllık kira ödemek bize çok pahalı geldi. Onun için biz çekildik. Alan arkadaşlarımız şu anda devam ediyor. 29 Ekim'de açılacak. Açılınca Atatürk Havalimanı kapanacak. Ama bizim 2021 yılına kadar süremiz var. Ama yüzde 25 artı KDV'yi yani 800 milyon doları biz 2007'de peşin ödediğimiz için iki yıllık kaybımızı devlet karşılıyor. Onu ihaleden önce bize bildirdiler zaten. Onun için yapacak bir şey yok zaten. Biz şu anda Türk Hava Yolları ile TGS'de ortağız. 10 bin kişiyle orada yer hizmetleri yapacağız. HAVAŞ da 5 bin kişiyle orada olacak. Yani biz orada yer hizmetlerinde yine varız ama yatırım ve işletmede Üçüncü Havalimanı'nda yokuz. Bunlar ülkelerin projeleri, hayırlı olsun demekten başka bir şey diyemeyiz" dedi.

BİNALAR CONVENTION CENTER OLACAK

Şener, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet bahçesi' olacağını açıkladığını da hatırlatarak, binaların ise convention center, yani kongre merkezi olarak kullanılacağını dile getirdi. Şener, Üçüncü Havalimanı'nın ticari, finansman modeli açısından Atatürk Havalimanı'nın kapanması gerektiğini de belirterek, “Atatürk Havalimanı'nın kapanması gerekiyor ki Üçüncü Havalimanı çalışsın" dedi.

ANTALYA 50-60 MİLYONLARA ÇIKAR

Yakın süre önce Antalya Havalimanı'nın ICF ortaklığındaki İçtaş firmasının hisselerini satın alan TAV'ın Antalya Havalimanı ile ilgili beklentilerini de anlatan Şener, “Rakamlara baktığınızda 2016 yılı çok kötü. Hakikaten Antalya'yı bir kriz fena vuruyor. Bunu gördük. 2006'da böyle bir düşüş var. Sonra toparlanmış ve bu sene çok iyi. Antalya'daki yatak kapasitesi ve sezon süresi belli. Ona göre baktığınızda burası 40-50-60 milyonlara çıkacak gibi gözüküyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanların görüntüsü

Yeni üyelere belge verilmesi

Tav başkanı Sani Şener'in konuşması

Sani Şener'e plaket verilmesi

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================= 6 - Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki ANTALYA'daki tatlıcılar, süpermarketlerin ve fırınların tatlı satışına isyan etti. Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, fırıncının ekmeğini marketin de sigarasını satmadıklarını belirterek, herkesin kendi işini yapması uyarısında bulundu.

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala, Antalya'daki tatlıcılar ve pastaneciler tatlı telaşına girdi. Baklavadan tulumbaya, kadayıftan, sütlü tatlılara her siparişi özenle hazırlayan tatlıcılar, vatandaşın sağlıklı ve lezzetli bir bayram geçirmesi için uğraş veriyor. Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, odaya kaydı bulunan tatlıcı esnafını ziyaret edip bayram öncesi hazırlıkları inceledi.

'ANTEP FISTIĞI ÇEYREK ALTINLA YARIŞIYOR'

Tatlıcı esnafı olarak işlerin eskisi kadar kadar yoğun olmamasından yakınan Başkan Üre, Antalya genelindeki tatlıcılar olarak bu yıl antepfıstığını hiçbir üründe kullanmama kararı aldıklarını açıkladı. Antepfıstığının kilogram fiyatının abartılı derecede yükselmesinin hem esnafın hem de vatandaşın cebine ateş düşürdüğünü, bunu önlemek için böyle bir karar aldıklarını aktaran Üre, "Fıstığın kilogram fiyatı 210 TL olmuş. Resmen çeyrek altınla yarışıyor. Biz de bu yıl tatlılarda ceviz kullandık. Vatandaş fıstıklı soruyor ama yapmıyoruz" dedi. Üre, cevizli baklavanın kilogram fiyatını en düşük 20 TL, en yüksek 60 TL olarak belirlediklerini de kaydetti.

'SÜPERMARKETLER, FIRINLAR VE BAKKALLAR TATLI SATMASIN'

Vatandaşlara tatlı alırken özellikle merdiven altı üretim yapan yerlerden uzak durmaları ve gerekli yerlere şikayet etmeleri uyarısında bulunan Kerim Üre, tatlıda hijyenin çok önemli olduğunu söyledi. Esnafın birbirinin işine balta vurmaya çalıştığını anlatan Başkan Üre, "Fırıncılar, süpermarketler, hatta marketler tatlı satıyor. Nerde, nasıl yapıldığı belli olmayan tatlıların fiyatını düşük tutup satıyorlar. Biz fırının ekmeğini, marketin sigarasını satmıyorsak onlar da tatlı satmasın. Herkes işini yapsın" dedi.

'İŞLERİMİZ YÜZDE 60 DÜŞÜYOR'

Tatlı imalathanesi ve satış yeri bulunan Turan Yıldız, herkesin kendi işini yapması gerektiğini söyledi. Market, fırın ve süpermarketlerin tatlı satmalarını değerlendiren Yıldız, "Bizi gerçekten çok etkiliyor. Bu işi layıkıyla yapan bizler maliyetimizi ona göre hesaplayarak kaliteyi yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Ancak fırınların ve süpermarketlerin tatlı satması işimizi yüzde 60 etkiliyor" dedi. Tatlıcı esnafının piyasa koşullarına karşı ciddi mücadele verdiğini anlatan Yıldız, günlük 30 tepsi antepfıstıklı baklava yaparken fıstığın fiyatından dolayı imal etmeme kararı aldıklarını da söyledi.