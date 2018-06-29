DHA YURT BÜLTENİ-4

LEYLA' YI ARAMA ÇALIŞMALARI 15. GÜNÜNDE

1)BEZİRHANE'DEKİ TÜM KUYULAR VİDANJÖRLE BOŞALTILDI AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 15'inci günde de sürdürülüyor. Köyü ve çevresini didik didik arayan ekipler Leyla'yı bulmak için tüm kuyuları vidanjörle boşalttı. Ancak bir sonuç alamadı.Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmalarına bugün sabahta devam edildi. Başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri de kullanıyor. Metruk ve şüpheli yerlerde başlatılan kazı çalışmalarına bugün de Ağrı Belediyesine ait vidanjörle tüm kuyulardaki sular boşaltıldı. Ekipler, kuyularda Leyla'yı aradı. Leyla'ya burada da ulamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları 'Mavi' isimli köpekle aramaşya devam etti. Leyla'yı bulmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Afad ve belediye ekipleri su kuyularını boşaltması

-Köyün dışında AFAD ekiplerinin arama yapması (Haber-Kamera: Servet ARSLAN / AĞRI, (DHA) ======================================================== 2)ANTALYA'DA 4 KAZADA 12 YARALI ANTALYA'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde meydana gelen 4 trafik kazasında, 1'i Alman, 3'ü Suriyeli 12 kişi yaralandı.

Manavgat'taki ilk kaza dün saat 15.00 sıralarında Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Perşembe Pazarı'nda gezdikten sonra oteline dönmek için Antalya Caddesi'nde yürüyen Alman kadın turiste, yaya geçidinde Hüseyin Yeniçer'in kullandığı 06 GU 424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alman turist, yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından yol kenarına alınan turist için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi öğrenilemeyen kadın ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Alman turistin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde minibüsün durarak yol vermesinin ardından caddeye çıkan turiste, diğer şeritten gelen otomobilin çarptığı, birkaç metre sonra otomobilin durduğu, aracından inen sürücü ve çevredekilerin kadına yardım ettikleri görülüyor.

İKİNCİ KAZADA 5 YARALI

Manavgat'taki diğer kaza ise saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi yönüne seyreden Suriyeli Basel Resul'un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobil, Çakalderesi Kavşağı'nda Hasan D. yönetimindeki 42 ZD 949 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan D. ile yanındaki Hatice D, diğer aracın sürücüsü Resul ve aynı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 Suriyeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAŞ'TA KAZA: 2 YARALI

Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet ve kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Gömbe Yaylası'ndan Kaş istikametine seyreden Mehmet Dolaz (18) yönetimindeki 07 Z 3194 plakalı motosiklet, dün saat 18.00 sıralarında Sütleğen Mahallesi'nden Gömbe Yaylası'na seyreden R.C yönetimindeki 07 SEN 20 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kask takmadıkları belirlenen sürücü Mehmet Dolaz ile yolcusu Özcan Ceylan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla, Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Özcan Ceylan Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.

ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Manavgat'taki diğer bir kaza ise bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alanya'dan çeşitli otellerden aldığı turistleri Antalya Havalimanı'na götüren Ahmet Demir'in kullandığı 07 ABN 609 plakalı tur minibüsü D-400 Karayolu Manavgat Otogarı Kavşağı'nda önce tali yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 LY 539 plakalı otomobile ardından Osman Kara idaresindeki 07 ABC 586 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araçlar, sinyalizasyon direklerine çarpıp devirdikten sonra refüje çıktı. Kazada 07 LY 539 plakalı otomobil sürücüsü ile aralarında bir bebeğinde bulunduğu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

Yaralıların ambülanslara bindirilmesi

Turistlerin yol kenarında eşyalarıyla araç beklemesi

02:13- 255 MB Görüntü Dökümü

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Turiste çarpma anı (Güvenlik kamerası görüntüleri)

Yaralı turistin sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmesi (Vatandaş kamerası)

03:30ö - 400 MB Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(ANTALYA), (DHA) =========================================================== 3)DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ POŞETE KOYUP 5. KATTAN ATAN GENÇ KADINA MÜEBBET İSTENDİ ÇORUM'da, doğurduğu kız bebeğini poşete koyup 5'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden, apartman boşluğuna atan M.M.B. (19) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan M.M.S., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Genç kız bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan M.M.B. durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen genç kadının hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. M.M.B., polise bir kaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti.?

İfadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta 8 aylık bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.M.B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Evinin banyosunda doğurduğu bebeği poşete koyup 5'inci kattaki evlerinin banyosundaki pencereden apartman boşluğuna atan genç kadın hakkında hazırlanan iddianame Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

FİLM İZLERKEN ERKEK ARKADAŞIMLA KENDİ RIZAMLA BİRLİKTE OLDUM

M.M.B., ifadesinde lise üçüncü sınıfta okurken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, daha sonra erkek arkadaşının kendisini ailesiyle de tanıştırdığını belirterek, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Kendi ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için gizli gizli buluştuklarını anlatan genç kadın, erkek arkadaşının evlerinde, ailesinin bulunmadığı bir gün film izlerken kendi rızasıyla birlikte olduğunu ve daha sonra da birçok kez cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti.

BİR ANDA BEBEK DOĞDU

Bir süre sonra hamile kaldığını ve korktuğu için hamileliğini gizlediğini dile getiren M.M.B., "Hamileliğim nedeniyle ailemden çekiniyordum. Bir defasında hamile olduğumu erkek arkadaşıma söylemek istedim ama sonradan vazgeçtim. Karnımın büyümesi nedeniyle bol giysiler giymeye başladım. Bu süreçte bebeğimi düşürmeye yönelik hiçbir şey yapmadım. Olay günü yemek yedikten sonra yine karnımda bir sancı oluştu. Ağrılarımın artması üzerine banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat kadar süreyle çömelir vaziyette beklerken bir anda bebek doğdu. Çocuğun doğduğu zaman dilimi içerisinde hiç bağırmadım. Bebek tuvalet taşının üzerine kafası üstü düştü. Hemen taşın üzerinden çocuğu alarak burun deliklerinin yanına nefes alıp almadığını kontrol etmek için parmağımı götürdüm. Çocuğun nefes almadığını anladım. Sonra çocuğu yere koyarak kordonu elimle kopardım. Bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadını gördüm. Sonra anneme istifra eteğimi söyledim ve etrafı temizlemek için çöp poşeti istedim. Daha sonra çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Doğum nedeniyle benden sarkan kordonu eşofmanımın içine saklayıp, banyoya geçtim. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerini açtığımda kendimi hastanede buldum. Erkek arkadaşımla kendi rızamla ilişkiye girdim. Şikayetçi değilimö dedi.

ADLİ TIP BEBEK "CANLI DOĞUMö DEDİ

İddianamede, apartman boşluğunda bulunan bebek cesedinin otopsisinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, yapılan inceleme tetkikler sonucunda, miadında rahim içi gelişim gösteren bebeğin canlı olarak doğduğu, bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, kot ve çeşitli kırıkları ile birlikte beyin doku harabiyeti ve iç organ yaralanması sonucunda meydana geldiği bilgisine yer verildi. M.M.B.. "alt soy çocuğa karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.