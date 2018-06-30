DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - Konya'da YKS heyecanı YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da yapıldı. Öğrenciler soruları çözmeye çalışırken, velileri de dışarıda heyecanla bekledi.

Üniversite adayları YKS'den yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerde bulunan metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dua kitapları okuyarak bekledi. (Görüntü dökümü:

--------------------------- - Adayların aranması

- Adayların kolyelerini çıkarması

- Adayların üzerinden çıkan malzemeler

- Velilerin kuran okuması

- Genel ve detaylar (KJ:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ============ 2 - Otomobilden kimliğini almaya gidince, saniye farkıyla YKS'yi kaçırdı

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Sınava gireceği okula 1 dakika önce gelen ancak kimliğini arabada unuttuğu için almaya giden aday döndüğünde geç kaldığı için sınava alınmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen YKS'nin birinci oturumu TYT saat 10.15'te başladı. Sınava geç kalmak istemeyen öğrenciler sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Okulların yoğun olduğu bölgelerde ve Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Çocuklarını sınava getiren veliler ise gölgeliklerde oturarak dua etti. 15 dakika kuralının uygulandığı sınavda, saat 10.00'dan sonra gelenler içer alınmadı. KİMLİĞİNİ ALMAYA GİTTİ, SINAVA GİREMEDİ Aziz Mum isimli aday sınav yeri olan Cumhuriyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne saat 09.59'da geldi. Arama sırasında kimliğini arabada unutan ve koşarak almaya giden Mum döndüğünde kapıları kilitli buldu. Duruma tepki gösteren Mum "Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yapı Denetim Bölümü'nde okuyorum. Birinci senemi bitirdim, şimdi yine girecektim. Suyumla birlikte sınav giriş belgemi verdim polis aldı. Kimliğimi unuttuğumdan dolayı 'arabaya koş 1 dakika var' dedi. Koştum geldim, kapıyı kilitlemişler içeriye almadılar. Son 15 dakika kuralı bence çok fazla süre son 5 dakika da olsa sonuçta kimliğin varsa, üstünde başında sınava aykırı bir şey yoksa sıkıntı olmamalı. Sınav halen başlamadı ama beni içeri almıyorlar. Görevlilerin haberi de var. Polise teslim ettim sınav belgemi, bilerek almadım ki sınava gireyim diye. 15-20 saniyeyle almadılar. Vicdanlı olsalar alırlardı içeriye. 1 senem boşa gitti. Benim gibi çok öğrenci var, bu sene liseden mezun olanlar var. Yapacak bir şey yok. Ben yine üniversite öğrencisiyim, ikinci sınıfıma devam ederim de hiç üniversite kazanamayan ne olacak. 1 sene bence çok önemli bir süre. 1 senede neler neler değişir, hayata neler katar. Onun için de bir vicdan muhasebesi yapsınlar" dedi.

Görüntü Dökümü -------------------- -Sınav merkezlerinden görüntüler -Adayların üst aramasıyla içeri alınması -Geç kalan adayın görüntüsü -Konuşmaları -Adayların yakınlarının görüntüleri Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) (538 mb) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ============ 3 - Eş dayağından kaçarken balkondan düşüp yaralandı KONYA'da eşi A.Ç.'den (28) şiddet gören 7 aylık evli Figen Ç. (27), şikayette bulunmak için dışarı çıkmasına izin verilmeyince, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan inmek isterken 6 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Figen Ç., severek evlendiği eşinden boşanmak için dava açmaya hazırlandığını söyledi.

Olay, geçen pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. A.Ç., iddiaya göre annesiyle tartışan kuaför eşi Figen Ç.'yi dövdü. İsmi öğrenilemeyen kayınvalide, kapıyı kilitleyip, şikayette bulunmak isteyen Figen Ç.'nin dışarı çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine Figen Ç., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan inmek isterken, dengesini kaybedip, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan Figen Ç., çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde kırıklar oluştuğu saptanan Figen Ç. ameliyat edildi. Hastanede tedavisi süren Figen Ç., eşinden de şikayetçi oldu. Gözaltına alınan, suçlamaları kabul etmeyen A.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SEVENEREK EVLENDİ

Eşiyle severek evlendiğini belirten Figen Ç., evlendikten sonra şiddet görmeye başladığını ileri sürdü. Olay günü kayınvalidesiyle tartışınca eşinin kendisini dövdüğünü iddia eden Figen Ç., şöyle konuştu:

''Ben, 7 aylık evliyim. Tanışarak evlendik. Kadın kuaföründe çalışıyordum. 3 ay önce bana işimi zorla bıraktırdılar. Daha sonra kendi evimizden ayrılıp, kayınvalidemlerle birlikte yaşamaya başladık. Bizim devamlı tartışmalarımız oluyordu. Eşim her kavgada beni dövmeye kalkıyordu. Olay günü yine kayınvalidemle çok basit bir sebepten dolayı evde tartışma çıktı. Olaya küçük görümcem de dahil oldu. Sonra eşime haber verdiler. Eşim eve geldi. Önce konuştu. Ondan sonra hakaret etmeye başladı. Ben hakaretlerine sessiz kalamadım. Ondan sonra beni dövdü. Evden çıkıp aileme haber vermek, darp raporu alıp karakola gitmek istedim. Beni evden göndermediler, kayınvalidem ağzımı kapatıp, kapıyı kilitledi. Ben bir şekilde evden çıkmaya çalıştım. Evden çıkmayı kafama koymuştum. Mutfağa girip kapıyı kilitledim. Mutfak balkonundan inerim diye düşünüyordum; ama inemedim. Dengemi kaybedip aşağıya düştüm. Belimde kırık var" dedi.

AİLEME HABER VERMEDİLER

Eşinin dayak olayının duyulmaması için ailesine haber vermediğini iddia eden Figen Ç., "Ben ambulansla hastaneye geldiğimde eşim aileme haber vermedi. Çünkü darp edildiğimi duyulmasını istemiyordu. Hastane raporlarında sadece düşmeden kaynaklandığı görünüyor. Benim vücudumdaki morlukların tamamı sadece düşmeyle ilgili değil. Geri kalanı darpla ilgilidir. İlgili yerlere şikayette bulundum. Elimden geleni de yapacağım" diye konuştu.

Figen Ç., severek evlendiği eşinden de boşanmak için dava açmaya hazırlandığını belirtti.

ÇOCUĞUMU OYUNCAK ETMİŞLER

Figen Ç.'nin annesi Fatma Taşdelen de yaşanan olaylara tepki gösterdi. Eşinin daha önce de şiddet gördüğünü ileri süren Fatma Taşdelen, şunları söyledi:

''Okul arkadaşlarıydılar. Tanışmışlar, görüşmüşler, 3-4 ay nişanlı durdular ve evlendiler. Oğlanın babasının zaten evlenmelerini istemiyormuş. Kızımla, evcilik oynar gibi oynadılar. Kızım kuafördü ve çocuğumu, işiyle gücüyle kabul ettiler. Çocuğumun işyerinin yanında evlerini tuttular. 3-4 ay sonra kızım kayınvalidesinin yanında yaşamaya başladı. İşini de bıraktırdılar. Daha öncede böyle darp olayları olmuştu. Kızım yanımıza gelmişti. Sonra çocuğumun gönlünü alıp, tekrar birleşmişlerdi.''

Taşdelen, kızının tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak yaşadıklarından dolayı psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediğini belirtti.

Görüntü dökümü:

---------------------------- - Figen Ç. ile röportaj

- Fatma Taşdelen röportaj

- Hastaneden detay Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA) =============== 4 - 1 dakika ile sınava alınmayan Kader, gözyaşlarına boğuldu ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta geç kaldığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) alınmayan Kader Ceren Elcik (18), annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. YKS'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne(TYT) giren adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Küpe, bilezik, kolye gibi eşyalarla sınava girmek isteyenler görevli polis memurları tarafından geri çevrildi. Öğrenciler, yasak olan eşyaları ailelerine teslim ettikten sonra sınav salonuna alındı. Çocuklarını sınava getiren velilerde okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Aileler okul önlerinde çocukları için dua okuyarak sınavın bitmesini bekledi. SINAVA ALINMAYAN ÖĞRENCİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI Sınava girmek için Devrek ilçesinden Zonguldak Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ne gelen Kader Ceren Elcik ise sınav saati olan 10.00'dan 1 dakika sonra geldiği için içeri alınmadı. Koşarak okul kapısına yönelen Elcik'e, görevliler sınavın başladığı ve içeri alınamayacağını söyledi. Elcik, sınav giriş belgesini yırtarak gözyaşlarına boğuldu. Dışarıda bekleyen annesinin yanına giden Elcik, sarılarak uzun süre ağladı. Annesi de kızının sınava alınmamasına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü -Üzerleri aranan öğrenciler -Öğrencilerin okula girmesi -Bekleyen veliler -Kader Ceren Elcik'in ağlaması -Annesine sarılması -Annesinin tepkisi -Okuldan ayrılmaları Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) 473 MB GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ================ 5 - Zonguldak'ta rögara sıkışan yavru köpek kurtarıldı ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta rögara sıkışan yavru köpek, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yayla Mahallesi Liman Caddesi'nde, rögardan köpek sesi geldiğini duyanlar Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Rögar kapağını açan ekipler, aşağıya inerek köpeği kurtarmak istedi. Sıkıştığı görülen köpeği kurtarmak için çalışma başlatıldı. Caddeden geçen Necdet Kutoğlu, rögara inerek ekiplerin de desteğiyle köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Yavru köpek, dışarı çıkınca annesinin yanına gitti. Çevredekiler Kutoğlu'nu alkışlayarak tebrik etti.

Görüntü Dökümü

-Kurtarma çalışması

-Necdet Kutoğlu'nun rögara inmesi

-Çalışması

-Köpeği kurtarması

-Köpeğin annesiyle görüntüsü

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

227 MB ============= 6 - Veliler gürültü çıkaran inşaat çalışanlarına isyan etti ADANA'da çocukları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren veliler, okulun yakınlarındaki inşaat çalışanlarına gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Velilerin ihbarıyla inşaata gelen polis, çalışmaları durdurdu. Merkez Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda çocukları sınava giren öğrenci velileri, okul bahçesinde dua ederek, beklemeye başladı. Bu sırada veliler, okulun yakınlarındaki bir inşaatta çalışmalar sırasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle inşaat yetkilerini uyardı. Gürültü kesilmeyince polise haber verildi. Şantiye yetkilileriyle görüşen polis, çalışmaları durdurdu. Öğrenci velisi Cengiz Özdemir, seyyar satıcı sesleri, inşaat gürültüsü nedeniyle sınavdaki gençlerin dikkatinin dağıldığını belirterek, "Çocuklar bir yıl çalışıp, emek sarf edip imtihana giriyorlar; hayatları, istikballeri söz konusu. İnşaatların, gürültü yapan yerlerin bugünlük durması lazım, ama bizim milletimiz umursamıyor. Yazık, günah. Millet olarak birbirimize saygımız olması lazım" diyerek tepki gösterdi.