DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BOZDAĞ: CİNSEL KASTRASYON TEDBİRİNİ YENİ DÖNEMDE DEVREYE SOKACAĞIZ BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'nın (8) öldürülmesine ilişkin "Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağız. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda adımlar atılacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret edip, partililere teşekkür etti. Burada konuşan Bozdağ, cinsel istismar konusunda alınacak tedbirlere değindi. Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle bu çok büyük bir vahşet. Bu cinayeti işleyen bir insan da olsa insanlıktan nasibini almamış birisi. Vahşice bir cinayet. Hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tür kişilerin toplum içerisinde toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız, kararlı adımları devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda da gene dediğim gibi adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığı'mız bu konuda bir taslak hazırlamıştı. Bakanlar Kurulu'muza da sunulmuştu. Ben de sözcü olarak bu taslakla ilgili kamuoyuna bilgi aktarmıştım; ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı. Yeni dönemde Meclis'imiz, inşallah bu tasarıyı daha doğrusu teklif olacak bundan sonra bu teklifi hızla yasalaştıracaktır."

'MİLLETİN AKLI VE BASİRETİ İLE ALAY ETMEYİN' 24 Haziran seçimlerinin kazananının da kaybedenin de belli olduğunu dile getiren Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti: "Şimdi Ronaldo kaybetti; gitti takımı, Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya Kupası'na veda ettiler; ama Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor, ne takımını bırakıyor ne de takımı yarışı bırakıyor. Tabi takımı yarışı bırakmasın; ama hiç olmazsa onun kendisini gözden geçirmesi gerekir. Şimdi gözden geçirme işini yapmıyor. Bir seçim düşünün. AK Parti milletvekilliğinde 43 oy alıyor, kendisi 22,5 oy alıyor. Yani 2 kat daha fazla oy alıyor AK Parti. AK Parti’nin adayı, 'cumhur ittifakı'nın adayı yüzde 53 ile Türkiye’nin ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor. CHP’nin adayı yüzde 30,6 alıyor ve adayımız baktığınızda 22 puan fazla oy alıyor. Ama çıkıp, genel başkan, 'Bu seçimin kaybedeni AK Parti'dir' diye açıklama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanına bırakıyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Elbette bunun hesabını bizim soracak halimiz yok. Bunun değerlendirmesini CHP’liler yapacak, onu değerlendirecektir. Bu seçimin kazananı da belli kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çıkıp, farklı şey söylemek, milletin aklı ve basiretiyle alay etmektir. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan demek isterim ki milletin aklı ve basiretiyle daha fazla alay etmeyin. Kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum."

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-Bozdağ'ın açıklamaları Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) ========================================= 2)YAŞLI ÇİFT ÖLÜ BULUNDU, BİRLİKTE YAŞAYAN OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI İZMİR'in Kınık ilçesinde, 65 yaşındaki Rıfat D. (Dayan) ve 63 yaşındaki Elif D. (Dayan) evlerinde başlarına sert bir cisimle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, şüpheli olarak çiftin oğulları 28 yaşındaki Şahin D.'yi (Dayan) gözaltına aldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu D.'nin (Dayan) dün (Cumartesi) dedesi vefat etti. Dayan, Kınık'ın kırsal Cumalı Mahallesi'nde yaşayan kayınpederi Rıfat D. ve Elif D.'ye dedesinin vefatını bildirmek için kayınbiraderi Şahin D.'yi cep telefonundan aradı. Ancak, cevap alamadı. Bunun üzerine Burcu D., bu defa kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi'ye durumu bildirip, yardım istedi. İlkazi, 1 saat arayla 2 defa Rıfat- Elif D. çiftinin evlerine gitmesine rağmen dış kapının kilitli olması üzerine ulaşamayıp, Soma'daki bir çimento fabrikasında çalışan oğulları Şahin D.'yi aradı. Durumu aktardığı Şahin D., iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi'ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Şahin D., aynı gün saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi Kahvehanesi'nde, bir süre oturup, çay içtikten sonra, "Öğleden sonra Soma'ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık'a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim" diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün'ü arayan Şahin D., "Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor" dedi. Bunun üzerine Muhtar Ergün, jandarma ve 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rıfat ve Elif D., çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Cesetlerinin şişmeye ve bozulmaya başlamasından Cuma akşamı öldürülmüş olabileceği üzerinde duran Jandarma, çelişkili ifadeleri üzerine çiftin birlikte yaşadığı bekar olan, hırsızlık ve sarkıntılık suçlarından sabıkalı oğulları Şahin D.'yi gözaltına aldı. Şahin D.'nin öğle ve ikindi namazlarını camide kılmasına rağmen cuma ve cumartesi günü camiye gitmediği de belirlendi. Çiftin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerinde incelemelerinin ardından otopsi ve kesin ölüm saatlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, çifte cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.x

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Çiftin gözaltına alınan oğulları Şahin D.'nin (Dayan) fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: cevdet ŞEN / KINIK, DHA) =================================================== 3)BUĞDAY SİLOSUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ BURSA'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren un fabrikasında buğday silosuna düşen 42 yaşındaki işçi Nedim Hüseyinoğlu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. Buğdayları karıştırmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek, buğday yığınının içine düştü ve çırpındıkta buğday yığınına battı.

Bire süre sonra siloya çıkan diğer işçiler buğday yığınının üzerinde kalan iki insan eli görünce 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Nedim Hüseyinoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Habr verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, silodaki buğdaylara batarak yaşamınıyitiren işçinin cesedini çıkarmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri genel görüntü

itfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntüsü Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - 4)EHLİYETİ İLE YKS’YE GİREMEYEN ÖĞRENCİNİN YARDIMINA POLİS KOŞTU KARABÜK'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumuna nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyetini gösterince sınava alınmayan bir öğrenciyi sivil polis, nüfus cüzdanını evinden alıp sınava ulaşmasını sağladı.

Karabük Üniversitesi'nde, YKS ikinci oturumuna girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Adaylardan biri kimlik olarak ehliyetini gösterince görevliler kabul etmedi. Sınava dakikalar kala ne yapacağını bilemeyen ve büyük üzüntü yaşayan öğrenciyi gören sivil bir polis, kendine ait otomobiline bindirip kampüs girişindeki bir taksiyle nüfus cüzdanını alması için evine gitmesini sağladı. Taksiden inip koşarak gelen öğrenci kendisini bekleyen yine aynı sivil polis memurunun otomobiline binip sınava ulaşmaya çalıştı. Öğrenci, polis memuru için, "Yardımcı oluyor Allah razı olsun" dedi.

Bazı öğrenciler de kapıda bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Koşarak gelen bir öğrenci ise araç tekliflerini kabul etmeyip koşmasına devam etti. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise otobüs duraklarında ve çimlerin üzerinde oturup Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi.