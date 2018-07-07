DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TRABZON'DA SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALAR İÇİN VALİ DEVREYE GİRDİ TRABZON'da bir grup genç, av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş ettiği anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Bazı takipçilerin tepkisine neden olan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili Trabzon Valisi Yücel Yavuz, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Akyazı mevkiinde bir grup genç, akşam saatlerinde düzenledikleri eğlence sırasında av tüfeği ve tabancalarla havaya peş peşe ateş açtı. Grup o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Birçok takipçi de tepki gösterdikleri görüntüyü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ak Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyip paylaştı, bu kişilerin yakalanmasını istedi.

VALİ YAVUZ OLAYA EL ATTI

Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden, "Emniyet birimlerimiz talimatlandırıldı, gereği yapılacaktır. Duyarlılığınız ve bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederimö açıklamasında bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş açan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Havaya ateş açılan görüntüler HABER: Fatih TURAN KAMERA: DHA ======================================================= 2)YAŞLI ÇİFTİN 'SURVİVOR' HEYECANI İNTERNETİ SALLADI SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 5 çocuk 10 torun sahibi Yılmaz çiftinin bahçelerinde torunları için oluşturduğu 'Survivor' parkurunda yarışmaları internette ilgiyle izlendi. Sapanca Gazipaşa Mahallesi Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'nde oturan güreş antrenörü 73 yaşındaki Hamdi ve Seyhan Yılmaz yaz tatilinde evlerine gelen torunlarının eğlenmesi için bahçelerinde kendilerince 'Survivor' parkuru oluşturdu. Çiftin çocukları ve torunları, ağaçların arasına çektikleri iplerin altında geçip topladıkları halkaları çubuğa geçirerek yarıştı. Parkurda yarışarak eğlenen torunları ve çocukları, anne ve babalarından da parkurda yarışmalarını istedi. Çocukları ve torunlarını kıramayan çift parkurda yarışırken, yarışmanın galibi Seyhan Yılmaz oldu. Bu sırada çekilen görüntüler internette ilgiyle izlenildi. Görüntüler Survivor yarışmacısının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekerek, sosyal medyada paylaştı.

Seyhan Yılmaz ise çocuklarını kıramayarak yarışmanın finalini yaptıklarını söyleyerek, "Çoluk çocuğumuz çok seviyordu Survivor yarışmasını. Bahçeye bir şeyler yaptı çocuklar. Torunlar, gelinler, çocuklar hepsi yarıştı. En sonunda bize de 'anne baba sizde yarışın' dediler. Yarıştık, çok güzel oldu. Bizim de hoşumuza gitti, mutlu olduk. En son biz yarıştık, finali biz kapattık." dedi.

Hamdi Yılmaz çocuklarının eğlenmesi için parkur oluşturduklarını belirterek, "Ailemiz burada toplandığı zaman kendi aramızda böyle bir eğlence yapıyoruz. O eğlence içerisinde bu çekilen programı bir arkadaşım yayınladı. Biz de böyle bir derde düştük memlekette." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yarışmadan görüntüler

Çift ile röp.

Evlerin bahçesinde torunlarıyla birlikte çekilen görüntüler

Çift ve torunlarından detaylar İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) - ========================================================== 3)13 KEZ KAÇTI, 14'ÜNCÜDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU ÇANAKKALE'de 6 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Volkan Zeybek'e (40), böbrek nakli için 1 yıl önce başvurduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde 13 kez böbrek çıktı. Ameliyat olmaktan korktuğu için 13 kez nakilden kaçan Volkan Zeybek, 14'ncüsünde gerçekleşen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Çanakkale'de yaşayan Volkan Zeybek'in böbrekleri 6 yıl önce hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle iflas etti. 6 yıldır diyalize giren Zeybek, 1 yıl önce böbrek nakli için ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Bu süre içinde Volkan Zeybek'e böbrek nakli için 13 kez sıra geldi. Ancak Zeybek, ameliyat olmaktan korktuğu için nakilden vazgeçti. En son 26 Haziran günü Bursa'da bir özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organlarını, ailesinin bağışlama kararı aldığı bildirildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin böbreğinin Volkan Zeybek'e naklinin uygun olduğu belirlendi. Zeybek bu kez böbrek nakline karar verdi. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nce Bursa'dan getirilen böbrek, 27 Haziran'da başarılı bir operasyonla Volkan Zeybek'e nakledildi.

'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ'

Volkan Zeybek'in 6 yıldır hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği sonucu diyalize girdiğini belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Üyesi ve Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay, "Merkezimizde tedavi gören Volkan Bey'i böbrek nakli için 13 kez çağırdık. Ama 14'üncüde nakil oldu. Yalova'da özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın böbreği nakledildi. Ameliyat gayet başarılı ve olumlu geçti. Ameliyat sonrası dönemi de gayet iyi geçiyor" dedi.

'HAYATINIZ DÜZENE GİRİYOR'

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Volkan Zeybek ise "Hayatınız düzene giriyor. Ben haftada 3 gün diyalize giriyordum. Artık sağlıma kavuştum. Diyalize girmeyeceğim. Böbrek nakli olmadan önce halsizlik, yorgunluk çekiyordum. Devamlı evde yatıyordum. Tansiyonum yükseliyordu. Başım dönüyordu. Yemek yiyemiyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Ama nakil olduktan sonra istediğim her şeyi yapmaya başladım" diye konuştu.

'BÖBREK NAKLİ OLMAKTAN HEP KORKTUM, KAÇTIM'

Böbrek nakli olmak için başvurduğu ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde kendisine 13 defa böbrek nakli fırsatı çıktığını belirten Volkan Zeybek, "Böbrek nakli olmaktan hep kaçtım, korktum. 14'üncüsünde böbrek nakli oldum. Sağlığıma kavuştum. Kurtuldum. Kimse ameliyattan korkmasın. Zorluk diye bir şey yok. Gözümü kapattım, açtım, odadayım. Hiç acısı yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden görüntü.

-Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay ile röp.

-Volkan Zeybek ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA) Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 36 saniye. 178 MB. ==================================================== 4)ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ İÇİN YÜRÜDÜLER ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çocuk istismarına tepki için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Osmancık ilçesinde, çocuk cinayeti ve istismar olayları nedeniyle tepki göstermek için biraraya gelen vatandaşlar 'Çocuk istismarına 'Dur' de', 'Çocuk istismarına 'Hayır' demek için yürüyüyoruz' yazan pankartlar açarak sessiz yürüyüş yaptı. Grup, 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Org. Ahmet Çörekçi Caddesi, Atatürk Caddesi, Sadri Turan Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi güzergahında yürüdü. Kadınların ağırlıklı olarak yer aldığı yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüş sonunda grup dağıldı. Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşe katılanlardan detay

-Yürüyüşten detay

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)