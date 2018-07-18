DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - Trump'ın istediği papazın yargılanmasına yeniden başlandı İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, yargılanmasına yeniden başlandı. Brunson'un yargılanmasını izlemek için eşinin yanı sıra ABD konsolosluk yetkilileri de cezaevine geldi. Duruşmada tanıkların dinlenmesine geçildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiği zirvede serbest bırakılma talebiyle görüşülen rahip Andrew Craig Brunson'un , 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. Yargılamanın yapıldığı İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu Brunson'un yanı sıra avukatı, eşi, yakınları hazır bulundu. Yoklamayla başlayan duruşmada tanıkların dinlenmesine geçildi. Bu arada jandarma, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Tek tek kimlik kontrolü yaptı. ABD'li heyetin de pasaport ve kimlikleri kontrolden geçirildikten sonra içeriye girmelerine izin verildi. ABD'li heyet ise kimlik kontrolü sırasında araçtan inmedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2016 yılının Eylül ayında 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden alındı. Türkiye'deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ soruşturmasında bir 'gizli tanık' rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Bu 'gizli tanık' ifadesinde, Brunson'un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ'nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine serbest bırakıldı. Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson için, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMADE ÖNEMLİ SUÇLAMALAR YER ALDI

İddianamede Rahip Brunson, hakkında da çarpıcı ayrıntılar bulundu. Rahip Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığına iddianamede yer verildi. Brunson'un ayrıca, FETÖ'nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'la da görüşmeler yapıp strateji belirlediği iddia edildi. İddianamede ayrıca rahibin, görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması da yeraldı. 2013'teki Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson'un, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği mailde kullanılan "Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız" ifadesi de yine iddianamede bulundu. Hakkında gizli ve açık tanık ifadeleri de olan Brunson'un Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden bir vatandaşa, Fethullah Gülen'i kastedip "Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Önlemlerden görüntü.

- ABD'li heyetin gelmesinden görüntü.

- Cezaevinden görüntü.

- Jandarmanın görüntüsü. Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= 2 - TEKİRDAĞ - Kılıçdaroğlu, Çorlu Devlet Hastanesi'nde tren kazasında yaralananları ziyaret etti GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, haberi servis edilecek ===================== 3 - ANKARA - Mehmet Muş: Bedelli askerlik teklifi mecliste GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, haberi servis edilecek =================== 4 - ADANA'da sarmaşıklarla kaplı apartman, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Merkez Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde yer alan Mavi Bulvar üzerinde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı Clubbahçe isimli apartman, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor. Damında terası ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada daire fiyatları 1 milyon lirayı buluyor. Binanın yeşil görünümü ilk başta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, sarmaşıkların binayı sarmasıyla birlikte 10 katlı apartmanın beton binaların arasında huzur verici bir yapı haline geldiği belirtiliyor. Özel bir yöntemle binanın tüm dış cephesinin sarmaşıklarla kaplandığı apartmanda daireler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

'BUGÜNE KADAR OLMAMIŞTI' Peyzaj mimarı Ahmet Barkuş, orijinal tasarıma sahip olan binada 6+1 dairelerin 1 milyon lirayı aşkın fiyatlara satıldığına dikkat çekerek, "Adana'da bugüne kadar böyle bir uygulama olmamıştı. Dışarıdan görenler 'böcek tutar' diyebiliyorlar fakat çevre açısından çok güzel bir şey. Peyzaj düzenlemesi 10 yıldan beri Adana'da yapılıyor, daha önce yoktu" dedi. 'ADANA'DA YAYGINLAŞMALI' Çevre sakinlerinden Pusat Çağatay Kaya (22) ise binanın marjinal bir mimariye sahip olduğunu belirterek, "Çevreye de belki mesaj veriyor ve duyarlılığımızı tetikliyor olabilir. Balkonunda oturduğunuz zaman bile insana maneviyat olarak iyi bir etki bırakacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman sanki botanik bahçesine benziyor. İlk yapıldığı sırada gördüğümde henüz etrafını sarmaşıklar sarmamıştı ve büyük bir halı sahayı andırıyordu. Bence Adana'da böyle tasarımların yaygınlaşması lazım" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Yeşil binadan genel ve detay görüntüler

- Sarmaşıklardan yakın görüntü

- Vatandaşlarla röp.

SÜRE:04'06" BOYUT:250 MB Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) =================================== 5 - Mezuniyet töreninde, öldürülen hocalarını unutmadılar ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri mezuniyet törenlerinde 5 Nisan 2018 tarihinde fakülte binasında öldürülen hocaları için tören alanında hazırlanan anı köşesine çiçek bıraktılar. ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Sivrihisar Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet töreni Meşelik Kampüsü'ndeki ESOGÜ Stadyumu'nda yapıldı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ile çok sayıda kişi katıldı. Mezun öğrenciler, stadyuma atlı kortej eşliğinde alkışlar arasında girdi. Eğitim Fakültesi öğrencileri tören alanında hazırlanan, 5 Nisan 2018 tarihinde Eğitim Fakültesi binasında araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun fotoğraflarının bulunduğu ve önünde "Rahmet ve minnetle anıyoruz" yazan anı köşesine çiçek bıraktı.

TÖRENE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KATILDI

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun olan 29 yaşındaki Sevinç Koçak mezuniyet törenine 6 yaşındaki oğlu Kaan ve 1,5 yaşındaki Karmen ile birlikte katıldı. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalıştığını belirten Sevinç Koçak, "Çok mutluyum. Çocuklarımla çok zor oldu ama şimdi bitti" diye konuştu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Rektör Prof.Dr.Kemal Şenocak bir konuşma yaptı. Daha sonra Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri yemin etti. Görüntü dökümü:

-Mezun olan öğrencilerin stadyuma girmesi,

-Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çiçek bırakması,

-Öğrencilerin yemin etmesi,

-Mezuniyet törenine katılanlar,

-Sevinç Koçak'ın çocuklarıyla birlikte yürümesi,

-Sevinç Koçak'ın konuşması bulunuyor. Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA ================== 6 - Camilere dadanan hırsız 9 mikrofon çaldı KAYSERİ'de girdiği 8 camiden 9 adet mikrofon hırsızlığı yapan Gökay Y. (35) önce güvenlik kameralarına sonrada polise yakalandı.

Tarihi Hunat Cami, Hacı Sait Yurttaş, Erciyesevler, Bahçelievler, Alparslan, Erciyes Üniversitesi ve Kümeevler Camilerine giren Gökay Y. minberlerde bulunan 9 adet mikrofonu çaldı. Ardı ardına yaşanan hırsızlık olayları üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilerdeki güvenlik kameralarını inceledi. İzlenen kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, kısa sürede mikrofon hırsızı Gökay Y'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık zanlısının evinde ele geçirilen 9 mikrofon camilere teslim edilirken, şüpheli sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-Zanlının Adli Tabiplikten görüntüsü

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Genel detay Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

1 Dakika 24 Saniye / 159 MB ================= 7 - 15 gün önce kayboldu, bacakları kesilip varile konularak ırmağa atıldı BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, 15 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Şükrü Kesgin'in bacakları kesilerek varilin içine konulup ırmağa atılmış cesedi bulundu.

Bartın'da pazar yerinde manavda çalışan Şükrü Kesgin, 15 gün önce kayboldu. Şükrü Kesgin'in kaybolmasının ardından ailesi polise başvurdu. Yapılan aramalara rağmen Şükrü Kesgin bulunamadı. Bugün, Şükrü Kesgin'in cesedi bulundu. Sabah saatlerinde ırmakta tekne turu yapan vatandaşlar Orduyeri Köprüsü altında bir varilin içinde bacakları diz kısmından kesili olan bir ceset gördü. Teknede bulunanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kötü kokuların yayıldığı fıçıdaki cesedi sudan çıkarmak için tekneyle yanına gidildi. Varil, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yalı mevkiine getirildi. Varil, kıyıda bulunan vince bağlanarak sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Şükrü Kesgin'in bacaklarının dizlerinin altından kesildiği, kesilen bacaklarının varilde olmadığı görüldü. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şükrü Kesgin'in cesedinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muhabir anons

-Varildeki cesetten detay

-Polis ekipleri

-Tekneyle varil sürüklemesi

-İş makinesı ile çıkartılması

-Detay görüntüler

-Şükrü Kesgin fotosu

Süre: 3.10 Boyut: 356 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ================ 8 - Afyonkarahisar'da elma kurduyla mücadele AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde elma bahçesine elma iç kurduna karşı mücadele çalışmaları kapsamında 60 bin faydalı böcek salındı.

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Biyolojik Mücadele Temelli Entegre Mücadele Projesi kapsamında Çay'a bağlı Maltepe köyünde elma üreticisi Nebi Erkol'un bahçesine elma iç kurduna (Cydia pomonella) karşı 60 bin faydalı böcek salındı. Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar'ın tarım ili olduğunu belirterek, geçimini topraktan kazandığı ürünlerle sağladığını söyledi. Acar, tarımsal üretimde tarım ilaçlarının kullanımının azaltılmasının hem doğa, hem de sağlık açısından önemli olduğunu dile getirerek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ile geliştirdikleri projeyle elma üretiminde zaman zaman yüzde yüze varan verim düşüklüğüne sebep olan elma iç kurduna karşı biyolojik mücadele başlattıklarını aktardı.

Afyonkarahisar'daki ilk uygulamanın gerçekleştirildiğini aktaran Acar, bugüne kadar 300 bin faydalı böcek salımı yapılan bahçeye 60 bin daha bırakıldığını kaydetti. Acar, "Doğanın bir dengesi var ancak zirai ilaçlarla insanlar bu dengeye müdahale ediyor. Bu müdahale sonucu elma iç kurduyla mücadele eden böceklerin sayısı da azalıyor. Bu projeyle doğadaki dengeyi tekrar sağlıyoruz. İlaç kullanmadan elma iç kurduyla mücadele etmiş oluyoruz. Yediğimiz elmadaki ilaç kalıntısı sorununu da çözüyoruz. Daha sağlıklı ürünler tüketmiş oluyoruz. Her geçen gün artan biyolojik mücadeleyle ilaç kullanımını en aza indirerek daha sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Proje ortaklarından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan da faydalı böceklerin üniversite bünyesinde kurulan Teknokent'teki genç ziraat mühendisleri tarafından kurulan bir şirket tarafından üretildiğini belirtti. Daha önce Manisa ve Kayseri gibi illerde de farklı ürün gruplarında bu çalışmaları yaptıklarını ve çok güzel sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özkan, şöyle dedi:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Bu halkayı daha da büyütürsek, daha büyük alanlara yayabiliriz. Daha ekonomik ve sağlıklı ürünler üretebiliriz. Dolayısıyla da çiftçimiz daha fazla kazanabilir. Elma, ceviz, patates ve salkım üzüm güvesine karşı çok etkili faydalı böcek üretildi. Bu böcekleri kitle halinde ürettik, teknolojilerini geliştirdik. Nakliyesi, salım dozları nasıl olacak, belirlendi. İlacı tam anlamıyla ortadan kaldırmak gibi bir düşüncemiz yok ama tüm dünya bunun peşinde. İlaçlamayı azaltmamız gerekiyor. Bunu azaltan en etkili yöntemlerden biri biyolojik mücadeledir. Ülkemiz bu konuda çok zengin. Doğal olarak bu böcekler var ama o teknolojide biraz geride kalmıştık. Bunu çiftçiyle buluşturamamıştık. Şimdi bu faydalı böcekler, çiftçiyle buluşuyor. Belki bu teknolojiyi yurt dışına da satma ihtimalimiz olacak."

Konuşmaların ardından 11 dekarlık alana 60 bin faydalı böcek bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlaçlama yapılan yerden detay

- Elma ağaçlarından detay

- Böceklerden detay

- Yetkililer böcekleri incelerken

- Yetkililer böcekleri ağaçlara bırakırken

- İl Müdürü röp

- Prof. Dr. Özkan röp HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ================= 9 - Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü SAMSUN'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kaza, Vezirköprü- Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde dün gece meydana geldi. Ünal Dursun yönetimindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Ardından aracın LPG tankı patladı ve yangın çıktı. Yanan araçta bulunan sürücü ile kardeşi Mustafa ve amcasının oğlu Mustafa Dursun yanarak hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Araçtan çıkarılan 3 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

CENAZELER, KİMLİK TESPİTİ İÇİN TRABZON'A GÖNDERİLDİ Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren Ünal (24) Mustafa Dursun (21) kardeşler ile kuzenleri Mustafa Dursun'un (21) cenazeleri kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ünal Dursun'un uzman çavuş olarak Trabzon'da görev yaptığı ve tatil için memleketi Vezirköprü'ye geldiği belirtildi. Kardeşi Mustafa Dursun'un ise Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi olduğu ifade edildi. Kuzenleri Mustafa Dursun'un ise kısa bir süre önce vatani görevini yapıp askerden geldiği, ardından Ankara'da bir inşaatta çalışmaya başladığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobilden detay

-İtfaiyenin cenazeleri çıkarmak için çalışma yapması

-Ölenlerin fotoğrafları (SÜRE:139 Dk) (BOYUT:187.03 MB)

Haber-Kamera:Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) =============== 10 - KFMİB Başkanı Sevinç: Amerika, fındık konusunda Türkiye'nin karşısındaki en büyük tehlike KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındık ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sevinç, dünyanın Türk fındığına bağımlı hale getirilmesinin gerekli olduğunu belirterek, "Amerika fındık konusunda Türkiye'nin karşısındaki en büyük tehlike. Muazzam teknoloji ve arazi imkanlarıyla birlikte isterlerse Türkiye kadar fındığı 10 sene içerisinde yetiştirebileceklerini unutmamamız lazım" dedi.

Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen fındıkta hasat dönemi başlıyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu üyesi Edip Sevinç, bölgenin önemli gelir kaynağı olan ve hasadına sayılı günler kalan fındıkla ilgili değerlendirmede bulundu. Sevinç, Amerika'nın fındıkla ilgili Türkiye'nin karşısındaki en büyük tehlike olduğunu ve bu nedenle ülkedeki fındık üretiminin arttırılması gerektiğini söyledi. Sevinç, "Ülkede fındık üretiminin ve veriminin arttırılması gerekiyor. Bizim ihracatçılar olarak bu konuda alnımız ak. Verimin, üretimin arttırılması, en önemlisi de maliyetin düşürülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'deki maliyet dünyadaki maliyetin 2-2,5 misliyse Türk üreticisi ve Türkiye piyasayla rekabet edemez. Yarın Amerika kilo başına 0,2 - 0,3 Cent maliyetle piyasaya girerse biz fındığımızı pazarlayamayız. Şu anda Şili'de maliyet 0,20 Cent. 30 bin ton üretim yapıyorlar fakat ilerleyen süreçte 100 - 150 bin ton üretmeyeceklerini garanti edemeyiz. Amerika fındık konusunda Türkiye'nin karşısındaki en büyük tehlike. Muazzam teknoloji ve arazi imkânlarıyla birlikte isterlerse Türkiye kadar fındığı 10 sene içerisinde yetiştirebileceklerini unutmamamız lazım" dedi.

'290 BİN TON İHRACAT TAHMİN EDİYORUZ' Sevinç, bu yılki fındık ihracatının 290 bin ton olacağını tahmin ettiklerini kaydederek, "Bu yılki fındık ihracatının 290 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Tamamen kaliteye ve rekolteye bağlı olmakla birlikte, bu miktarın altında da olmayacağını düşünüyoruz. Hiç kimse ne miktarda fındık sattığına, içerde ne kadar fındık tükettiğine bakmıyor. Hâlbuki fiyatlardan daha önemlisi tonaj bazında satabildiğimiz fındıktır. Öyle bir yıl gelir ki; 900 bin ton fındık olur. Eğer dünyada bunu tüketmeye hazır bir endüstri, yemeye hazır bir tüketici yoksa o zaman 2009'da olduğu gibi fındık elimizde patlar. Devletin elinde 695 bin ton fındık birikmişti, 300 bin tonunu satabildi, maliyeti devlete 6 - 7 lira olan 400 bin ton fındığı ise 45 kuruştan yağ fabrikalarına gönderdi. Bu zararı da tüketiciler ödemişti. Eğer TMO, elindeki fındığı satamaz ve rekolte önümüzdeki sene iyi olursa yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu zarar ise yine tüketicinin cebinden çıkacak" diye konuştu.