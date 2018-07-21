DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı (8) Eşinin ailesinin evine giden koca, pompalıyla dehşet saçtı: 5 ölü, 4 yaralı - EK CENAZELERE OTOPSİ YAPILIYOR

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa D.'nin pompalı tüfekle vurduğu kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özden Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları Mehmet Kahya ile eşi Filiz Kahya'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Sabah saatlerinden itibaren otopsi işlemlerine başlandı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adli tıptan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============ 2 - Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem ÇALDIRAN,(Van) (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde hafif hissedilirken, Çaldıran ve çevre ilçelerde kısa süreli korkuya yol açtı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 09.15'te merkez üssü Van'ın Çaldıran İlçesi Sungur Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Van merkezde hafif olmak üzere Çaldıran, Muradiye, Erciş, Özalp ve Saray ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çaldıran ve Muradiye'den görüntüler GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= 3 - ÖZEL - Kliniğe 'kedim sondaya mahkum kaldı' davası GAZİANTEP'te, alçı ve boyama işleri yapan Çetin Talay'ın (28) sahibi olduğu 2,5 yaşındaki 'Mini' isimli Van kedisi, geçen Mayıs ayında beşinci kattaki evlerinden düştü. Talay, götürdüğü klinikte yanlış tedavi uygulanması sonrası kedisinin bir ayağının sakat, kuyruğunun cansız, kalın bağırsak ve idrar kesesinin zarar gördüğünü iddia etti. Tedavinin ardından kedisinin ömür boyu idrarını yapmak için sondaya mahkum kaldığını ve bunun böbreklere zarar vermesiyle hayvanın ömrünün kısaldığını öne süren Talay, ameliyatı yapan klinik ve veteriner hakkında avukatı aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı. Aslen Vanlı olan Çetin Talay, memleketinden getirdiği ve 'Mini' ismini verdiği kedisiyle birlikte yerleştiği Gaziantep'te yaşamını sürdürmeye başladı. Alçı ve boyama işleri yapan Talay, geçen Mayıs ayında evinde oturduğu sırada kedisi beşinci kattan düştü. Çetin Talay, kedisini tedavi için bir kliniğe götürdü. Veterinerler tarafından yapılan ilk müdahalede iç kanaması durdurulan kedinin, ileri tedavi için Ankara veya Hatay'daki hayvan hastanelerine götürülmesi gerektiği belirtildi. Talay, daha sonra kedisini kentteki başka bir kliniğe götürdü. Burada da tedavisi yapılan kedinin omurilik kemiğinin hasar gördüğü ve acil ameliyat olması gerektiğini belirten veteriner, Ankara'ya gideceğini ve Talay'ın istemesi durumunda kedisini de beraber götürüp ameliyat ettirebileceğini söyledi. Talay'ın kabul etmesinin ardından iddiaya göre veteriner kediyi beraberinde Ankara'ya götürdü, ameliyat ettirerek Gaziantep'e döndü.

'SONDAYA MAHKUM KALDI' Talay, aradan geçen süre içerisinde kedisinin tam olarak iyileşemediğini ve vücudunda kalıcı hasarlar bulunduğunu fark etti. Farklı kliniklere gittiğinde ameliyatın sırt yerine karın bölgesinden yapılmasının iç organlar ile beyne giden sinirlerde hasar bıraktığı söylendi. Kedinin bundan sonra idrarını sonda ile yapabileceğini ve bu durumun böbreklerine zarar vereceği için ömrünün de kısaldığının belirtilmesi üzerine Çetin Talay, ameliyatı yapan klinik ve veteriner hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Avukata başvuran ve konuyla ilgili şikayetini dile getirerek dava açan Talay, amacının Mini isimli kedisi üzerinden para kazanmak değil, duyarlılık oluşturmak olduğunu söyledi. Mini'nin tedavi sürecinde 20 bin lirayı aşkın harcama yaptığını ama kendisini üzen kısmın bundan sonraki süreçte kedisinin sondaya mahkum ve ömrünün kısalması olduğunu belirterek, "Bu konuda bilinç oluşturmak istiyorum. Kedilerin de birer canlı olduğunu ve yaşam hakkına sahip olduklarını herkes bilmeli. Amacım bu işten kazanç sağlamak değil aksine koruma altında olan ve evladım gibi sevdiğim kedimi bu hale getirenlerin bedelini ödemesi" dedi.

Çetin Talay'ın avukatı Merve Kızılaslan ise müvekkilinin başvurusu üzerine yargı yoluna gittiklerini belirterek, "Mini'ye yanlış tedavi uygulandığı için yaşamını doğrudan etkileyecek problemler ortaya çıkmış. Yaptığımız araştırmada ameliyatta veterinerlerin hizmet kusuru olduğunu anladık. Delillerimizi toplayarak maddi ve manevi tazminat davası açtık. Amacımız asla Mini üzerinden gelir elde etmek değil, hayvan haklarını savunmaktır" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kedinin aksayarak yürümesi

- Sahibinin kedi ile ilgilenmesi

- Kadın avukat ile sahibinin kediyi sevmesi

- Kedinin sahibi ile röp.

- Avukat ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP-DHA

397 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== 4 - Eşiyle kavga etti, 3 çocuğuyla sokakta kaldı ADANA'da 3 çocuk annesi Güler Bahadır (35) eşiyle kavga ettikten sonra 3 çocuğuyla birlikte evden ayrılarak sokaklarda ve parklarda yaşamaya başladığını söyledi. Merkez Seyhan ilçesindeki İnönü Parkı'nda ağaç gölgesinde çocuklarıyla birlikte yatıp kalkan Güler Bahadır bir süre otogarda kaldığını, daha sonra güvenli bulduğu yerlerde barındığını belirtti. Bahadır, "Eşim bana, artık sorumluluk kaldıramayacağını ve bize bakamadığını söyledi. Baktım ki olmayacak ben de, 'Ayrılalım bitsin' dedim. Bunun üzerine eşim bakım yurdunu arayacağını ve çocuklarını teker teker elimden alacaklarını söyledi. Beni çocuklarımla tehdit etti. Bunu duyunca ben de çocuklarımı alıp evden ayrıldım" dedi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine parka gelen polis ekibi, Güler Bahadır ve çocuklarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Alo 183' ekiplerine teslim etti. Bahadır'ın talebi üzerine ekipler 5 gün sokakta yaşayan kadını ve çocuklarını sığınma evine yerleştirdi. Görüntü Dökümü

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- Kadın ve çocuklarından detay görüntüler

- Kadının konuşması SÜRE: 02'07" BOYUT:129 mb Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========== 5 - Çukurca'da 'prestij caddesi' çalışması Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinin tek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, yeniden düzenleniyor. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yapılan çalışmayla birlikte caddenin güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Bugüne kadar adı hep terör olayları ile anılan ilçenin tek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, belediye tarafından yeniden düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği caddenin altyapısı bittikten sonra ışıklandırılıp, zemin döşemesi yapılarak, prestij caddeye dönüştürülecek. Çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğü caddede incelemelerde bulunan Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, altyapı ve prestij cadde çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiğini belirterek, "Bir aksaklık olmazsa, bu çalışmalarımızı 2 aya kadar bitirmeyi planlıyoruz. Çukurcamız güzel bir caddeye kavuşacak. Bu cadde, modern bir cadde olacak. VEDAŞ'ın yeraltı şebeke çalışmalarının bitmesiyle bu caddemiz tamamlanacak. Ben bu vesileyle kardeş belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bize yapmış oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Caddenin ışıklandırılmasıyla birlikte güzel bir görünüme kavuşacağını belirten ilçe halkı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'ya teşekkür ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaymakam inceleme yaparken

-Vatandaşlarla konuşması

-Caddede donalşaması

-Cadde yapılan çalışmalar

-Çalışmalardan detaylar

-Kaymakam Temal Ayca ile röp

-Detay görüntüler GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== 6 - Parkta bulunan çanta polise teslim edildi MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi'nde görevli 2 özel güvenlik personeli, bir parktaki bankta, içinde 2 bin 426 dolar ile çeşitli evraklar olan el çantası buldu. Çanta ve içindekiler, tutanakla polise teslim edildi. Marmaris Belediyesi'nin özel güvenlik görevlileri 36 yaşındaki Ali Tonguç Oktay ve 28 yaşındaki Ali Şadan, bugün saat 00.15 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda devriye görevindeyken, bir bankın köşesinde, deri kadın el çantası gördü. Unutulan çantayı kontrol eden güvenlik görevlileri, içinde bir miktar dolar ile çeşitli evraklar olduğunu tespit etti. Durumu müdürlerine bildiren güvenlik görevlileri, çanta içindeki beyaz zarfı açarak nüfus cüzdanı ile bir telefon numarası buldu. Çantanın, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yaşadığı öğrenilen Velat Coner'e ait olduğu anlaşıldı. Güvenlikçiler, zarfta yazılı cep telefonu numarasını birçok kez aramasına rağmen cevap alamadı. Çantanın içinden çıkan 2 bin 426 dolar, bir telefon kartı hattı, nüfus cüzdanı ve çeşitli evraklar, tutanakla polis ekiplerine teslim edildi.

Marmaris Belediyesi'nin özel güvenlik personeli Ali Tonguç Oktay, "Mesai arkadaşımla beraber rutin devriyemizi yaparken oturma grupları üzerinde kadın çantası gördük. Çanta ve çantanın içindeki zarfta baktığımızda ABD doları ve çeşitli evraklar ile kartlar vardı. Çıkan telefon numarasını aradık ama cevap alamadık. Yoğun kalabalığın içinde çantanın dokunulmaması şaşırtıcı. Tutanakla çanta ve içindekileri polise teslim ettik" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - İki özel güvenlikçinin çantayı bulup nöbet kulübesinde muhafaza etmesi - Bulunan çantayı açıp içinden çıkan para ve evrakları tutanağa bağlaması genel görüntü - Marmaris Belediyesi'nin özel güvenlik personeli Ali Tonguç Oktay ile röportaj Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 4 dakika-288 MB. HD. Görüntü) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================== 7 - İnna, çoğunluğu çocuk tatilcileri coşturdu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ünlü Rumen şarkıcı İnna sahne aldı. Çocukların çoğunlukta olduğunu görünce ailelerine teşekkür eden, Bodrum'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen İnna, hareketli parçalarıyla hayranlarını coşturdu.

Bodrum'da özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında, dünyaca ünlü Rumen şarkıcı İnna, sevenleriyle buluştu. Konser öncesinde basın mensuplarına röportaj veren İnna, "Bodrum'u seviyorum, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri değil mi? Türkiye'de 1 numara İstanbul, 2 numara Bodrum. İzmir ve Ankara'yı da seviyorum, diğer tüm şehirleri seviyorum. Bu gecenin güzel olacağına düşünüyorum. İstanbulluları seviyorum tabii ki, inanılmazlar. Konser öncesinde yüzdüm. Paparazziden korkmuyorum. Umarım Paparazzi çok olur yakınımda. Yarınki (cumartesi) konserimiz Çeşme'de olacak. İlk kez Çeşme'ye gideceğim. Gitmek için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de olmayı ve Türkiye'yi keşfetmeyi seviyorum" dedi. Yediklerine dikkat ettiğini belirten İnna, Türkiye'de salata ve çorba yediğini, kebap yemediğini, çünkü formuna dikkat ettiğini söyledi. Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşen konserine 'Be my lover' şarkısı ile başlayan İnna'yı, yaklaşık 2 bin kişi izledi. 4 dansçının eşlik ettiği İnna, 'Sun is up' şarkısı ile konserine devam etti. İnna konserini 'Hot' şarkısı ile sürdürüp, Bodrumluları coşturdu. Konseri izleyenler, şarkıya alkışlarla eşlik etti.

İnna, Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdiği konserinde, çocukların çoğunlukta olduğunu görünce, "Bu şovu burada gerçekleştirdiğim için mutluyum. Böyle bir mekanda, böyle bir yerde olduğum için mutluyum. Burada gülen insanların yüzlerini gördüğüm için mutluyum. Birçok çocuk görüyorum. Çocuklarını getiren tüm ailelere teşekkür ederim. Bu gece süper bir gece olacak" dedi. Bodrum'da 2 saat sahnede kalan İnna, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Röportajdan görüntü

- İnna'nın sahne performansından görüntü

- Seyircilerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========== 8 - Burdur'da gün batımı güzelliği BURDUR'da güneşin batışı sırasında ortaya çıkan manzara hayran bıraktı.

Burdur'da güneşin batışı Susamlık Tepe ve Yeşil Tepe'den izlendi. Güneşin ufuk çizgisinde gözden kaybolduğu anları vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Kimileri de ortaya çıkan manzara da özçekim yaptı.

Güneşin kentin üzerine yaydığı ışık hüzmeleri fotoğrafçılar için de eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Susamlık Tepesinden gün batımı

- Yeşiltepe den gün barımı

- Özçekim yapanlar

- Fotoğraf çeken vatandaşlar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== 9 - Temel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamı AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki Romanların yoğunlukta yaşadığı iki mahallenin sınırına, ilçe belediyesince yapılacak çok amaçlı sosyal tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konser veren ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'e büyük ilgi gösterildi. İncirliova'da çoğunlukta Romanların yaşadığı Hürriyet ve Kurtuluş mahalleleri sınırına, çok amaçlı sosyal tesis yapılıyor. İncirliova Belediyesi'nce yapılacak tesis için konserli temel atma töreni düzenlendi. Törende kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale, göreve geldiklerinde verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Törende önce yerel şarkıcılar konser verdi. Ardından Roman şarkıcı Tarık Mengüç, sahneye çıktı. Mengüç, sahnede şarkılar söylemeye başlayınca, Roman vatandaşlar sahneye akın etti. Sahneye çıkan çok sayıda kişi, devreye giren belediye personeli, tarafından aşağı indirildi. Hareketli şarkılar eşliğinde oynayan vatandaşlar, Mengüç'le fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.