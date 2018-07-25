DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - İmar Barışı'nı duyan yaylalarda kaçak yapıya başladı TÜRKİYE genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz'de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı ortaya çıktı. Jandarma, milli parklar ve belediye ekiplerinin tutanak tuttuğu kaçak yapılar için bölge valilikleri harekete geçti. Valiliklerin yayınladığı bildiride, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığına yer verildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağını duyuruldu. Ancak uyarılara rağmen bölgede hemen her yaylalarda kaçak yapı inşaatları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçmişti. Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararları alınan bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi. Ancak yıkımlar yaylacılardan gelen tepkiler üzerine durduruldu.

'İMAR BARIŞI' UYGULAMASI GELDİ

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz'de yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapı sahipleri İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, Yapı Kayıt Belgesi almayı bekliyor. Uygulama yapıları için yıkım kararı alınan yaylacıları sevindirdi. KAÇAK YAPI FURYASI BAŞLADI

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı ortaya çıktı. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak inşaatlarla ile ilgili tutanaklar tutmaya başladı. Doğu Karadeniz'de neredeyse tüm yaylalarda inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükseliyor.

Yaylada ev inşaatına başlayan Mustafa Kuyumcu, "İmar Barışı uygulamasından haberim yok. Ben yazları yaylaya çıkıyorum. Burada yeni bir ev yapmaya başladım. Herhangi bir izin almadım. Projesini kendim çizdim, uyguluyorum" dedi.

Celal Kaçalin de dededen kalma yayla evi için İmar Barışı uygulamasına başvuru da bulunduğunu belirterek "Yaylalarımızı, doğamızı korumamız lazım. 4 yıldır yaylada yaşıyorum. Burada insana doktor gerekmez" dedi.

Yaylasına gezmeye gelen Bayram Kus ise insanların doğanın değerini taktir edemediğini belirterek "Herkes bencilce bir yer kapmaya çalışıyor. Bir araya gelerek ortak istişare sonucu sistemli bir yapılaşma yok. Yaylanın içinde dolaştığım zaman insanın ruhunu cendereye alan yapılar var" diyerek yaylalardaki yapılaşmayı eleştirdi. VALİLİKLER VATANDAŞLARI UYARDI

Kaçak yapılarla ilgili bölge valilikleri harekete geçti, vatandaşları uyarıcı bildiri yayınladı. İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsamakta olup, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi yasal bir zorunluluktur. Ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.05.2015 tarih ve E.2014/4-806 K.2015/167 sayılı kararı ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptırarak imar kirliliğine neden olan kişi hakkındaki Türk Ceza Kanunun 184/1' inci maddesine göre bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceği ve fail hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 231. maddesinde düzenlenen "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verilmeyeceğine hükmedilmiş olup 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmeyeceğinin bilinmesi, bu yapılar için gerekli işlemlerin yapılması ve cezai yaptırımların titizlikle uygulanması, bu kapsamda imar denetiminin ilgili yerel yönetimlerle birlikte sürekli olarak etkin bir şekilde yürütülmelidir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile yayla görüntüleri

Kaçak yapılardan detaylar

En yapan Mustafa Kuyumcu ile röp.

İmar Barışına başvuran Celal Kaçalin ile röp.

Yaylaya tatile gelen Bayram Kus ile röp.

Drone ile bölgeden yayla detayları

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER TRABZON-DHA Süre: 4.15 sn Boyut: 476 Mb. =============== 2 - ÖZEL- Esnaf, borçlusuna başlatılan hacizi durdurmaya çalıştı GAZİANTEP’te, toptancılık yapan bir marketin sahibi, iddiaya göre yaklaşık 100 esnaftan 3 milyon lira tutarında mal aldıktan sonra parasını ödemeden ortadan kayboldu. Mallarını kurtarmak için markete gelen esnaf, işyerine gelen haciz işlemine engel olmak istedi ama başaramadı.

Boyacı Mahallesi'nde toptan eşya satışı yapan bir marketin sahibi Mehmet Ş., yaklaşık 100 esnaftan 3 milyon lira tutarında mal aldı. Ödeme günü geldiğinde Mehmet Ş., eşi ve oğlu ile birlikte ortadan kayboldu. Aradan geçen bir haftalık sürede aileye ulaşamayan esnaf, polise şikayette bulunarak mallarının bir kısmının bulunduğu market önünde nöbet tutmaya başladı. Dün akşam saatlerinde market önünde bekleyen esnaf, işyeri önüne gelen polis ve savcılık araçlarını görerek durumu sorduklarında markete haciz geldiğini öğrendi. İçeride kendilerine ait malların olduğunu söyleyen esnaf, haciz işlemini engelleyerek sattıkları mallardan geriye kalanların kendilerine teslim edilmesi gerektiğin söyledi.

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı işyerinde polislerin güçlükle ikna ettiği esnaftan Murat Göktürk, yaklaşık 100 kişinin mağdur olduğunu belirterek, “İçeride herkesin malı bulunuyor, ama borçlular kayıp. Ben adamlara 15 bin liralık mal verdim. Şu an içeride 3 bin liralık malım kaldıysa ben ona da razıyım, yeter ki alayım. Bir haftadır bu kişiler kayıp ve buradaki marketi de biz bekliyoruz" dedi.

Bekleyen esnafın tüm çabasına karşın alacaklı olan başka bir esnafın başlattığı haciz işlemi gerçekleştirilirdi.

Polisin ortadan kaybolan Mehmet Ş. ile eşi ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekipleri

- İş yerine gelen alacaklılar

- Alacaklı esnaflar ile Röp.

- İş yerinin boşaltılması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber:Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

278 MB =============== 3 - Biri oyaladı, diğeri kasayı soydu KONYA'da bir konfeksiyon mağazasına gelen iki kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri kasadaki paraları ve cep telefonunu çaldı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen 21 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi'nde bulunan bir konfeksiyon mağazasında meydana geldi. Alış veriş yapma bahanesiyle gelen bir kişi, iş yeri sahibi kadına iyi derece Türkçe bilmediğini belirtip, mağazanın önündeki kıyafetlerden almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi de şüpheliyle birlikte dışarı çıktı. Bu sırada iş yerine gelen diğer şüpheli de etrafı kontrol ettikten sonra kasanın olduğu yere gitti. Şüpheli önce kasadaki sonra kadının çantasını paraları aldıktan sonda tezgahtaki cep telefonunu da alıp dışarı çıktı. Kadını oyalayan diğer kişi de alış veriş yapmadan ayrıldı. O anlarda güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İçeri girdiğinde para ve cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis, 3 bin 500 lira değerinde para ve telefon çalan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin gelmesi

- Hırsızlık anı Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)) ============================================ 4 - 'Bireysel silahlanma kadın cinayetlerini artırdı' Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Sait Yıldırım, 'kadın cinayetleri' üzerine yaptığı araştırmasında, bireysel silahlanmanın kadın cinayetlerini artırdığının ortaya çıktığını söyledi.

Doktora öğrencisi Sait Yıldırım, 3 ay boyunca 'son on yılda işlenen kadın cinayetleri' üzerine bir çalışma yaptı. Türkiye'de son 10 yılda 2380 kadının cinayete kurban gittiğine vurgu yapan Sait Yıldırım, birçok kadın cinayetinin, şiddet eylemlerinin yaygınlaşması ile sıradan bir olaya dönüştüğünü bildirdi. Silah kullanımının artması nedeniyle kadın cinayetlerinin de yaygınlaştığına işaret eden Yıldırım, "Çalışma kapsamında son on yılda gazete, internet ve diğer ağ programları aracılığı ile elde edilen 1260 cinayet vakasını ele aldım. Çalışmamda failin özellikleri, öldürme biçimi, nedeni, maktule yakınlığı ve öldürme aleti üzerinden birçok ayrı başlık dikkate aldım. İşlenen cinayetlerin sebepleri; çiftler arasında kişisel anlaşmazlıklar, kadının erkekten boşanma, terk etme ve reddetme talepleri, kadının aldatması, namus ve töre cinayetleri, ekonomik sorunlar ve erkeğin psikolojik sorunlar. Ayrıca evlenmelerde kadın ve koca arasındaki yaş farkının artması şiddet ve cinayet eylemlerinin yaygınlaşmasına olanak sağlıyor" dedi.

'SİLAH AKSESUAR OLARAK KULLANILIYOR'

Son yıllarda aldatma sonucu işlenen cinayetlerde de artış olduğunu bildiren Sait Yıldırım, kadınların en çok kocaları, eşleri ve sevgilileri tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yıldırım şöyle devam etti:

"Bireysel silahlanma konusunda son yıllarda görülen artış cinayet eylemlerini sıradanlaştırdı. Ayrıca silah kullanımın yaygınlığı ile cinayet işleyen bireylerde intihar vakası yaygınlık kazanmakta. Bir an için öfkesini kontrol edemeyen erkek, cinayet işlemekte ve pişmanlıktan ötürü intihar ediyor. Bireysel silahlanmanın engellenmesi konusunda toplumsal ve yasal denetlemelerin sıklaştırılması gerekiyor. Silah sahibi olan her insan potansiyel olarak cinayet işlemeye meyilli bir yapıda oluyor. Bu sebeple cinayetleri engellemek için silah bulundurma ve taşımaya dair tedbirlerin sıkılaştırılması gerekiyor. Özellikle pompalı silah elde edimi ve kullanımı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Kır ve kent bölgelerinde pompalı silah kullanımının yaygın olması kadın cinayetlerini arttırmakta. Sadece resmi olarak değil yasa dışı silah edinimi oldukça yaygın. 178 ülkede silah edinme konusunda Türkiye 14'üncü sırada. Her dört evin birinde silah var. Türkiye'deki silahların yüzde 85'i ruhsatsız. Silah bir aksesuar olarak kullanılıyor. Ayrıca televizyon dizilerinin de silah kullanımını özendirdiği görülmekte. Aile içi sorunlar resmi kurumlar tarafından çözümlenirken bütün şiddet eylemlerine ortak bir yasal tedbir uygulanması çözüm odaklı olmamaktadır. Bunun yerine her olay bireysel olarak incelenmeli ve olayın işleniş biçimi ve aile yapısına göre çözüm önerileri sunulmalıdır. Cinayet eylemleri gerçekleşmeden tedbir alınmalıdır. Aksi takdirde mevcut olaylardan kadın cinayetlerinin katlanarak artacağı anlaşılmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sait Yıldırım'ın açıklaması (KJ: Haber: Hümeyra PARDELİ- Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA) ================ 5 - Köpeği tüfekle vurup, bacağını kesmişler KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bacağında kesik yarasıyla bulunup, iyileşecek durumda olmadığı için ayağı kesilen sokak köpeğinin, diğer bacaklarında da saçmalar tespit edildi.

Köpeğin tedaavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, "Köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" dedi. Elbistan'ın Battalgazi Mahallesi'nde 3 Temmuz günü sol arka bacağı yaralı olarak bulunan sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alınan köpeğin ayağı iyileşecek durumda olmadığı için kesildi. Tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Köpeğin emin ellerde olduğunu ve hızlı bir şekilde sağlığına kavuşturmaya çalıştıklarını ifade eden Gemci, "Sağlık durumu şu an gayet iyi. Bizim tespitlerimize göre vahşice, cani bir şekilde kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Güvenlik güçleri zaten bu olayın peşindeler. Kimler tarafından yapıldığı henüz belirsiz umarım bir an önce yakalanarak ceza alırlar. Köpeğin arka sol bacağı delici ve kesici bir aletle kesilmiş. Fakat diğer bacaklarında da ampute esnasında ateşli bir silahla da vurulduğunu tespit ettik. Vücudunun belli yerlerinden saçmalar çıkardık. Yani köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" diye konuştu.