DHA YURT BÜLTENİ 4

Galericinin, sevgilisini vurup aracından attığı kameralara yansıdı KONYA'da 4 yıldır birlikte olduğu Azerbaycan uyruklu Saire Yükselir’i (50), 8 kurşunla öldürüp kaçan Rahmi A.'nın (46), sevilisini araçtan atıp, kaçma anı kamera kayıtlarına yansıdı. Rahmi A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, geçen Salı günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. 2'si kız 4 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan Saire Yükselir, geçen pazartesi günü evli 3 çocuk babası Rahim A.'nın iş yerine giderek, iddiaya göre eşinden boşanıp kendisiyle evlenme sözünü yerine getirmesini ve kendisine verdiği borç parayı da ödemesini istedi. İkili bunun üzerine tartıştı. Tartışma sırasında olay yerine polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.

Rahim A., olay günü ciple iş yerine geldiği sırada, Saire Yükselir'e tabancayla 8 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Yükselir'i, araçtan atan Rahim A., hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamera görüntüleri yansıdı. Kadının yerde yattığını fark eden yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yerde ambulansın gelmesini bekleyen Yükselir, polise kendisi Rahim A.'nın vurduğunu belirterek, ‘'Borç- alacak yüzünden beni vurdu'’ dedi. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yükselir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yükselir'in cenazesi dün merkez Karatay ilçesindeki Yediler Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın ardından arkadaşına ait kullandığı aracı, arkadaşının iş yerine terk eden ve kayıpları karışan Rahmi A.'ın, cinayetten saatler önce sevgilisinin 14 yaşındaki kızına tacizde ettiği ileri sürülürken, küçük kızında polise gidip şikayette bulunduğu öğrenildi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Rahim A.'nın, 2001 yılında da 2 kişiyi öldürüp 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın beklemesi (iki direk arasındaki siyap cip)

- Kadını atıp kacması

- Cevredeki sürücülerin yardıma gelmesi

Haber: Tolga YANIK KONYA (DHA) ========================================== Sporcu 'protez bacağı' hayali için gün sayıyor ANTALYA iş dünyasından kadınlar, engelli triatlon sporcusu Abdulkadir Özoğul'a (30) sporcu protez bacak alınması amacıyla düzenlenen kampanyada eksik 55 bin liranın toplanması için seferber oldu.

6 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağını diz üstünden kaybeden Abdulkadir Özoğul, ilerleyen yıllarda triatlon sporuna başladı. İstanbul'da bir bankanın muhasebe servisinde çalışan Özoğul'un, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan triatlonu daha iyi zamanlamayla tamamlayabilmesi için sporcu protez bacağına ihtiyacı var. Avrupa'da kendisi gibi bir bacağı olmayan sporcuları televizyonda izlediğinde protez bacak hayal kuran Özoğul, yardımseverlerin desteğiyle hedefine adım adım yaklaşıyor.

Kaybettiği bacağının açığını sporla tamamladığını söyleyen Özoğul, spor aşığı olduğunu söyledi. Engelli bireylerin sporla hayata daha sıkı tutunduğunu anlatan Özoğul, "Spor sayesinde insanlarla iç içe olabiliyoruz. Ben hayatımdaki boşluğu sporla doldurdum. Protez bacağım olduğunda daha hızlı koşacağım. Daha az enerji harcayarak gücümü koruyacağım. Koltuk değnekleriyle koşarken ellerimin içi yara oluyor, canım acıyor. Aynı zamanda değneklerin baskısı nedeniyle nefes almam güçleşiyor. Sağlıklı bir bireyin iki bacağıyla yaptıklarını ben tek bacağım, iki değnekle yapmaya çalışıyorum" dedi.

55 BİN LİRA EKSİK

Gündelik hayatında koltuk değnekleriyle yürüdüğünü anlatan Özoğul, "Bu benim için engel değil. Fakat triatlonda koşarken değneklerle bir yere kadar gidebiliyorum. Gücümün tükendiğini hissediyorum. 2017 yılında Belek'te yapılan Iron Man yarışlarında yarışı tamamlayan engelli bir sporcuyum. Sağlıklı sporcuların sınırlarını zorlayan bu yarışı ben koltuk değneklerimle tamamladım. Eğer sporcu protezim olsaydı, çok daha iyi derece alabilecektim" diye konuştu. 100 bin lira değerindeki sporcu protez bacağın Almanya'da üretildiğini anlatan Özoğul, bacağın parasını bir araya getirmek için Ankara Spor Kulübü Derneği öncülüğünde Ankara Valiliği onaylı başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar 45 bin TL toplandığını söyledi.

Sporcuya Antalya iş dünyası adına ulaşan Pelin Köksalan ve Aylin Ayaz Yılmaz, kampanyayı Antalyalı yardım severlere anlatarak destek olmak için kolları sıvadı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Abdulkadir Özoğul'a yardım etmek istediklerini belirten Aylin Ayaz Yılmaz, protez bacak için eksik kalan parayı bulmak için çalışacaklarını söyledi. Yılmaz, "Antalya'da ulaşabileceğimiz her yardımsevere ulaşacağız. Bir bacağı olmayan, 'Spor aşığıyım' diyerek kendini ifade eden arkadaşımızı proteziyle buluşturacağımız günü iple çekiyorum" dedi.

Profesyonel triatlon sporcusu Çiğdem Teker ise Özoğul'un yaşadığı zorlukları gördüğünü söyledi. Sağlıklı bir bireyin bile triatlon sporunda zorlandığını kaydeden Teker, "Abdulkadir'in yarışı tamamlamak için verdiği mücadeleye şahit oldum. Koltuk değnekleri ellerinin içini şişirip yara etti. Protez bacak onu çok iyi yerlere taşıyacak" dedi.

Birçok derecesi olan Özoğul, protez bacağına kavuşur kavuşmaz 2019 yılında yurt dışında düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor. Engelli sporcu, yurt dışında alacağı iyi bir derecenin ardından milli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sporcunun ayak yüz detay görüntüleri

-Sporcunun koltuk değnekleri ile yürürken görüntüsü

-Sporcunu bisiklet kullanırken görüntüsü

-Madalyalarından görüntü

-Röp 1: Abdulkadir Özoğul

-Röp 2:Çiğdem Teker(sporcu)

-Röp 3:Aynayaz Yılmaz

-Detaylar

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Haber: İbrahim LALELİ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

========================================== Bronşlara kaçan yabancı cisimler şaşırtıyor ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin, çocukların ağlarken, yetişkinlerin ise hapşırırken ve öksürürken ana bronşlar ya da soluk borusuna yabancı cisim kaçırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Bilgin, çıkan yabancı cisimler karşısında bazen kendilerinin de çok şaşırdıklarını söyledi.

3 yaş altındaki çocuklarda yabancı cisim yutma sorununun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Bilgin, haftada 3-4 vaka ile karşılaştıklarını söyledi. 2017 yılında 120 civarında hastanın bronş ya da soluk borusundan yabancı cisim çıkardıklarını belirten Prof. Dr. Bilgin, hastaların çoğunluğunun çocuk olduğunu ifade etti. Özellikle her şeyi ağzına almaya çalışan 2 yaş civarındaki çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgin, ailenin fark etmemesi durumunda çocuğun akciğerini kaybedebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Bilgin, “Yabancı cisim hayatı tehdit ettiği için acilen çıkarılması gerekiyor. Yabancı cisimlerin yüzde 60'ı sağ ana bronşa, yani sağ akciğerin girişine, yüzde 30'u ise sol ana bronşa kaçıyor. Yüzde 10'u ise soluk borusuna açıyor. Soluk borusunu tam tıkadığı için bize gelemiyor bile hasta, ölüme neden oluyor" diye konuştu.

Çoğu zaman akciğere yabancı cisim kaçan çocukların ailelerinin fark etmediğini ve bir süre sonra çocukta astım, bronşit gibi hastalığa benzer şikayetlerin ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Bilgin, ailelerin önce çocuk doktoruna, ardından alerji doktorlarına başvurduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bilgin, “Aile çocuğun yabancı cisim yuttuğunu görmediyse başvurduğu hekimin bu konuyu iyi sorgulaması gerekir" dedi.

'KURUYEMİŞLER BAŞ BELASI'

Çocuklarda özellikle kuruyemişlerin büyük sıkıntı olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgin, “Kuruyemişler başımızın belası. Leblebi, fındık, fıstık, kabak çekirdeği gibi. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Oyuncaklarda çeşitli uyarılar olmasına karşın 3 yaş altındaki çocukların bu oyuncaklarla oynarken bir parçasını akciğerlerine kaçırabildiğini aktaran Prof. Dr. Bilgin, “Mesela bir çocuk hastamızın akciğerinden oyuncakta bulunan led lamba çıkardık. Ayrıca dikkat edilmesi gerekenlerden biri de ıslak mendiller. Çocuk bunu ağzına aldığı zaman kağıdını yutabiliyor. Babasının yakasındaki rozeti, gözlüğün kenarındaki küçük vidaları ya da annesinin küpesini, bozuk paraları yutan çocuklar var" dedi.

'AĞLARKEN YEMEK YEDİRMEYE ÇALIŞMAYIN'

Yediği yemeği bronş ya da soluk borusuna kaçıran çocuklara da çok sık rastlandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bilgin, “İştahsız bir çocuk yemek istemeyip ağlarken ağzındaki yemek, soluk borusuna ya da bronşlara kaçabiliyor. Lütfen çocuklara ağlarken yemek yedirmeye çalışmayın. Çocuklardan pirinç, mercimek, ekmek parçası, nohut, fasulye gibi yiyecekleri çıkardık. Bunlar çok tehlikeli. Mutlaka çıkarılması gerekir. Bir küçük çocuğun soluk borusunun çapı 1 santimetrenin altındadır. Bu tip yiyecekler başlangıçta bir şikayete neden olmasa bile bir süre sonra şişince soluk borusunu tamamen kapatıp ölüme neden olur" ifadelerini kullandı.

Yetişkinlerde de bu tip vakalara sık rastlandığını vurgulayan Prof.Dr. Bilgin, “Başlarını örten kız çocuklarımız boncuklu toplu iğne kullanıyor. Örtüyü bağlarken de bu iğneyi ağızlarına alıyorlar. İşte o esnada hapşırmaya çalışıyorlar. İnsanlar hapşırırken önce kuvvetli bir nefes aldıkları için iğne de akciğere kaçabiliyor. Öksürmeye çalışırken de aynı tehlike var. Böyle hastalarımız oldu" dedi.

'DİŞİNİ YUTAN DA VAR ÇİVİ YUTAN DA'

Kendilerinin bile şaşırdıkları ilginç vakalarla karşılaştıklarını da söyleyen Prof. Dr. Bilgin, şunları kaydetti:

"İnşatta çalışan işçinin ağzındaki çiviyi akciğerine kaçırma riski var. Böyle bir hastamız oldu. Protez dişini, implantı yutan hastalarımız var. Üstelik bunu fark etmiyor da. Diş hekimine gittiğinde hekim dişini yutmuş olabileceğini ve bir müddet sonra bunu çıkaracağını söylüyor. Ama iyileşmeyen bir akciğer enfeksiyonuyla ortaya çıkıyor ki diş akciğerine kaçmış. Yine ilginç bir örnek. Bir hasta bize astım şikayetiyle geldi. Tomografide akciğer alt lobunda bir cisim gördük. Bronkoskopi ile çıkaramayacağımız için ameliyatla çıkardık. Cismin etrafı enfeksiyonluydu. Hastaya sorduğumuzda 10 yıl önce oyuncak tüfekle balona ateş ederken, tüfeğin ağzına takılan parçayı ağzına aldığını, sonra onu düşürüp kaybettiğini söyledi. Düşünün farkında bile değil. Tam 10 yıldır o yabancı cisim akciğerinde duruyordu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü

Bilgisayar ekranında operasyonla çıkartılan cisimlerin görüntüsü

RÖP: Prof. Dr. Metin Bilgin

Detaylar

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Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ========================================== Gelini ve torunlarını evden çıkarmak için kedi parçaladı iddiası ADANA'da Ali U.'nun (62), oğlu Mehmet U.'nun (38) cezaevine düşmesinin ardından iddiaya göre evinden çıkarmak isteği gelini Zeytin U. (36) ve 4 torununu korkutmak için besledikleri kediyi parçaladığı öne sürüldü. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U., 10 yıl önce babasına ait arsanın üzerine kendi imkanlarıyla ev yaptırdı. Daha sonra Zeytin U. ile evlenen Mehmet U. işlediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu. İddiaya göre oğlunun hapiste olmasını fırsat bilen Ali U., yaşları 4-11 arasında olan 4 torununun annesi gelinine, 'Evin tapusunu diğer, oğlumun üzerine geçirin ve bugüne kadar oturduğunuz yılların kirası olan 30 bin lira para verin' dedi. Bunun üzerine Zeytin U., 'Kocam cezaevinde,ben bu parayı veremem' diyerek kayınpederinin bu isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra Zeytin U.'nun evde olmadığı sırada dama çıkan Ali U., iddiaya göre torunlarının beslediği yavru kediyi öldürüp parçalara ayırdıktan sonra, "Bu evden çıkacaksınız, yoksa sizi de böyle parçalarım" dedi. Dedelerinin kediyi parçaladığını gören küçük çocuklar ise ağlayarak odalarına saklandı. Ne yapacağının bilemeyen Zeytin U., polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen ekipler ise parçalanmış kediyi görünce Ali U.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınan Ali U.'ya, 'Tehdit ve mala zarar vermek' suçlamasıyla işlem yapılarak sevk edildiği adliyede evden uzaklaştırma verildi.