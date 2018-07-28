DHA YURT BÜLTENİ 4

Kalıp ustası 6'ncı katta ölümüne çalıştı AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katında hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 santim genişliğindeki tahtanın üzerine çalışan inşaat ustası görenleri hayrete düşürdü.

Çay'ın en işlek caddelerinde Fahrettin Bey'deki 6 katlı inşaatın en üst katında kalıp çakan ustanın tehlikeli çalışması görenleri hayrete düşürdü. Halat ve baret gibi hiçbir güvenlik önlemi olmadan yaklaşık 20 santim genişliğindeki tahtanın üzerine çıkıp çalışan usta, ölüme meydan okudu. Tahtanın üzerinde yürüyen ve elindeki keserle çivi çaktığı görülen usta bu şekilde çalışmasını sürdürdü.

İsmini vermeyen kalıp ustası kendisini görüntüleyen DHA muhabirinin, "Yaptığınız tehlikeli değil mi? Ölümle burun burunasınız" uyarısına, "Bu ne ki? Daha tehlikeli işlerde çalıştık. Ekmek parası aslanın ağzında. Her insan yerde çalışabilir. Bizim gibi yüksekte çalışacaksın. Şu an ihmal ettik. Bazen önlemimizi alıyoruz. Size yüksek geliyor. O kadar da yüksek değil. Korkarsak bu işi yapamayız. Korkmuyoruz ki bu işi yapıyoruz. Merak etmeyin bir şey olmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalıp ustasının çalışması detay

HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)

=============== Adana'nın göbeğindeki sulama kanalını bostana dönüştürdü ADANA’da inşaat ustası Şemsettin Özel (71), kentin ortasından geçen DSİ’ye ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan ot ve taşları temizleyerek, bostana dönüştürdü.

Bostanında patlıcan, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali ve zeytin yetiştiren yaşlı adam, elde ettiği ürünleri torunlarına, gelinlerine ve çevredeki vatandaşlara dağıttığını belirtti. Betonla kaplı kentte bostanını görenlerin ilgi gösterdiğini dile getiren Şemsettin Özel, ‘idman olsun’ diye bostanla uğraştığını kaydetti.

Birinci sınıf tarım arazilerinin büyük bir çoğunluğunun imara açıldığı kentte yaşayan 7 çocuk babası Şemsettin Özel, çiftçiliğe olan merakını boş vakitleriyle birleştirerek ilginç bir yönteme imza attı. Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi ile Mücahitler Bulvarı’nın kesiştiği kavşaktaki DSİ’ye ait sulama kanalının ot ve taşlarla kaplı yamacını temizlemeye koyulan Özel, çevresinde apartmanlar bulunan alanı uzun uğraşlar sonucu adeta bostana dönüştürdü.

‘ALLAH RAZI OLSUN DİYORLAR’

Özel, kazma ve küreklerle uzun süre alın teri dökerek tarım alanına dönüştürdüğü bölgeye bir yıl içerisinde patlıcan, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali ve zeytin ekti. Bostanını sulamak için kanaldaki sudan faydalandığını söyleyen Özel, “Gücüm ancak bu alana yetti ve bu hale getirdim. Görenler ilgi gösteriyor, ‘Eline sağlık, ne güzel neşelendirdin burayı’ diyorlar. Topladığım ürünleri gelinlere, torunlara dağıtıyorum. Çevreden geçenlere de dağıtıyorum. Onlar da ‘Allah razı olsun’ diyorlar. Bu iş bana idman oluyor. Sulama zor olanı. Bir defa düştüm, akıntıya kapıldım. Yüzme biliyordum biraz, kendimi kurtardımö diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Şehrin ortasındaki bostandan drone görüntüsü

- Biberden detay

- Şemsettin Özel ile röp.

- Çapa yapması

- Drone görüntüleri

- Yetiştirdiği ürünlerden detay görüntüler

- Şemsettin Özel toprağı sulaması

- Kanaldan görüntü

- Patlıcandan detay

- Vatandaşların izlemesi

- Kanaldan pan görüntü

SÜRE:03'44" BOYUT:690 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Can ÇELİK / ADANA, (DHA) =============== Polise gidip Sevgi Evleri'ne yerleştirilen Eda, bir hafta boyunca arandı ADANA'da babasından korkup evini terk ederek polis karakoluna sığınan 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk (15), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Ailesinin kızlarının not bırakıp evden kaçtığını görünce başvurduğu polis ile genç kızın kaçmasının gazetelerde haber olmasıyla olaya dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, 1 hafta boyunca kızı aradı. Genç kızın nerede olduğu pişman olduğunu ve evine dönmek istediğini söylemesi üzerine, Sevgi Evleri'nin görevlilerinin ailesini aramasıyla ortaya çıktı. 20 Temmuz'da evinden veda notu yazarak ayrılan Eda Nur Esentürk, 2 saat sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine karakol polisleri, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Karakola gelen çocuk polisi, genç kızı yapılan işlemlerin ardından tutanak karşılığında alıp, bilgisine başvurduktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne götürdü. Bu arada veda notunu bulan 4 çocuk babası Osman Esentürk, başvurduğu Cumhuriyet Polis Merkezi'nde reşit olmayan kızının evi terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine karakol, genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Eda Nur'un evini terk ettiğinin gazete ve televizyonlarda haber olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü de konuyu araştırmaya başladı. Genç kız, 1 hafta boyunca arandı. Her şeyden habersiz olan Eda Nur, yerleştirildiği Sevgi

Evleri'ndeki yetkililere, 'Ben evimi özledim, yaptığımdan pişman oldum. Eve gitmek istiyorum" dedi. SEVGİ EVLERİ'NDEN ARANINCA YERİ ORTAYA ÇIKTI Sevgi Evleri yetkilileri, Eda Nur'dan ailesinin telefon numarasını alarak, Osman Esentürk'ü arayıp, "Kızınız 1 haftadır burada, ancak evine dönmek istiyor. Kurumumuza başvurun" dedi. Kısa süre sonra Sevgi Evleri'ne giden aile, kızlarını görünce sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Eda Nur'a sarılan ailesi kızlarını eve götürmek istedi. Ancak yetkililer 2 haftalık yasal sürenin sonunda Eda Nur'un ailesine teslim edileceğini açıkladı. 'POLİSLERİN BİRBİRİNDEN HABERİ YOK' Baba Osman Esentürk, "Kızım evden kaçıp polise sığınmış, polis de Eda Nur'u önce Çocuk Şube Müdürlüğü'ne oradan da Sevgi Evleri'ne yerleştirmiş. Karakola gittik, evimize polisler geldi. Bizle birlikte aradılar, polislerin birbirlerinden haberi yok, biri götürüyor, diğeri arıyor" dedi. Baba Esentürk, bir hafta boyunca uyumadığını söyledi. Görüntü Dökümü

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- Baba Osman Esentürk ile röp.

- Osman Esentürk'ten detay görüntüler

SÜRE: 02'13" BOYUT:410 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) =============== Oto yedek parça ve demir hurdaları ile havyan heykeli ve sehpa yapıyor HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde, heykel ve mozaik sanatı ustası Mervan Altınorak, hurdacılardan topladığı oto yedek parçaları ve demir atıkları ile çeşitli hayvan heykeli ve masa altı sehpaları yapıyor.

Asıl mesleği mozaik taşları ile resim yapmak olan Altınorak, bu defa hurdadan hayvan heykeli yapmaya karar verdiğini ve işe internetten hayvan resimlerini inceleyerek başladığını söyledi. GEYİK YAPMAKLA BAŞLADI

İncelemelerinden sonra geyik heykeli yapmaya karar verdiğini, bunun için de önce geyiğin anatomisi üzerinde çalıştığını anlatan Altınorak, “Çalışmaya ilçedeki hurda satıcıları ve oto tamir atölyelerinden hurda temin etmekle başladım. Geyiğin iskeletini yaptım. Demir çubuk, bilye, buji, anahtar, yay gibi türlü hurda parçalarından heykeli yaptım. Yaklaşık 300 kğ hurda kullandım. Göz, kulak, burun gibi en küçük detayı yaptım. Geyik heykelinden başka kedi, köpek, kaplumbağa heykelleri, masa altı sehpalar da yapıyorumö dedi.

EĞİTİMİNİ GÖRMEDİM Gerek mozaik taşları ile resim ve gerekse demir hurdalarla heykeller yapan Altınorak, işin eğitimini almadığını sadece internette inceleme yaparak bilgi sahibi olduğunu söyledi. Altınorak, “Çok araştırdım ve heykelleri yaptım. Bu arada yaptığım araştırmada hurda sanatının Türkiye’de yaygın olmadığını da öğrendim. Amacım hurda sanatının Türkiye’de yaygın hale gelmesini, hatta uluslar arası düzeyde yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunun için araştırmaya ve heykeller yapmaya devam ediyorumö diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Hurdalardan görüntü

- Mervan Altınorak, aldığı hurdayla geyik heykelini yaparken

- Kaynak yaparken

- Düzeltmeleri yaparken

- Yaptığı kaynağı düzeltirken

- Geyiğin başı, boynuzları ve ayaklarından görüntü

- Kullanılan hurdalar yakın ve uzak plan görüntüsü

- Geyiğin detay görüntüsü

- Mervan Altınorak'ın konuşması

- Yaptığı diğer heykellerden görüntü

- Masa altı sehpaları

- Sehpaya mozaik masa koyarken (SÜRE: 5’10’)(BOYUT: 164 mb)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)-

=============== Alkollü hırsızlar, soygundan sonra uyuyakaldıkları otobüste yakalandı ADANA'da alkol alıp, girdikleri evden cep telefonu, altın ve sigara çalan 1'i çocuk, 2 kişi, olayın ardından uyumak için girdikleri otobüste yakalandı. Olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Dal (19) ile Y.G., (16) alkol aldıktan sonra penceresi açık olan tek katlı eve girip, içeride bulunan cep telefonu, altın bileklik, kolye, küpe ve sigara çaldı. Daha sonra alkolün etkisiyle uykuları gelen Yasin Dal ve Y.G., sokakta bulunan otobüsün kapısını açarak içeri girdi. Şüpheliler, çaldıkları malzemeler ile otobüste uyuya kaldı. Sabah uyandığında soyulduğunu fark eden ev sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. 2 şüphelinin soygundan sonra, pencereden çıktığını tespit eden polisler, civarda araştırma yaptı. Sokak başında bulunan otobüsün kapısının yarı açık olduğunu fark eden polis, içeride ise iki kişinin uyuduğunu çalınan malzemelerin ise otobüsün koltuğunun üzerinde olduğunu gördü. Uyuyan Yasin Dal ve Y.G,'yi kaldıran ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yasin Dal sorgusunda, "Y.G., ile birlikte içki içtik, alkolünde etkisiyle penceresi açık olan evden hırsızlık yapmaya karar verdik. Soygundan sonra, uykumuz geldiği için yine sokak içerisinde bulunan kapıları açık otobüsün içerisine girip uyuduk, evden çaldığımız malzemeleri de yanımıza koyduk, bir süre sonra polisler gelerek bizi uyandırdı, pişmanım" dedi.