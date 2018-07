DHA YURT BÜLTENİ-4

Görüntü Dökümü

3)FENOMEN ÇAYCIDAN SIRA DIŞI HORONLA ÇAY SERVİSİ

TRABZON'un Sürmene ilçesindeki bir çay fabrikasında çaycı olarak çalışan Coşkun Çınar (52) horon sevgisi ile ilgi odağı oldu. Sosyal medyada halk oyunları ekibine eşlik ettiği sıra dışı horon görüntüleri ile fenomen olan Çınar, çay ocağında, kemençe ritmine horonla eşlik ederek ziyaretçilere çay servisi yapıyor. Vatandaşlar sıra dışı çaycıyı ilgiyle izliyor, ikram edilen çayları keyifle yudumluyor. Kemençe sesini duyunca kendinden geçtiğini anlatan Çınar, “Benim horon stilim bu. İnsanlar gülümsüyor, ben de çok mutlu oluyorum. Kemençe sesini duyunca her tarafım kıpırdıyor, yerimde duramıyorumö dedi.

İlçede yer alan Yeşilçay çay fabrikası, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine çay kültürünün yanı sıra, uzman ekiplerce fabrikadaki üretim aşamalarını da yakından görme imkânı sunuyor. Bölgede toplanan çayları özenle işleyip entegre tesislerde paketlendiği fabrika yönetimi, yeni bir uygulama başlatarak kapılarını, üretim evrelerini ve ürünlerini tanıtmak için bölgeye akın eden yerli-yabancı turistlere açtı. Günde yaklaşık 110 ton yaş çay işlenen fabrika, ziyaretçilerini canlı kemençe eşliğinde folklor ekibi gösterileriyle karşılayıp, uğurluyor. Özellikle turizm acenteleri ve tur şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiği fabrikada ziyaretçiler, yöresel kıyafetleriyle horon oynayan ekiple horon halkası kurarak gönüllerince eğleniyor.

GÖRENLER TELEFONA SARILIYOR

Fabrikaya ait tesislerde çaycı olarak çalışan Coşkun Çınar (52) da, horon sevgisi ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Daha önce sosyal medyada halk oyunları ekibine eşlik ettiği sıra dışı horon görüntüleri ile sosyal medyada izlenme rekoru kırarak fenomen olan Çınar, çay ocağında kemençe ritmine horonla eşlik ederek, ziyaretçilere çay servisi yapıyor. Eline aldığı demlikle horon oynayarak bardaklara çay döken Çınar’ın, ilginç horon tarzını görenler de bu anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor. Ziyaretçiler, kendine özgü değişik figürlerle horon oynayan Çınar’la sıkça anı fotoğrafı çekinilmeyi de ihmal etmiyor.

‘SESİ DUYUNCA HER YANIM KIPIRDIYOR’

Özellikle sosyal medyada ilgiyle izlenen bir görüntünün hızla yayılmasıyla fenomen olan Çınar, kemençe sesini duyunca dayanamadığını, her tarafının kıpırdadığını belirtti. Çınar, “Benim horon stilim bu. İnsanlar gülümsüyor ben de çok mutlu oluyorum. İnsanlarda tebessüm oluşturmak benim için bir onur. Bazı insanlar beğenmese de beğenen çok kişi var. Herkese saygı duyuyorum. Ne yaparsam yapayım, insanlar gülüyor. Kemençe sesini duyunca bana bir şey oluyor. O sesi duyunca her tarafım kıpırdıyor, yerimde duramıyorum. Ne yapayım elimde değilö dedi.

‘TURİZME KATKIDA BULUNUYORUZ’

Fabrika sahibi Kemal Kahraman da, yöre kültürünü tanıttıkları ve gösterilen yoğun ilgiden ötürü memnun kaldıklarını söyledi. Kahraman, “Biz burada ağırlıklı olarak yapmış olduğumuz üretimle, turizm sektörüne katkıda bulunuyoruz. Özenle seçilen ve özenle demlenen siyah ve beyaz çayı demleyip ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden pek çok seyahat acenteleri ile insanlar buraya geliyor. Biz burada bölge kültürünü yaşatmak adına horon ekibi kurduk. Kemençe ve horon oynayan personelimizce karşılanıp, uğurlanan ziyaretçilerimiz bir yandan da alışverişlerini yapıyor. Gruplar burada oluşan mutlu bir ortamda, çay üretimini de yerinde görebiliyor" diye konuştu.

‘İNSANLAR COŞKUN USTAMIZ

Ziyaretçilerinin bazılarının, sıra dışı horon gösterisiyle Coşkun Çınar’ın ilgi odağı olduğunu da kaydeden Kahraman, “Coşkun ustamız, çok farklı figürlerle biraz da kendinden geçerek horon oynuyor. Bu horon stili sosyal medyada çok ilgi çekti ve adeta fenomen oldu. İnsanlar onu görmek için buraya geliyor. Bu ilgi bizim çalışma şevkimizi artıran bir şey oldu. Yöre insanı kemençeyi duyduğu zaman illaki duramaz. İnsanlar bu ortamda mutlu oluyor ve tüm yüzlerde tebessüm oluşuyor. Ziyaretçiler ‘Ancak Karadeniz’ geldik’ diyorlar. Burada çay bahçemiz var. Bahçede insanlar makasla çay kesmeye çalışıyor, keşan ve peştamal ile anı fotoğrafı çekiniliyor. Uygulamanın bize aşırı maliyetleri olmasına rağmen biz buna katlandık. Ama şimdi de bunun meyvelerini alıyoruzö ifadesinde bulundu.

‘İNSAN KIPIR KIPIR OLUYOR’

Turizmci Barış Şeraz da, sosyal medyada izlediği Coşkun Çınar’ı görmeye geldiğini ve kendisine hayran kaldığını ifade etti. Şeraz, “Coşkun ağabeyimizin dansı çok ilginç. Ben çok merak ediyordum. Ona hayran kaldım gerçekten. Beraberimdeki turistler de çok beğendi. Onu izleyince insan kıpır kıpır oluyor. Helal olsun. Çok iyi çok hareketli ve çok seviyorum onu. O oynayınca ‘Biri bu adamı durdursun’ diyorumö dedi.

Sivas’tan bölgeye gelen ziyaretçi Ayşe Yılmaz da, insanların horon eşliğinde hareketli anlar yaşamasıyla, gençlik yıllarını anımsadığını ve uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi.