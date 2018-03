DHA YURT BÜLTENİ-5

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin'de kontrolü sağladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezinde kontrol tamamen sağlandı. 58 gündür yürütülen harekat, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk getirilerek, zafer, şehitlere atfedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrin'de Türk bayrağı dalgalandığını söyledi. DHA'nın dünyaya duyurduğu zaferi değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın, Afrin'in şehir merkezine yönelik operasyonu, harekatın 57'nci günü olan dün gece başlatarak bunu da Çanakkale'de tüm personeli şehit olan 57'nci Alay'a armağan ettiklerini ifade etti.

TSK, sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak günü saat 17.00'de 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle sürdürüldü. 20 Ocak'tan bu yana Kilis ve Hatay'ın Hassa ilçelerinden Suriye'ye giren Mehmetçik ve ÖSO güçleri, adım adım ilerleyip Afrin'in 6 beldesi olan Bülbül, Raco, Şeyh Hadid, Şeran ve Mabatlı ile bağlı köylerindeki teröristleri çatışmaların ardından temizleyip, bölgelerin kontrolünü sağladı. TSK jetlerden sivil halkın bölgeyi güven içinde terk etmesi için Arapça ve Türkçe yazıların yer aldığı bildiriler attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla kuşatılan Afrin'deki sivillere jetlerden bildiri attı. Bildirilere şu cümleler yer aldı: "Değerli Afrinli Kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teroristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar; sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT radyosunu dinleyin." Bildirilerin ardından Afrin'deki siviller, kentin güneydoğusundan açılan koridorla bölgeyi güvenli bir şekilde terk etti. Sivillerin Afrin'den ayrılmasının ardından da TSK ve ÖSO operasyon için harekete geçti.

JETLER VE TOPÇULAR BOMBALADI, ÖZEL KUVVETLER VE ÖSO GİRDİ

2 bin 300 kilometrekarelik alana sahip Afrin'in kuşatılan şehir merkezine yönelik dün gece operasyon başlatıldı. TSK'nın Özel Kuvvetleri, öncü olarak gece girdiği Afrin merkezinde çatışmalarla teröristlere büyük kayıp yaşattı. Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile topçu birlikleri de gece boyu belirlenen terör örgütü hedeflerini bombaladı. Şafak sökmeden karadan ÖSO unsurları ile şehre giren Mehmetçik, ilçe merkezinin kontrolünü bu sabah saat 08.30 itibariyle sağladı. Karşılarında Mehmetçik ve ÖSO'yu gören siviller, zılgıtlarla sevinç gösterisi yaptı. Harekatla birlikte Türkiye'ye roketli ve füzeli saldırılar engellenirken, bölgedeki sivilleri teröristlerin zulm ve baskılarından kurtarıldı.

AFRİN ŞEHİR MERKEZİNE VE SÖZDE KANTON BİNASINA TÜRK BAYRAĞI

Afrin merkezinde bulunan terör örgütünün sözde Afrin kantonu yönetim binası ile kentin her yerinden görülen hakim noktasına Mehmetçik tarafından törenle Türk bayrağı dalgalandırıldı. Bir Türk askeri, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Türk milletine ve yüce şehitlerimize armağanıdır" dedikten sonra Mehmetçik ve ÖSO unsurları, silahlarıyla havaya ateş açarak kutlama yaptı.

DÜNYAYA DHA DUYURDU

58 gündür tüm dünyanın izlediği harekatı, başından bu yana cephe hattından takip eden Doğan Haber Ajansı (DHA) Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, Afrin şehir merkezinin kontrolünün sağlandığını ilk duyuran gazeteci oldu. DHA'nın 'flaş' koduyla duyurduğu haber, dünya medyası tarafından da takipçilerine 'son dakika' olarak aktarıldı. Harekatın başından bu yana bölgede olan Hasan Kırmızıtaş, başına aldığı darbeyle de hafif şekilde yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇANAKKALE'DE AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü töreninde yaptığı açıklamada, Afrin şehir merkezinin kontrolünü sağladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de Türk bayrağı ve ÖSO bayrağının dalgalandığını kaydederek, "Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından saat 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır. Afrin şehir merkezinde terör örgütünün paçavraları değil huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO’nun bayrağı dalgalanıyor. Rabbimize hamd ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin geleceği için mücadele eden ÖSO mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TSK: ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Afrin'deki mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve imha çalışmalarının devam ettiği açıklandı. TSK açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!"

3 BİN 700'ÜN ÜZERİNDE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatın başından bu yana teröristler tarafından sınır hattında bulunan Hatay ve Kilis'e 94 roket ve füze atıldı. Bu saldırılarla 7 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 113 kişi de yaralandı. Harekata katılan Türk askerlerinden 46'sı, ÖSO mensuplarından ise 116'sı şehit oldu. Başarıyla yürütülen harekatta 103'ü dün geceden bu yana toplam 3 bin 700'ün üzerinde terörist de etkisiz hale getirildi.

'FIRAT KALKANI'YLA AFRİN-KOBANİ KANTONLARININ BİRLEŞMESİ ENGELLENDİ

TSK'nın yine ÖSO ile birlikte 24 Ağustos 2016'da başlattığı ve 29 Mart 2017'de tamamlanan 'Fırat Kalkanı Harekatı'yla da 243 meskun mahalde, 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol sağlanarak Cerablus-El Bab hattı teröristlerden temizlendi. 67 Türk askerinin, 600 de ÖSO mensubunun şehit olduğu 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, 3 bini aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu harekatla; terör örgütünün Türkiye sınırında Afrin ve Kobani kantonlarının birleştirilmesi engellenerek bölgedeki halk zulümden kurtarıldı.

ABDULLAH AĞAR: MEHMETÇİK VE ÖSO AFRİN'İN KALBİNDE

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, başarıyla yürütülen harekatı DHA'ya değerlendirdi. Ağar, Afrin'in kalbine düzenlenen operasyonun, harekatın 57'nci gününe denk getirilip, 57'nci Alay şehitlerine atfedildiğini söyledi. Abdullah Ağar, şöyle dedi:"Çanakkale 57'nci Alay'ın tüm askerleri şehit olmuştu. Afrin harekatı, 57'nci günde başladı ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Mehmetçi o anlamlı günde Afrin'in kalbinde Türk bayrağını dalgalandırdı. Dün gece başlayan Afrin harekatı, büyük bir askeri akıl ve hızla gelişti. Farklı yön ve istikametlerden büyür bir hızla gelen birlikler, Afrin'in kalbinde buluştu. PKK tutunamadı. Dün gece çok şiddetli çatışmalar oldu ve bugün PKK'nın ortada olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki süreç devam ediyor, tam anlamıyla bitmiş değil. Ama şu an Mehmetçik ve ÖSO Afrin'in kalbinde. En sembol alanlarında en kritik alanlarda askerimiz bulunuyor."

'HER AN KAHPECE BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALINABİLİR'

Ağar, patlayıcı tuzaklarına da dikkat çekerek, teröristlerin her an hainliğini sürdürebileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Özellikle tüneller, menfezler, dehlizler PKK'nın saklanmış ve kahpelik yapabileceği önem kazanmış durumda. Patlayıcıların temizlenmesi gerekiyor. Tünellerin deşifresi PKK'nın silah ve mühimmatlarının toplanması, masum ve terör unsurlarının birbirinden ayrıştırılması, bu saatten sonra çok önemli. Her an kahpece bir saldırıyla karşı karşıya kalınabilir. En ufak bir zafiyete yer verilmeden harekat tüm hassasiyetleriyle devam ediyor.

'EN AZ 5 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALDE'

Ağar, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise en az 5 bin olduğunu ifade ederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, etkisiz hale getirilen terörist sayısını en son 3 bin 530 olarak açıkladı. Ancak bu rakam aslında aha fazla. TSK kendi tespit ettiklerini açıklıyor. TSK'nın temel vazifesi, harekat olduğu için teröristlerin sayısına fazla bakmıyor. Harekatta PKK tarihinde ilk defa bu kadar eğitilmiş dağ kadrosu zayiatı veriyor. Harekatta en az 5 bin terörist etkisiz halde" diye konuştu.