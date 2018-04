DHA YURT BÜLTENİ-5

Adana'da, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlenen, izin alınmadan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na bağlı yurt olarak kullanılan binalarda konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler olduğu ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne 2012 yılında yurtlarının bulunmadığı yönünde bildirimde bulunan Furkan Vakfı yetkililerinin, 2013'te kaçak olduğu tespit edilen yurtları eşyalı olarak yıllığı 3 bin liraya kiraya verdiği, kontrat yaparak, buraları 'ev' gibi gösterip, kapatılmasını engellediği belirlendi. YURTLAR BOŞALTILIP MÜHÜRLENDİ Soruşturmayı genişleten polis, yapılan aramalarda ele geçirilen bildiride, vakıf tarafından izinsiz olarak hizmet verilen yurtların 'öğrenci evi' gibi gösterilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, izin alınmadan yurt hizmeti verilen Seyhan ilçesindeki 5, Çukurova ilçesindeki 1 çok katlı binaya gelip, öğrencilerin çıkmasını istedi. Binalar boşaltıldıktan sonra kapılar, zabıta ekiplerince mühürlendi. KONFERANS SALONLARI, MUTFAKLAR, BUZHANELER VARMIŞ Sosyal medya üzerinden kapatılan yerlerin yurt değil, ev olduğu yönünde paylaşımlar yapılması üzerine polis, yaptığı çalışmada, bu yurtlara ailelerin yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı binalarda; konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler ile yüzlerce kiloluk et, kavurma ve sucuk bulundu. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Derecikten genel görüntü

-Nihal Salda'nın görev yaptığ okul

-Okulda öğrneci korosunu çalıştırırken

-Nihal Salda ve korosu Balkaya dağların eteklerindeki çiçek tarlasına giderken

-Tarladaki çiçekler arasında koro çalışması yaparken

-Koro ekibi şarkılar söylerken genel ve detaylar

-Sanatçı Nihal Salda ile röportaj

-Balkaya dağı

-Esengül Şimşek isimli kız öğrenci ile röportaj

-Çiçekleri toplayan öğrenciler

-Koçyiğit toprak sahasında koro ekibi ile sahneye çıkıp şarkı söyleyen Nihal Salda

-Genel ve detaylar

-Konsere gelenlerden detaylar

-Halk oyunları gösterii

-Nihal Salda şarkı söylerken

-Alkış yapanlar

-Aydın Sevim isimli esnaf ile röportaj

-Halay çekenlerden genel ve detaylar

BOYUT:612 MB

Haber:Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)

===========================================

90 yaşındaki 8 çocuk babası her gün bastonuyla spor yapmaya gidiyor

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Ahmet Adsay, her gün eşofmanlarını giyerek bastonuyla oturduğu mahalleden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan kapalı spor salonunda spor yapması görenleri şaşırtıyor. Adsay, "Sabahtan geliyorum spor salonuna akşama kadar yürüyüş yapıyorum.Tüm gençlere söylüyorum, salona gidin. Spor çok iyidir, sıhhat buluyorsun"diyerek gençlere çağrıda bulundu.

Derik ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası 90 yaşındaki Ahmet Adsay, yaşının ilerlemesine rağmen spor yapma tutkusundan vazgeçmiyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünun, "Koşabiliyorsan Koş" projesi kapsamında etkinliklere katılan Adsay'ın, oturduğu mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan spor salonuna her gün giderek spor yapması görenleri hayrete düşürüyor. Evinden eşofmanları ve spor ayakkabılarıyla çıkan Ahmet Adsay, bastonuyla her gün spora gidiyor. Yaptığı sporla ilgili olarak konuşan Adsay, "Koşabiliyorsan Koş" projesi kapsamında sporun yaşam kalitesini ne kadar artırdığını göstermek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Devletin kendisine rahat spor yapabilmesi için eşofman takımı, atlet, çorap ve spor ayakkabısı hediye ettiğini belirten Ahmet Adsay, "90 yaşındayım, sporu seviyorum. Ben avcılık yapmışım. 5'inci Zırhlı Tugay da Ankara'da 2 yıl askerlik yapmışım. 8 çocuk babasıyım, ben devamlı yürüyüş yapıyorum, spor salonunu seviyorum. Sabahtan geliyorum spor salonuna akşama kadar yürüyüş yapıyorum.Tüm gençlere söylüyorum; salona gidin, spor çok iyidir, sıhhat buluyorsun" diye konuştu.