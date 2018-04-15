DHA YURT BÜLTENİ-5

Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bombalar denenirken, bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler, 'Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı' diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüreğinde insanlık sevgisi yoktur. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi, insan sayılmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nca düzenlenen, 81 ilin kadın kollarının buluştuğu 'Eşgüdüm Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, ABD'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik düzenlediği hava saldırısını değerlendirdi. En güçlü silahların Ortadoğu'da denendiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Arap halkı üzerinde, insanlar üzerinde deneniyor. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar, başka bir ülkede, başka insanlar üzerinde deniyorlar. Dünyanın dört bir tarafına dağılan Suriyeli kadınlar var. Eğer onların acısını yüreğimizde hissetmiyorsak kendimizi insan sınıfına koyamayız" diye konuştu. Hükümete yönelik eleştirilerde de bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bombalar yağıyor, kadın ve çocukların üzerine; ama sesleri, dünyada bizim hissettiğimiz yankıyı yaratmıyor. Yeni bombalar denenirken, bu ülkeyi yöneten Ankara'daki beyler, 'Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı' diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüreğinde insanlık sevgisi ve insanlık yoktur. Meydan meydan çıkıp, 'demokrasi, insan hakları' diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi, insan sayılmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü

- Partili kadınların görüntüsü

- Arka sıralarda oturan erkek partililerin görüntüsü

- Detaylar 150 MB /// 01.22

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ============================================= Kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk- Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde Kırmızı kategoride yer alan, sözde 'Hakurk sorumlusu' Birdal Burhanlı adlı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk- Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine, 21 Mart günü hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında; kırmızı listede yer alan, terör örgütü PKK'nın sözde 'Hakurk eyaleti yürütmesi'nde görevli, 'Agiri Mazlum Pirdoğan' kod adlı terörist Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haber:HAKKARİ, (DHA) ============================================= Apartman boşluğunda ölü bulundu Aksaray'da İdris Çınardere (34), arkadaşının oturduğu binanın apartman boşluğunda yüksekten düşmesi sonucu ölü olarak bulundu. Binanın 3 ve 4'üncü kattaki koridorlarda kırık saat parçaları ve kavga izleri bulunması nedeniyle, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duran polis, arkadaşı Neşet H.'yi (25) gözaltına aldı.

Olay, Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki 6 katlı Sultan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman sakinleri sabah saatlerinde merdiven boşluğunun duvarı üzerinde vücudu aşağı sarkmış kanlar içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine sağlık görevlileri, duvar üzerindeki kişinin yüksekten düşmesi sonucu öldüğünü belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, cesedin çiftçilik yapan İdris Çınardere'ye ait olduğu ve 2'inci katta oturan arkadaşı güvenlik görevlisi Neşet H.'yi ziyarete geldiğini saptadı. Binanın 3 ve 4'üncü kattaki koridorlarda kırık saat parçaları ve kavga izleri bulunması nedeniyle, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duran polis, arkadaşı Neşet H.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Sağlık görevlilerin müdahelesi

- cesetten detay

- Apartmandan detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA) ============================================== 3 gün önce garson olarak işe aldığı genç, 65 bin lirasını çaldı Antalya'nın Kemer ilçesinde restoran sahibi Necmi Atalay'ın (40) iş yerinde, içinde 65 bin lira bulunan çelik kasa çalındı. Güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın, olaydan 3 gün önce garson olarak işe başlayan B.İ. (26) olduğu anlaşıldı. Polis, çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen B.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kemer Merkez Mahallesi'ndeki restoranın işletmecisi Necmi Atalay, 13 Nisan sabahı iş yerini açmaya geldiğinde kasanın yerinde olmadığını fark etti. Atalay'ın ihbarı üzerine gelen polis, iş yerinde ve güvenlik kameralarında inceleme yaptı. İnceleme sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin, Necmi Atalay'ın olaydan 3 gün önce işe aldığı ve kendisini başka bir isimle tanıtan garson olduğu anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI

Polis, gerçek kimliği B.İ. (26) olduğu belirlenen hırsızın, çok sayıda suçtan sabıkası olduğunu tespit etti. Şüphelinin kasayı çalarken yardım aldığı öne sürülen taksici gözaltına alındı. Taksici ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan kasa içi boşaltılmış halde Antalya'da bulundu. Kasa işletme sahibine teslim edilirken, içindeki yaklaşık 65 bin TL ve işletmeye ait evrakı alıp kayıplara karışan İ.B. ise aranıyor. 'KIRMIŞ KASANIN OLDUĞU YERİ'

Necmi Atalay, şüphelinin bir an önce yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini istedi. Atalay, "Bu adam 3- 4 gün önce işe başladı. Samsunlu olduğunu söyledi. 2 çocuğu olduğunu, eşinden boşandığını anlattı. Nafaka ödemesi gerektiği için sigorta yapılmamasını istedi. Bir arkadaş vasıtasıyla geldi, işe başladı. En son çıkacağı gün 'Ben işi bırakmak istiyorum, hesabımı kes' dedi. Hesabını kestim, parasını verdim. Gece dükkanı kapattım, eve gittim. Sonra burada oturmuş alkol almış, dışarıda bulunan beyaz motosikletimiz vardı onu almış, parkta gezmiş. Saat 04.00 sıralarında kırmış kasanın olduğu yeri. Kasayı çıkartıyor, mutfak tarafından. Ardından ticari taksi çağırıyor. Daha sonra kasayı taksiciyle yüklüyor, götürüyor" dedi.

'ÇALIŞMA MAKSATLI GELMEMİŞ ZATEN'

Kasada yaklaşık 65 bin lira olduğunu vurgulayan Necmi Atalay, "Bir ortak almıştım işletmeye, o getirmişti. Bankaya vaktim olmamıştı, gidip yatıramadım. Yani her şey bir vesileyle oldu. Bu da galiba 3- 4 gün bizi takip etmiş. Çalışma maksatlı gelmemiş zaten. Daha önce de aranması varmış. Yüklü miktarda suç kaydı çıktı. Mimli bir şahısmış. Çalışanları, esnafı, herkesi hipnotize etti bir şekilde, elini sallayarak, taksiyle rahat şekilde güle oynaya aldı, gitti" diye konuştu.Diğer yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin içeriden çıkardığı kasayı sürükleyerek götürdüğü yer aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntüsündeki şahıs

- Necmi Atalay röportaj

- Güvenlik kamerasında şahsın ve taksicinin kasayı götürmesi

- Necmi Atalay röportaj

- Güvenlik kamerasında motoru geri yerine koyması

- Kasanın bulunduğu yerde neler olduğunu Necmi Atalay'ın anlatması

- Olayda kullanılan Zırh adı verilen pala şeklindeki bıçak detay

451 MB /// 04.01" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ============================================= (Özel) - Tespih fiyatları altınla yarışıyor Şanlıurfa'ya, Uzak Doğu ülkelerinin yanı sıra Baltık Denizi'nden getirilen kuka, katalin, kaplumbağa kabuğu, deve kemiği ve bufalo boynuzundan yapılan tespihlerin fiyatı altınla yarışıyor. 80 liradan 30 bin liraya kadar fiyatla satışa sunulan tespihler, özellikle ürünlerin ithal edilmesi dolayısıyla sıkça zamlanıyor. Uzak Doğu ülkeleri ile Baltık Denizi'nden Şanlıurfa’ya getirilen kuka, katalin, kaplumbağa kabuğu, deve kemiği ve bufalo boynuzu, atölyelerde ustaların elinde ince ince işlenip, tespihe dönüştürülüyor. Torna, zımpara ve çark kullanılarak, saatler süren uğraş sonucu yapılan tespihlerin fiyatları da ham maddenin ithal edilmesi nedeniyle sıkça artıyor. Altınla yarışır hale gelen tespihler, çeşitli işlemeleriyle 80 lira ile 30 bin lira arasında fiyatlarla alıcı buluyor. Atölyelerde hazırlanan tespihler, tarihi Gümrük Hanı'nda satışa sunuluyor. Değerli taşlardan 20 yıldır tespih yaptığını anlatan Osman Karasapan, "Bölgede erkeklerin aksesuarı olan tespihler, zahmetin ardından yapılıyor. Tespih yapımında çalışan işçiler, yuttukları toz, dumanın ardından büyük emeklerle hazırladıkları tespihleri, kalitesi ve işçiliğine göre fiyatı 80 liradan altın işlemeli olarak 30 bin liraya kadar satılabiliyor. Bizler bu atölyelerde çoğunluğu sipariş üzerine çalışıyoruz. Günlük ortalama 40- 50 tespihi bu atölyelerde işleyerek hazırlıyoruz" dedi.