DHA YURT BÜLTENİ- 5

Dağlık bölgede tuvalete diye gitti, 6 saat sonra bulundu Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Şelalesi'ne giden 21 yaşındaki Emre Denli, tuvalet ihtiyacını gidermek için arkadaşlarından uzaklaştı. Kaybolan ve geri dönemeyen Denli, arkadaşlarının kurtarma ekiplerine haber vermesiyle 6 saat sonra 800 metre uzaklıkta dağlık arazide bulundu.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Emre Denli, dün (pazar) akşam arkadaşlarıyla birlikte Yuntdağı'nda Türkmen Şelalesi'ne gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Denli, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için uzaklaştı. Ancak karanlıkta yolunu kaybeden Denli, kayboldu. Denli geri dönmeyince arkadaşları bir süre onu aradı. Bulamayınca saat 22.00'de, jandarmaya haber verdi. Jandarma, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında jandarmanın iz süren köpekleri de yer aldı. Emre Denli, kaybolduğu yerin 800 metre uzağında dağlık arazide saat 04.00 sıralarında bulundu. Korku yaşayan Emre Denli'nin ailesi ve arkadaşları, sevinç gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emre Denli'nin bulunması ve arkadaşlarının sarılması

-Genel ve detay Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) ====================================== İsot tarlasında kaçak elektrik hattı bulundu Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir çiftçi isot tarlasını sulamak için kaçak elektrik hattı kullandığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem uygulandı.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) kaçak ekiplerinin Harran ilçesine bağlı Duran kırsal Mahallesinde gerçekleştirdiği denetimlerde adı açıklanmayan bir çiftçi, yaklaşık 30 metre mesafedeki alçak gerilim direğinden evine ve isot tarlasına kaçak elektrik hattı döşediği ortaya çıktı. Ekipler, kaçak hatta ait kabloları sökerek toplarken, ev sahibi hakkında kayıt dışı elektrik kullanmaktan işlem yaptı. Bölgede kaçak elektrik kullanmanın önüne geçebilmek için denetimlerini sürdüren ekipler, Viranşehir ilçesinde ise Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu’nu (ASOP) besleyen kablonun delinerek, buradan kaçak elektrik hattı çekildiği belirlenen bir kişi hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, kaçak hattı iptal ettikten sonra besleme kablosunun üzerini yeniden örttü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafodan ev ve isot tarlasına çekilen kaçak elektrik hattı

- Kaçak hattı söken ekipler

- Toprak altında gizlenen kablolar

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA) ===================================== İntihar için çıktığı falezlerden düşüp yaralandı Antalya'da intihar için çıktığı falezlerde dengesini kaybedince 20 metreden düşüp yaralanan S.Y. (36) adlı kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, hastaneye götürüldü.

Saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi varyant üzerinde bulunan falezlerin kenarında bir kadının oturduğunu görenler, intihar edebileceği düşüncesiyle durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, S.Y. adlı kadını ikna için uzun süre dil döktü. Polis ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kayanın uç noktasına kadar giden S.Y., dengesini kaybedince 20 metre yükseklikten düştü. Kadının düştüğü yere inen ekipler, ilk müdahalenin ardından sedyeye aldıkları S.Y.'yi çevredekilerin de yardımıyla varyantta bulunan ambulansa kadar taşıdı. Burada ambulansa alınan S.Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

-İtfaiye ekibinin olay yerine gelmesi

-Kadının falezlerde kayalık bölümde görüntüsü

-İtfaiye ekibinin hazırlanması

-Kadının kendini boşluğa bırakması

-Sağlık ekiplerinin kadının düştüğü yerde ilk müdahaleyi yapması

-Kadının sedye ile falezlerden çıkartılması

-Vatandaşların yardım etmesi

-Kadının çantası ve cep telefonundan görüntü

-Kadının sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansın hastaneye gidişi Haber: Bülent TATOĞULLARI-Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ===================================== Yurt önündeki silahlı saldırıyı üvey annesine tecavüz iddiasıyla işlemiş Samsun'da önceki gün öğrenci yurdu önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi Ramazan A., yakalandı. Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mevlüt A.'nın kardeşi Burhan A.'nın silahlı saldırgan Ramazan A.'nın annesi Tülay A.'ya tecavüze kalkıştıkları iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, Samsun'un Atakum İlçesi'nde bulunan Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde önceki gece meydana geldi. İddialara göre 33 yaşındaki Ramazan A., 55 M 1230 plakalı minibüs ile takip ettiği içinde 29 yaşındaki Mevlüt A.'nın bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyoneti aracı ile sıkıştırıp silahlı saldırı düzenledi. Saldırı esnasında araçta bulunan ve aralarında eski husumet olduğu öğrenilen Mevlüt A. ile 22 yaşındaki Selçuk Y. ve 33 yaşındaki Lütfi Güler araçtan inerek, yurdun önüne doğru kaçmaya başladı. Ramazan A., kaçan ikiliye doğru saldırısını sürdürdü. İsabet eden kurşunlar sebebiyle Lütfü Güler ağır yaralanırken, Mevlüt A., Selçuk Y.'de yaralandı. Saldırının ardından yaralılara yardımcı olmak üzere yanlarına gelen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Songül K. ve 26 yaşındaki Hatice K., olay yerine dönerek saldırısını tekrar eden Ramazan A.'nın tabancasından çıkan kurşunlar sebebiyle yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 5 kişiden biri olan evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler, OMÜ Tıp Fakültesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan A.'yı yakalama çalışması başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, cinayet zanlısı Ramazan A.’yı Körfez Mahallesi’nde yakaladı. Sağlık raporu alınan şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Saldırının sebebinin eski husumet olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mevlüt A.'nın kardeşi Burhan A.'nın silahlı saldırgan Ramazan A.'nın annesi Tülay A.'ya tecavüze kalkıştıkları iddia edildi. 2016 yılında meydana gelen olayda, Tülay A.'nın 23 yaşındaki Burhan A.'yı tüfekle ateş açarak öldürdüğü ve eşi Sami A. ile birlikte yargılandıkları Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz ay Tülay A'nın 15 yıl, kocası Sami A.'nın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin polis otosundan inişi

-Emniyete girişi

-Emniyetten detay (Süre: 01.05 dk) - (Boyut:34.88 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) ======================================== (YENİDEN)Beyin kanaması geçiren kız kardeşine giderken kaza geçiren ağabey 5 kişiye umut oldu Adana'da, beyin kanaması geçiren kız kardeşini ziyarete ailesiyle giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan inşaat ustası 24 yaşındaki Baki Peksoy'un organları 5 kişiye umut oldu. Kız kardeşi ile yan yana odada 4 gün yaşam savaşı veren Baki Peksoy'un eşi Fatma Peksoy, 'Bir organ bir can' diyerek kocasının organlarını bağışladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında beyin kanaması geçiren ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Rüveyda Peksoy'u tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'ne ziyaret giden ailesi, baba Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil ile 2 Mayıs'ta yola çıktı. Kozan-Adana karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Mehmet Usta'ya ait 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüsü Fetdah Peksoy ile beraberindeki çocukları Elif Peksoy ve Baki Peksoy ile akrabası Durdane Ekici yaralandı. Fetdah Peksoy, Elif Peksoy ve Durdane Ekici, Kozan Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Baki Peksoy ise, Adana Şehir Hastanesi'nde hayati tehlikeyi atlatamayan kız kardeşi Rüveyda'nın yanındaki odaya yatırıldı.

YAN YANA ODADA YAŞAM SAVAŞI

Kazanın ardında, ara ara gözlerini açan Rüveyda, annesi, babası ve ağabeyinin günlerdir kendisini ziyarete gelmediğini söyledi. Diğer aile yakınları ise, Rüveyda'ya ailesinin kaza yaptığını ve büyük ağabeyi Baki'nin yan odada kaldığını söyleyemedi. Yan yana odada yaşam savaşı veren kardeşlerden Baki Peksoy'un dün yapılan müdahalelere karşın beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Baki'nin beyin ölümünün gerçekleştirdiği bildirilen aileye organ bağışını önerildi. Aile büyükleri Baki'nin organlarının başka canlarda hayat bulması için teklifi kabul etti. Bunun üzerine Organ Nakil Merkezi ekipleri, Şehir Hastanesi'ne gelerek Baki Peksoy'un kalp, karaciğer, akciğer ve böbreklerini alıp, organ bekleyen hastanelere nakledilmek üzere Türkiye'nin farklı kentlerindeki hastanelere gönderildi.

11 AYLIK KIZI VAR

Eşinin organlarını bağışlayan 11 aylık bir kız çocuğu annesi Fatma Peksoy, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Eşinin başka bedenlerde yaşayacağını belirten genç kadın, "3 yıllık evliyiz, 11 aylık bir kızımız var. Onun altın gibi bir kalbi var, organlarını bağışlayarak Baki'nin hatırasını başka canlarda yaşatma kararı aldık" dedi.

HIRKASINI KOKLADI

Baki Peksoy'un hırkasını üzerinden hiç çıkartmayan Fatma Peksoy, "Onun kokusunu bu hırkada hissediyorum. Onu çok seviyorum, tek dayanağım başkalarına hayat verecek olması. Aile olarak, herkesi organ bağışlamaya davet ediyoruz. Bir organ, bir can" dedi. Baki Peksoy'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Kadirli ilçesine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazada ölen Baki Paksoy'un eşi ile rop

- Kazada ölen Baki Paksoy'un amcası ile röp

- Adana şehir hastanesi dış görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler SÜRE:02'55" BOYUT:177 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA,(DHA) ======================================== Park halindeki lüks otomobile çarpınca kavga çıktı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki lüks otomobile çarptı. Sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederek, tarafların ifadesini aldı.

Kaza gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu 22 yaşındaki Orhan Öztürk'ün kontrolünü kaybettiği 34 TT 4439 plakalı otomobil park halindeki 34 HY 2567 plakalı lüks otomobile çarptı. Kazada, Orhan Öztürk'ün aracında bulunan 2 arkadaşı hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından Orhan Öztürk ile park halindeki otomobilin sahibi arasında hasarın nasıl karşılanacağı yönünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından sinirlerine hakim olamayan her iki araç sahibi ve yakınları arasında kavga çıktı. İki grup yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Olay yerine gelen polis kavga eden tarafları ayırdı. Polis, tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların görüntüleri

-Kavga edenlerin kavgası HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) =========================================== TIR'a çarpan halk otobüsünün sürücüsü alkollü çıktı Karabük'te, TIR'a arkadan çarpan özel halk otobüsü sürücüsü A.Ö.'nün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. A.Ö.'nün ehliyetine el konulurken bin 2 TL para cezası kesildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki Polisevi önünde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük'e giden A.Ö. yönetimindeki 78 SH 174 plakalı özel halk otobüsü, önünde ilerlemekte olan Yavuz Aslanlıoğlu yönetimindeki 06 GE 6937 plakalı TIR'a çarptı. Kazada halk otobüsünde hasar oluşurken, yolcular yürüyerek ve başka araçlarla güzergahlarına devam etti. Yapılan ölçümde halk otobüsü sürücüsü A.Ö'nün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine 6 ay el konulan A.Ö'ye bin 2 TL'de para cezası kesildi. Halk otobüsü başka bir sürücü tarafından kaza yerinden götürüldü.