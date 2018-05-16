DHA YURT BÜLTENİ-5

Hakkari'de ABD ve İsrail protesto edildi Hakkari'de, AK Parti İl Başkanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı protesto edildi.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın açıklaması yaparak, ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Grup adına açıklamayı okuyan AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, ABD'nin, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kabul etmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Basın açıklamasına katılanlar

-AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'ün açıklaması

-Atılan sloganlar Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) ========================================= ÇÜ Senatosu'ndan ABD ve İsrail’e kınama mesajı Adana'da Çukurova Üniversitesi Senatosu, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından, Filistin halkının gerçekleştirdiği protesto yürüyüşüne İsrail askerlerince yapılan silahlı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığında toplanan Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından yayınlanan kınama mesajında, “Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. İşgalci İsrail ve hamisi ABD yönetimleri Ortadoğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü uygulamakta ve insanlık suçu işlemektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde barbarca yapılan bu katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruzö denildi. Görüntü Dökümü

------------------------

- Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın konuşması

- Toplanan Çukurova Üniversitesi Senatosunun görüntüsü

SÜRE:50" BOYUT:52 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA) =========================================== Çanakkale’de 74 kaçak yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 74 kaçak yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla köyünde şüphelendikleri 10 FE 744 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye uyruklu 22 kaçak yakaladı. Jandarmanın düzenlediği ikinci operasyonda ise, Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 52 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçısı olduğu belirtilen 1 kişi de gözaltına alındı. Minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kaçakların, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaçak göçmenlerden görüntü

-Jandarmadan alınan kaçak görüntüsü Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale), (DHA)

=========================================== Almanya'daki gelin, Diyarbakır'daki düğününe 'görüntülü' katıldı Diyarbakır'da yaşayan, ikisi de Suriyeli Dilxweş Osman (21) ve Wane İbrahim (18), evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kız, ailesiyle Almanya'nın Münih kentine gitti. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Osman, genç kız Türkiye'ye gelemeyince, düğünü gelinsiz yaptı. Düğününde gelin olmadan oynayan damat Osman, Almanya'da gelinlik giyen Wane ile cep telefonundan görüntülü konuştu.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak, ailesiyle birlikte 2013 yılında Diyarbakır'a gelen, Suriye'nin Kamışlı nüfusuna kayıtlı Dilxweş Osman, yaşamını Türkiye'de sürdürmeye başladı. Osman, akrabası olan ve ailesiyle beraber Diyarbakır'a yerleşen Wane İbrahim ile görüşmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca ilişkilerini sürdüren çift, evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kız, ailesiyle Almanya'nın Münih kentine gitti. Suriyeli çift, evlilik tarihlerinin yaklaşmasına rağmen bir araya gelemedi. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Osman, genç kız Türkiye'ye gelemeyince, merkez Bağlar ilçesinde düğünü gelinsiz yaptı. Düğünün gerçekleştirildiği mekanda, gelin ile damadın salona indiği asansörden tek başına inen Dilxweş Osman, kendisini karşılayanlarla halay çekti. Düğün sırasında Münih'te olan Wane İbrahim ise gelinliğini giyerek, salona cep telefonu aracılığıyla görüntülü bağlandı. Telefonda görüntülü konuşan çift, en kısa sürede kavuşmayı ümit ettiklerini söyledi. Düğünü tek başına yapmak zorunda kalan Dilxweş Osman, "Resmi bir düğün yapmasaydık bir araya gelemeyecektik. Yaklaşık 3 yıldır görüşüp, birbirimizi seviyorduk. Arkadaşlarım, akrabalarım Diyarbakır'da; bu yüzden düğünü burada yaptık. Almanya'da düğün yapmayalım, diye düşündük; ama şimdi Almanya'ya gidip, orada da düğün yapacağız. O zaman daha çok mutlu olacağım. Ben de istiyordum bugün, burada o da olsun. Ailem ve arkadaşlarım, hepsi burada. Bu yüzden düğünü burada yaptık" dedi. Gelinsiz düğüne katılan yabancı misafirler ise şaşkınlık yaşarken, bir süre sonra durumun kendilerine anlatılması üzerine, eğlenceye katılıp, damatla beraber halay çekti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Düğün salonundan görüntüler

-Konuklardan görüntüler

-Damadın gelişi, karşılanması ve oynaması

-Damat Dilxweş Osman ile röportaj

-Gelin ile damadın görüntülü konuşması

-Damadın oynaması

-Gelinin görüntülü olarak düğünü izlemesi

-Genel ve detay Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) ========================================= Bursa'da fırınlara başkanlı denetim Bursa'da Merkez Osmangazi İlçe Belediyesinde ramazan ayı nedeniyle fırınlar sıkı denetimde tutuluyor. İlçede zabıta ekipleri sabahın ilk ışıklarında Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise öğle saatlerinde fırınları kontrol etti. Merkez Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçed ebulunan 262 fırında denetim yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Dündar'da öğle saatlerinde beraberinde Gıda Mühendisleri ile birlikte fırınları kontrol etti., Yapılan denetimlerde ilçede eksik gramajlı ekmek satan 3 fırın ile tarifesi bulunmayan bir fırına 259'ar TL ceza yazıldı. Bu tür denetimlerin bundan sonrada devam edeceğini söyleyen Mustafa Dündar, "Bursa'da 262 fırın bulunmakta, bu fırınlara denetimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşların daha sağlıklı ürün elde etmesi. Bununla ilgili zabıta ekiplerimiz düşük gramajlı ekmek ve pide satan firmalara gerekli cezai işlemi uygulayıp, gerekli gördüğü takdirde kapatmaya kadar işlem yapıyor' diye konuştu. Belediye Başkanı Dündar, eksik gramajlı ekmeklere zabıta ekiplerince el konulduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Denetimlerden görüntü

-Belediye Başkanını açıklaması

-Fırınlarda sabah saatlerinde yapılan denetim

-Detaylar Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) ========================================= Mehteran ile yürüdüler, İzmir marşı söylediler Hatay'ın ’İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında gençler mehteran takımı ile yürüyüp İzmir Marşını söyledi.

İskenderun Vali konağının önünden başlayarak anıt alanına kadar gelen gençlik yürüyüşüne, İskenderun Kaymakam Recep Soytürk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül ve çok sayıda vatandaşta katıldı. İki bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen gençlik yürüyüşünde, öğrenciler İzmir Marşı'nı söyledi. İskenderun Kaymakamı Soytürk, gençlerle birlikte yürüyerek geldiği anıt alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Spor Müdürü Ferit Gündel'le anıta çelenk sundu.