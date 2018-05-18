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DHA YURT BÜLTENİ-5

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:46 | Son Güncelleme

1 - FETÖ şüphelileri adliyede İZMİR’de, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.  İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında tespit edilen 118 gaybubet evine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 31’i, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

1 - FETÖ şüphelileri adliyede

İZMİR’de, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında tespit edilen 118 gaybubet evine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 31’i, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 42’si, geçen Salı günü adliyeye sevk edilmiş, 27’si ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 12 şüpheli de haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şüphelilerin sevkinden görüntü
Haber: Davut CAN

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