DHA YURT BÜLTENİ- 5

Otomobil takla attı: 6 yaralı

Aksaray- Adana karayolunda kontrol çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Taşpınar Mevkii'nde meydana geldi. Cuma Koçyiğit yönetiminde 16 DD 051 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole takla attı. Kazada sürücü Koçyiğit ve yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Bugün takımlarının Mersin'de oynanacak olan maçına giden Sakaryaspor taraftarı, araç içindeki yaralıları çıkartıp yardım etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralıların kurtarılması ( Cep Telefonu)

- Kaza yerinden detay (Cep Telefonu)

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ/KONYA,(DHA)

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Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kumluca'da dün gece 2,5 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu, düştüğü iddiasıyla Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi. Hastaneye gelen jandarma ekibi, çocuğu hastaneye getiren A.A. adlı erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Suriyeli çocuğun ailesinin, A.A.'nın serasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma olayla ilgili oldukları şüphesiyle G.E. ve A.Y. adlı 2 erkek şüpheliyi de gözaltına aldı. Kumluca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu ambulansla Antalya'ya sevk edilirken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı ve jandarma tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.