DHA YURT BÜLTENİ-5

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için tutuklu yargılandığı mahkemeye yapılan tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine avukatları bugün öncelikle ele alınması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu. Selahattin Demirtaş'ın avukatların bireysel başvuru kapsamında öncelikli ele alınması talebi ile AYM'ye yaptığı başvuru dilekçesinde, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan başvurucunun tutukluluk durumu halihazırda milletvekili olması nedeniyle seçme ve seçilme hakkının ağır bir ihlali iken, başvurucunun artık bir cumhurbaşkanı adayı olarak tutuklu bulunuyor olmasının bu ihlalin ağırlığını daha da arttırdığı belirtildi. 'İNCE, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU DİLE GETİRDİ' Demirtaş'ın tutuklu olmasının, diğer beş adayın, her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü bu şartlarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine de gölge düşürdüğü belirtilen 25 sayfalık başvuru dilekçesinde özetle şöyle denildi:"Nitekim, bu durum başvurucunun 'rakipleri' Sayın Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamaoğlu tarafından da dile getirilmiş ve adil bir yarış ve seçim süreci için başvurucunun tutuksuz yargılanması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm bu nedenlerle, başvurucunun bir buçuk yılı aşkın süre ile tutuklu oluşu Anayasa'nın 19. maddesinin 7. Fıkrasının ihlalidir. Başvurucu Selahattin Demirtaş da, HDP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş, adaylık bildirimi 5 Mayıs 2018 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu ise 12 Mayıs 2018 tarih ve 472 karar sayılı kararı ile başvurucunun Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Doğu Perinçek ve Temel Karamollaoğlu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurmuştur. Başvurucu Demirtaş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan bir kişi olarak, diğer beş aday gibi seçim kampanyası yürütememekte, bu durum hem başvurucunun hem ona oy veren seçmenlerin serbest seçim hakkını ihlal etmekte hem de seçimlerin adilliğine ve meşruiyetine gölge düşürmektedir." AYM'ye yapılan başvuru dilekçesinde Demirtaş'ın 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana kuvvetli şüphe ve ilgili ve yeterli delil olmaksızın siyasi nedenlerle tutuklu yargılanıyor olduğu ifade edilerek, "Bir buçuk yılı aşkın süredir gerekçesiz kararlarla tutuk halinin devamına karar veriliyor olması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinin 3., 7. ve 8. fıkraları ve başvurucunun tutuklu olması ve cezaevinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve yasama faaliyetlerine katılmasının engellenmesi nedeniyle başvurucunun ifade özgürlüğü ışığında 67. maddede düzenlenen serbest seçim hakkı da ihlal edilmektedir. Başvurucunun siyasi saiklerle cezaevinde tutulması ve seçim kampanyası yürütmesine izin verilmemesi ayrıca Anayasa'nın 19. ve 67. maddesiyle bağlantılı olarak Anayasa'nın 13. ve 14. maddelerini ihlal etmektedir. Anayasa'nın 19. ve 67. maddesiyle bağlantılı olarak Anayasa'nın 13. ve 14. maddelerinin ve AİHS'nin 5. ve AİHS'ye Ek 1 Numaralı Protokol'ün 3. Maddesiyle Bağlantılı Olarak AİHS'nin 18. maddesinin ihlal edildiğine; 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin uygulanması bakımından tespit edilen ihlallerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin davayı gören mahkemeye ve başvurucunun tutuklu bulunduğu cezaevine gönderilmesine ve başvurucunun tahliye edilmesini talep etmekteyiz" denildi.

Hakkari'de şehit aileleri ve gazilere iftar

Hakkari'de şehit aileleri ve gaziler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Hakkari Evi'nde dün akşam verilen iftar programına, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları Mehmet Nurullah Kahraman, Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Salih Kaya, bazı kurum amirleri, gaziler ile şehit, gazi ve korucuların aileleri katıldı. Vali Toprak ve Korgeneral İsmail Metin Temel, iftara katılan aileleri masalarında ziyaret ederek sohbet etti.

Programda konuşan Vali Toprak, yemeğe katılan şehit ve gazi ailelerine teşekkür ederek, şunları söyledi: "Şu an üzerinde bulunduğumuz bu topraklara biz göğsümüzü gere gere bayrağımızı çekiyoruz. Türk bayraklı aracımızla bütün topraklarımızı geziyoruz ve buraya vatan diyoruz. Burada sizin yakınlarınız şehit oldu. Kendiniz gazi oldunuz. Kan döktünüz ve şehit olanlar sayesinde bu topraklar vatan haline geldi. Bizler de bunun kıymetini bilerek, bu kadar büyük bedeli olan, bu kadar büyük bedeller ödenen bu topraklara her şeyimizle , tırnaklarımızla sarılarak sahip çıkacağız. Ne bedeller ödenerek sahip olunduğunu bilip bu toprakların, ona göre davranacağız. Milletimize, memleketimize de ona göre hizmet edeceğiz. Şehit ve gazilerimize de laik olmaya çalışacağız. Sözle değil, hareketlerimiz, davranışlarımızla, çalışmamızla, ahlakımızla memlekete gece gündüz hizmetimizle buna laik olmaya çalışacağız. Her türlü şer güçler bizi buralardan geri çevirmek için, geri göndermek için, parçalamak ve bölmek için büyük bir çabanın içerisindeler. Fakat bunun mümkün olmayacağını işte komutanlarımız burada, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, polis özel harekatlarımız, güvenlik korucusu kardeşlerimiz. Biz buraya geldiğimiz müddet zarfında da son iki senede çok sayıda şehitler verdik. Gerekirse bundan sonrada gerektiği kadar memleketimizin, vatanımızın, bayrağımızın bekası için, birlik, bütünlüğümüz için ne kadar gerekiyorsa o kadar şehit ve gazi vermeye devam edeceğiz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu topraklarda yaşamanın bedeli budur. Kapımız 24 saat hepinize açıktır. Allah bu birliğimizi bozmasın."İftar programı, şehitler için yapılan dualarla son buldu.