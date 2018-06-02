DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - AK Partili Ünal: En iyi sağlık, eğitim ve turizm altyapısına sahibiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, iktidara geldikleri günden bu yana eğitimde, sağlıkta, ulaşım ve turizmde ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şu anda Türkiye'nin en iyi sağlık, eğitim ve turizm altyapısına sahip olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılıp, çeşitli ziyaretlerde bulunan Mahir Ünal, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Ünal, burada gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in eşlik ettiği Ünal, daha sonra İl Gençlik Kolları'nın bir kafede düzenlediği sohbet toplantısında gençlerle buluştu. Dünyanın büyük bir değişimin içinde olduğunu ifade eden Ünal, şu anda İngiltere, Rusya ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıla hazırlık yapan ülkeler olarak öne çıktığını söyledi. Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Biz, 24 Haziran'da değişimi ve dönüşümü yönetebilecek miyiz, yoksa eskiye mi döneceğiz? Bunu oylayacağız. Bugün muhalefet bize eski Türkiye'yi vaat ediyor. Şimdi CHP'nin bir cumhurbaşkanı adayı var, 'Fizik öğretmeniyim' diyor, adamın uzayla ilgili söyleyebildiği tek cümle 'Uzay var ya uzay' diyor. Uzay var, ben de biliyorum da arkasından ne getireceksin cümle bitti. Şu anda dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahibiz. Şu anda dünyanın en iyi turizm altyapısına sahibiz. Şu anda dünyanın en iyi eğitim altyapısına sahibiz. Niye biliyor musunuz? Gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler, 20-25 yıl önce sağlık altyapılarını, turizm, internet altyapılarını, eğitim altyapılarını kurmuşlar, yenilemeleri çok büyük bir maliyet gerektiriyor. Biz ise yeni yaptık. Bugün bizim okullarımızda akıllı tahtalarımız, çocuklarımızın önünde tablet bilgisayarlarımız var Allah'a şükür. Ve dünyanın en iyi ulaşım altyapısına sahibiz. Havayolundan demiryoluna, karayoluna varıncaya kadar şu anda dünyanın en iyi ulaşım altyapısına sahibiz. Bunları niye yaptık biz, 16 yılda büyük bir şahlanışın ve yükselişin altyapısı olarak bunları yaptık. Şimdi artık altyapı bitti, artık üstyapı dönemi geldi. Yani, insana ve topluma geçmişte yaptığımız yatırımın iki katını yapacağız. Niye? Çünkü altyapı yatırımlarımız bittiği için, altyapıya yapacağımız yatırımları size, gençlere yapacağız. Dünyayla rekabet etmeniz için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi hazırlamak için bunları yapacağız."

'BESLENDİKLERİ TEK ŞEY, ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VE AK PARTİ NEFRETİ'

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Ünal, "Biz bunları yaparken dönüp bir muhalefete bakalım. Bugün muhalefette Türkiye'yi taşıyacak bir vizyon görüyor musunuz? Bir liderlik görüyor musunuz? Bir ufuk görüyor musunuz? Dünyayı ve değişimi okumaya dair bir şey görüyor musunuz? Beslendikleri tek bir şey var, Erdoğan düşmanlığı, Ak Parti nefreti. Başka bir şey konuştuklarını duydunuz mu? Eğer biraz teknoloji konuşacak olurlarsa, iki cümle konuşuyorlar bitiyor. Vaat olarak söyledikleri şeylere baktığınız zaman da bizim yaptığımız işler. Bizim yaptığımız işlerden de haberleri yok" dedi. 'DEVLET, MİLLETİN HİZMETİNDE'

Türkiye'de insanların daha önce devletten korktuğunu belirten Ünal, şunları söyledi:

"Devlet hem hizmet getirmez, hem de maalesef devleti ele geçiren zihniyet, insanlara neye inanacaklarını, ne giyeceklerini söylerdi. Başlarını örtüp örtmeyeceklerini söylerdi. Kürt, 'Kürdüm' diyemez, Alevi, 'Aleviyim' diyemez, Müslüman, 'Müslüman'ım' diyemezdi. Ama elhamdülillah devlet, milletin hizmetinde. Şimdi bize öyle bir saldırıyorlar ki; özgürlük, demokrasi... Ben size bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de kraliyet düğünü yapıldı. Düğün sırasında gelinin giydiği, gelinlikle ilgili bir modacı tweet attı, 'Bu gelinlik, benim 2 yıl önceki kataloğumdan alınmış. Sadece bilinsin istedim.' Twitter ne yaptı biliyor musunuz, o modacının hesabını askıya aldı. Modacı, Instagram hesabından özür diledi, Twitter hesabı tekrar açtı. Bu mu özgürlük? Aynı Twitter, benim cumhurbaşkanıma sabah akşam küfrediliyor, tek bir hareket yapmıyor. Her türlü kara propaganda yapılıyor, tek bir hareket yapmıyor?"

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Ünal, programın sonunda onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BİR ÖYLE, BİR BÖYLE OLANLARDAN ERDOĞAN ÇIKMAZ'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, daha sonra Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi'ni Alpedo Kervan'da düzenlediği sahur programına katılarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ünal, burada yaptığı konuşmada da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde Erdoğan'a söylediği 'Beni dedem o gün imam hatibe yazdırsaydı, sizin yerinizde bugün ben olabilirdim' sözlerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Muharrem İnce, 'imam hatibe gitseydim ben de Erdoğan olurdum' demiş. Bunlar Erdoğan olmayı kolay sanıyorlar. Yahu Erdoğan olmak, 'samimi olmak' demektir. Erdoğan olmak, 'erdemli olmak' demektir. Erdoğan olmak 'dürüst olmak' demektir. Erdoğan olmak, 'cesaretli olmak' demektir. Erdoğan olmak, 15 Temmuz gecesi, gözleri çakmak çakmak 'ölümüne, ölümüne' deyip bu milletin önüne düşmektir Erdoğan olmak. Yoksa, bir öyle, bir böyle olanlardan Erdoğan çıkmaz. Erdoğan, bu milletin ta kendisidir. Hayallerinin, tasavvurunun, derdinin, davasının, kavgasının ve bütün bunların arkasında imanının şekillendiği adam olduğu için Erdoğan'ı bu kadar çok seviyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahir Ünal, şehit yakınları ve gaziler iftarında

- Dua edilmesi

- Ünal'ın iftardan ayrılması

- Ünal'ın gençlerle bir araya gelmesi

- Konuşması

- Kafeden detay

- Ünal'In gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi

- Ünal'ın Sağlık-Sen sahuruna katılması

- Ünal'ın Konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

================= 2 - Türkiye'nin en modern borsa kompleksi ADANA'da 50 bin tonluk lisanslı depo hacmine sahip Adana Ticaret Borsası Kompleksi, Türkiye'nin en modern borsa tesislerinden biri olarak öne çıkıyor. Adana-Ceyhan yolu üzerinde 72 dönüm üzerine inşa edilen 6 bin metrekaresi hizmet binası içerisinde elektronik satış salonu olan Adana Ticaret Borsası Kompleksi, bekleme ve çok amaçlı toplantı salonu, en gelişmiş laboratuvarlarıyla, çiftçiye birinci kalite hizmet sunuyor. İçerisinde 2 tüccar ofisi olan ve otomatik alım-satım salonuyla çiftçiye kolaylık sağlayan kompleks içerisinde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmeti verilen 2 adet 60'ar bin tonluk kantar bulunuyor. ŞABAN BİLGİÇ: BÖLGE EKONOMİSİNİ AYAKTA TUTACAK Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, kompleks içerisindeki tesislerin hizmete girmesiyle bölge ekonomisi ve tarımın etkilenmeye başladığını belirtirken, şunları söyledi: "Buğday hasadıyla lisanslı depolarımız dolmaya başladı. Adana'nın dışında da bölgedeki üreticilerimiz lisanslı depoları kullanmaya başladı ve ürünlerini getiriyorlar. Buraya gelen buğdaylar hemen satmak isteyen üreticilerimiz için 3 gün içerisinde hesaplarına yatıyor. Satmayıp depolarda bekletecek olan üreticilerimiz için ise elektronik senet oluşuyor. Ne zaman ihtiyaçları olursa istedikleri ortamda satma imkanları var. Birkaç projemiz var. Bununla beraber mısırdan sonra üzerinde çalışacağız. Depomuzu 100 bin tona çıkarmayı planlıyoruz. Pamuk beyaz altın diyarı Adana'da eski günlerine döndüğünde pamukta da lisanslı depo projemiz var."

OSMAN BAĞIŞ: ADANA İÇİN BÜYÜK ŞANS Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış da Türkiye'nin en modern borsa tesislerinden birine sahip olduklarını belirterek, "Borsa tesisleri Adana ve bölge üreticisi için büyük bir şans" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in konuşması

- Ekmekli buğdayın analizinden görüntü

- Kompleksten drone görüntüleri

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) ================ 3 - Katil zanlısı Kuşadası'nda yakalandı MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan F.K.P. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı. Ayrıca Ortaca'da cinayetle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Olay, geçen çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi 227 Sokak'taki pazaryerinde meydana geldi. Rehber ve bar işletmecisi Selim Uysal ile bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafları ayırmak için araya giren Uysal'ın arkadaşı, rehber ve emlak danışmanlığı yapan Kutay Bilgiç (31) başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Uysal ise ağır yaralandı. Selim Uysal, çağırılan ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin F.K.P. olduğu belirlendi. F.K.P., dün saat 20.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde banka ATM'sinin önünde yakalandı. F.K.P., işlemlerinin ardından Dalyan'a gönderildi. Jandarma olayla ilgili olarak Ortaca'da ise Özkan.T. ve Cantürk B.'yi gözaltına aldı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Zanlının ve diğer kişilerin jandarmaya getirilişlerinden görüntü Haber- Kamera: Cihan KAYA / KUŞADASI (Aydın), (DHA) ===================== 4 - Yaşlı adam otoparkta ölü bulundu KONYA'nın Karatay ilçesinde Nuri Akgül (63), bir otoparkta ölü olarak bulundu. Akgül'ün, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak’ta bulunu bir otoparkta meydana geldi. Çevredekiler, otoparkta yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Nuri Akgül olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Akgül'ün, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Akgül'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cesetten detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

=================== 5 - Helin, geç kalınca LGS'nin ilk oturumuna alınmadı ADANA’da Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumuna geç kalan Helin Yıldırım, sınava alınmayınca büyük üzüntü yaşadı. Yoğun çalışma temposunun ardından yüz binlerce 8'inci sınıf öğrencisi bugün LGS'ye girmek için, ter dökecekleri okulların yolunu tuttu. Pek çok öğrenci kimlikleriyle birlikte saat 09.00’da sınava girecekleri okullara geldi. Öğrencilerin yakınları da sınav sırasında çocuklarının başarılı olması için bançede dua okudu. İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda 09.30’da başlayan sınava yarım saat geç kalan Helin Yıldırım, sınava girebilmek için okul görevlilerini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sınava alınmayan Helini, "Geç kaldığım için çok üzgünüm. Ancak bir sonraki sayısal oturumuna girebiliyorum. Artık bir anlamı yok ama yine de gireceğim" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Okul önünde bekleyen velilerden görüntüler

- Okulun bahçesinden görüntüler

- Bir öğrencinin kapıda kontrollerinin yapılması

- Sınava geç kalan öğrenci Helin Yıldırım'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:ADANA, (DHA) ============== 6 - Sivas'ta LGS heyecanı SİVAS’ta Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren binlerce öğrenci sınavda ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde bekledi.

TEOG'un kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi, nitelikli bir liseye yerleşebilmek için sınavda ter döktü. LGS bugün iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlanacak. Önceki sınavlarda öğrencilerin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS'de uygulanmadı.

Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci bölümünde sözelden 50 soru İkinci bölümde ise sayısal 40 soru yer aldı. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltildi. Öğrenciler zorlu sorularla sınavda mücadele ederken, okul bahçelerini dolduran aileleri de dışarıda ter döktü. Kimi veliler kitap okuyup el işi yaparak zaman geçirmeye çalışırken, bazı veliler de Kur’an okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntüler

-Sınava gelen öğrenci ve aileler

-Öğrencilerin okullara girişi

-Dışarda bekleyen aileleri

-Kuran okuyanlar Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER(Sivas), (DHA) ======================= 7 - Gaziantep'te LGS heyecanı MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Gaziantep'te binlerce öğrenci girdi.

Sınava girecekleri okullara aileleriyle beraber gelen öğrenciler, saat 09.30'da başlayan ilk bölüme kısa süre kala okula alınmaya başlarken, aileler ise dışarıda heyecanla bekledi. Veliler yanlarında getirdikleri Kuran ve dua kitaplarını okuyarak çocukları için dua etti.

İki farklı oturumda yapılacak sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel bölümden 50 soru sorularak 75 dakikada cevap vermesi istenecek. Öğrenciler ilk oturumun ardından 45 dakika mola vererek, saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda sayısal sorulara cevap verecekler. Sınavda başarılı olan öğrenciler istedikleri okulda eğitim alabilecekler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul önünde bekleyen veliler

- Okul tabelası

- Okul bahçesinde oturan veliler

- Dua okuyan anneler

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)