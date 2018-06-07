DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - Erbaş: İslam coğrafyası kan ve gözyaşından hiçbir zaman uzak kalmadı DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, İslam coğrafyasının hiçbir zaman kan ve gözyaşından uzak kalmadığını vurgulayarak, "İnşallah bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz hem ülke içinde, hemde bütün müslümanlar arasında dahada gelişir, yeşerir" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, memleketi Ordu'ya geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Başkan Erbaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İslam coğrafyasının kan ve gözyaşından hiçbir zaman uzak kalmadığını, müslümanların büyük acılar yaşadığını belirten Erbaş, "Bu bizim imtihanımız diyorum. Bu imtihanı birlik beraberlik içerisinde hareket ederek çözeceğiz. Kudüs Ramazan'a bir gün kala kana boyandı. 62 kardeşimiz Kudüs'te şehit oldu. Suriye, Irak öyle. Doğu Türkistan öyle. Zaman zaman belki gözden kaçıyor ama Doğu Türkistan'da ki müslüman kardeşlerimiz çok büyük acılar yaşıyorlar. Hepsine dua ediyoruz, tabi duayı sadece dilimizle etmememiz gerekiyor. Fiili duamız bizim yardımlarımızdır. Hayır hasenatımızdır. Onların yanında bulunmamızdır. Filistin'de, Kudüs'te olmamızdır. Bu fiili duadır" dedi.

RAMAZAN AYI KUR'AN AYIDIR Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğinin de altını çizen Ali Erbaş, "Biz birlik beraberlik içerisinde hareket edersek, işte Türkiye'nin yapmış olduğu toplantılar neticesinde alınan kararlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü başkent ilan etmesini, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin teklifiyle orada bir oylamanın yapılması ve oylamanın büyük çoğunlukla Türkiye'nin teklifinin lehinde çıkması, bu işte birlik beraberliğin ne büyük bir güç olduğunu ve sonuçlarının ne kadar hayırlı olduğunu bize göstermiştir. Dolayısıyla Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an da bütün müslümanları birlik beraberliğe davet eder. İnşallah bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz hem ülke içinde, hemde bütün müslümanlar arasında dahada gelişir, yeşerir" şeklinde konuştu. Başkan Ali Erbaş, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı da makamında ziyaret ederek Ordu'da ki programlarını sürdürdü.

-Görüntü Dökümü ---------

-Başkan Ali Erbaş'ın açıklamaları

-Başkan Ali Erbaş'ın Ordu Valiliği ziyaretinden görüntü

-Başkan Ali Erbaş'ın Büyükşehir Belediyesi ziyaretinden görüntü

-Ziyaretlerden detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA ======================= 2 - Aadana'da minibüs ve otobüs hat sahiplerinin güzergah kavgası ADANA'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişi birbirine girerken, tarafları, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı. Olay, saat 11.30 sıralarında Mavibulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı. Her iki tarafında kendi üyelerini çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi aynı bölgede toplandı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı. 1 kişinin başından, çok sayıda kişi de hafif yaralandı. Kavgada bazı otobüs ve minibüslerde zarar gördü. Her iki tarafta birbirini suçlayan açıklamalar yaparken, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin tarafların yanına gitmesi

- Tarafların polise olayı anlatması

- Olay yerindeki kalabalık

- Taraflardan birinin konuşması

- Taş ve sopalardan detaylar

- Genel görüntüler

Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA,(DHA) ======================= 3 - Cezaevindeki sevgilisine kavuşmak için hırsızlık yapmış - HD *- ANTALYA'da 8 hırsızlık olayının faili Özlem C. (25), çeşitli suçlardan cezaevinde yatan sevgilisi B.B.'ye (25) kavuşmak için hırsızlık yaptığını ileri sürdü.

Hırsızlık olayları, çeşitli tarihlerde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobillerden para ve cep telefonu çalınması üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde şüphelinin Özlem C. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 hırsızlıktan Özlem C.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen Özlem C., suçlamaları kabul etti.

Özlem C. ifadesinde, "Bu olayları ben yaptım. Otomobilden çaldığım telefonu uyuşturucu madde karşılığında verdim. Hırsızlık olaylarını cezaevine girmek için yaptım. Sevgilim B.B. cezaevinde bulunmaktadır. Onun yanına giderek, ben de uyuşturucu maddeyi bırakmak için hırsızlık yapıyorum. Yaptığımdan pişmanlık duymuyorum" dedi.

Özlem C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin araçtan indirilmesi

- Birlikte ilçe emniyet müdürlüğüne girmesi

- Emniyet müdürlüğünden çıkması

- Birlikte araca yürüyüp araca binmesi

- Şüpheli Özlem C.'nin sevgilisi B.B'nin fotoğrafı

- Emniyet dış plan