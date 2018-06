DHA YURT BÜLTENİ - 5

Olay, saat 11.30 sıralarında Mavibulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı. Her iki tarafında kendi üyelerini çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi aynı bölgede toplandı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı. 1 kişinin başından, çok sayıda kişi de hafif yaralandı. Kavgada bazı otobüs ve minibüslerde zarar gördü. Her iki tarafta birbirini suçlayan açıklamalar yaparken, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

3 - Cezaevindeki sevgilisine kavuşmak için hırsızlık yapmış - HD

*- ANTALYA'da 8 hırsızlık olayının faili Özlem C. (25), çeşitli suçlardan cezaevinde yatan sevgilisi B.B.'ye (25) kavuşmak için hırsızlık yaptığını ileri sürdü.

Hırsızlık olayları, çeşitli tarihlerde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobillerden para ve cep telefonu çalınması üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde şüphelinin Özlem C. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 hırsızlıktan Özlem C.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen Özlem C., suçlamaları kabul etti.

Özlem C. ifadesinde, "Bu olayları ben yaptım. Otomobilden çaldığım telefonu uyuşturucu madde karşılığında verdim. Hırsızlık olaylarını cezaevine girmek için yaptım. Sevgilim B.B. cezaevinde bulunmaktadır. Onun yanına giderek, ben de uyuşturucu maddeyi bırakmak için hırsızlık yapıyorum. Yaptığımdan pişmanlık duymuyorum" dedi.

Özlem C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

