DHA YURT BÜLTENİ - 5

USULSÜZ RAPOR İSTEĞİNİ REDDEDEN DOKTORU BAYILTANA KADAR DÖVDÜ ANTALYA'nın Kemer ilçesinde görevli aile hekimi K.Ö. (49), usulsüz sağlık raporu isteyen hastasının istemini reddettiği iddiasıyla saldırıya uğradı. Hastası tarafından bayıltılana kadar dövülen K.Ö.'nün sağ bacağı kırıldı, vücudunda ezikler oluştu. Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi K.Ö. iddiaya göre kendisinden usulsüz sağlık raporu isteyen ve kimliği açıklanmayan erkek hastasına olumsuz yanıt verdi. Aldığı yanıt karşısında öfkelenen hasta, K.Ö.'ye saldırdı. Saldırgan, yumruk ve tekme darbeleriyle düşen K.Ö.'ye yerde de vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan K.Ö.'nün sağ bacağında çok sayıda kırık oluştu. Kemer Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen K.Ö.'nün tedavisi sürüyor. Şiddet uygulayan hasta ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

MESLEKTAŞLARINDAN KINAMA

Antalya Tabip Odası ve Antalya Aile Hekimleri Derneği, yaptıkları ortak açıklamayla saldırıyı kınadı. Antalya Tabip Odası yönetiminden Dr. Aydan İzgi olayla ilgili hukuki süreçte şiddet gören hekime her desteği vereceklerini söyledi. Sağlıkta yanlış uygulanan politikalar nedeniyle hekim- hasta arasındaki ilişkinin zedelendiğini de belirten Aydan İzgi, "Hekimler yaşanan olumsuzlukların tek sorumlusuymuş gibi gösterilmekte ve hastalar ile karşı karşıya getirilmektedir. Hekimler can güvenliklerinin olmadığının farkındadır" dedi.

Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Tayyar Asrık da hekimlere uygulanan şiddetin hiçbir geçerli açıklamasının olamayacağını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Hasan Hüseyin Avcı ise yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Konunun siyaset üstü olduğunu da kaydeden Avcı, "Saldırgan kendi çıkarı için şiddete başvurmuştur. Meslektaşımız kamu yararını koruduğu için ağır yaralanmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dr. Aydan İzgi açıklama

Dr. Tayyar Asrık açıklama

Hekimlerden detay

Şiddet gören Dr. KÖ. fotoğrafı Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) =============================================== MENGEN'DE 2 EV ALEV ALEV YANDI BOLU'nun Mengen ilçesinde fırından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle 2 kardeşe ait 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün gece saatlerinde Mengen'e bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre Satılmış Ertürk'ün 2 katlı evinin alt katında bulunan İsmail Hakkı Kaya’nın işlettiği ekmek fırınının bacasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede Satılmış Ertürk’ün evinin yanında bulunan kardeşi Sadık Ertürk'e ait 2 katlı eve de sıçradı. Mengen, Yeniçağa, Gerede belediyeleri itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, evler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan evlerden görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detaylar

Haber: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(DHA) ============================================== PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI, KENDİSİNİ BIÇAKLAYANDAN ÇOK CEZA ALDI DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde 3 yıl önce tartıştığı Mehmet Coşkun Özel'e (66) elindeki yarısı dolu, plastik su şişesini fırlatan Şemsettin Korkmaz'a (42), pet şişe 'silah' sayılarak 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 lira para cezası verildi. Aynı mahkeme, gözaltında olduğu sırada polisin elinden kurtularak, iki polis tarafından ekip aracına bindirilen Şemsettin Korkmaz'ı, iki polisin arasındayken, karnından bıçaklayan Aytunç Özel'e ise 'yaralama' suçundan 1500 lira adli para cezası verdi. Korkmaz'ın avukatı Emre Sezer, "Plastik su şişesinin silah olduğunu ilk kez Çüngüş Adliyesi'nde öğreniyorum" dedi. Diyarbakır'da yaşayan Şemsettin Korkmaz, 21 Eylül 2015'te Kurban Bayramı ziyareti için Çüngüş ilçesine gitti. Bir akrabasının ilçedeki eczanesine uğrayan Korkmaz, burada önceden tanıdığı Mehmet Coşkun Özel ile tartıştı. İddiaya göre; Özel'in kendisine tansiyon aletini fırlatmasına sinirlenen Korkmaz da, elindeki yarısı dolu plastik su şişesini Özel'e fırlattı. Pet şişenin yüzüne çarpmasıyla öfkelenen Coşkun Özel ise oğlu Aytunç Özel'i (29) çağırdı. Geldiği eczanenin camına tekme atarak kıran Aytunç Özel, sonra ilçe meydanında kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları gözaltına aldı. Gözaltına alınan Aytunç Özel, polisin elinden kurtularak, eczaneden çıkarılan ve başka ekip aracına bindirilmek istenen Şemsettin Korkmaz'ı, iki polisin arasında, karnından bıçakladı. Bıçaklanan Korkmaz Diyarbakır'a sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Gözaltındaki şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ECZANEYE HIZLI GİRDİĞİM İÇİN AYAĞIM CAMA ÇARPTI' Soruşturmanın ardından, pet şişeyi fırlatan Şemsettin Korkmaz hakkında 'basit yaralama'; eczanenin camını kıran, silahla havaya ateş eden ve Korkmaz'ı bıçakla yaralayan Aytunç Özel hakkında ise 'mala zarar verme', 'silahla tehdit' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. İlk ifadesinde kurusıkı tabanca ve bıçağı bir inşaata attığını söyleyen Aytunç Özel, Çüngüş Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında ise eczaneye hızlı gittiği için ayağının cama çarptığını ve elinde bıçak olmadığını söyledi. 'PLASTİK BARDAK FIRLATTIM' Mehmet Coşkun Özel'in kendisine tansiyon aleti ve kartvizit fırlattığını söyleyen Şemsettin Korkmaz ise "Polisler beni emniyete götürmek için dışarıya çıkarırken, Aytunç Özel bıçakla karnıma vurdu. Bıçaklama sırasında 2 polis yanımdaydı. Ben su şişesini değil, elimdeki plastik bardağı fırlattım" dedi. 'YARISI DOLU PET ŞİŞEYİ FIRLATTI' Tartışma sırasında eczanede bulunan U.A. ise ifadesinde "Şemsettin'in elinde, 0.5 litrelik pet şişe vardı. Şemsettin, yarısı dolu pet şişeyi Mehmet Coşkun Özel'e fırlatırken, şişe elime değdi. Fırlattığı pet şişenin değip değmediğini görmedim. Şemsettin'in elinde yarısı dolu pet şişeden başka bir şey yoktu" dedi.

TANIK POLİS: ÜST ARAMASI YAPMADAN ARACA BİNDİRDİK Tanık olarak ifadesi alınan polis memuru B.H., ilk olarak Aytunç Özel'i ekip aracına bindirdiklerini belirterek, "Arbede çıkınca, Aytunç olay yerine gitti. Şemsettin Korkmaz'ın ekip otosuna götürülmesi sırasında, Aytunç Özel'in arkadan gelerek Şemsettin'i yaraladığını tespit ettik. Olaya tam hakim olmadığımızdan ve nasıl olduğunu bilmediğimizden üst araması yapmadan Aytunç'u araca aldık" diye konuştu. PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI Çüngüş Asliye Ceza Mahkemesi, yargılamanın sonunda Şemsettin Korkmaz'ı polislerin arasında bıçaklayan Aytunç Özel'i 'yaralama' suçundan 180 gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında haksız tahrik ve iyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 75 gün adli para cezasına indirdi. 75 gün adli para cezasını 1500 lira olarak hesaplayan mahkeme, önce paranın 10 eşit taksitte ödenmesine, daha sonra ise cezanın ertelenmesine karar verdi. Şemsettin Korkmaz'ı ise 'basit yaralama' suçundan 120 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın suçu, silah sayılan 'plastik su şişesi' ile işlediğini gerekçe gösterip, cezayı 180 gün adli para cezasına çıkardı. Korkmaz'ın yargılama sürecindeki olumlu davranışları dikkate alınarak, cezası 112 gün adli para cezasına indirildi. 112 gün adli para cezasını 2 bin 240 lira olarak hesaplayan mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.

Aytunç Özel'e 'mala zarar verme' suçundan verilen 50 günlük adli para cezası ve 'silahla tehdit' suçundan verilen 10 aylık hapis cezası da, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı için ertelendi. PLASTİK SU ŞİŞESİ CEZADA ARTIRIM NEDENİ Gerekçeli kararda, Şemsettin Korkmaz'ın plastik su şişesini Aytunç Özel'in yüzüne fırlattığı ve mağdurun basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Korkmaz'ın eyleminin, silah sayılan plastik su şişesi ile işlenmesi nedeniyle, yarı oranında arttırım yapıldığını kaydeden mahkeme, sanıkların yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle cezalarında iyi hal indirimi yapıldığıni belirtti. POLİSLERİN ARASINDA BIÇAKLADI Güvenlik kamerası görüntülerinde, koşarak olay yerine gelen Aytunç Özel, önce eczanenin camına tekme atıp, kırıyor. Daha sonra silahla havaya ateş eden Özel, başka bir görüntüde ise elinde uzun namlulu silah olan polis tarafından tutuluyor. Polisin elinden kurtularak, ekip arabasının yanına gelen Özel, iki polis tarafından araca bindirilmeye çalışılan Şemsettin Korkmaz'ı bıçaklıyor. Koştuğu sırada elindeki bıçak net bir şekilde görülen Özel, daha sonra, kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Şemsettin Korkmaz'ın avukatı Emre Sezer, müvekkilinin bıçaklandığını, hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek, şöyle dedi: "Müvekkilim, yoğun bakımda kaldı. Mahkeme, müvekkilime 2 bin 240 lira, polislerin arasındaki müvekkilimi bıçaklayan kişiye, 1500 lira para cezası verdi. Bıçaklayan, bıçaklanandan daha az ceza aldı. Müvekkilimizin suçu, iddiaya göre yarısı boş, naylon pet şişe fırlatmak. Pet şişenin değip değmediği bile belli değil. Değdiği bile tespit edilemeyen pet şişeden dolayı ceza verildi. Ben çok şaşırdım. Pet şişenin içi boş ve isabet etmemiş. Mahkeme hem haksız tahrik uyguladı hem müvekkilin cezasından daha az bir ceza verdi. Böyle bir durumu ilk kez gördük. Bir yanda bıçakla, polislerin arasında, yoğun bakımda kalmayı gerektirecek kadar bir yaralama, diğer yanda yarısı boş bir pet şişe fırlatılmış. Havaya ateş ediyor, eczanenin camını kırıyor, öldürmekle tehdit ediyor ama polisler müdahale etmiyor. En son arabaya bindiriyorlar, üst araması yapmıyorlar. Bu kişiyi araca bindiren polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk."

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerasından olay görüntüleri

- Aytunç Özel'in koşarak gelip, eczanen camını kırması

- Silahla havaya ateş etmesi

- Polisin elinden kaçarak olay yerine gelmesi

- Polis aracının yanında Şemsettin Korkmaz'ı bıçaklaması

- Özel'in bıçakladıktan sonra kaçması

- Kaçarken elinde görünen bıçak

- Arka sokaklara doğru koşması

- Şemsettin Korkmaz'ın fotoğrafı

- Avukat Emre Sezer ile röportaj Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) ================================================================ ÇANAKKALE’DE KİRAZ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLMEDİ TÜRKİYE’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden birisi olan Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, bu yıl düşük fiyat nedeniyle üreticinin yüzü gülmedi. Kiraz üreticileri geçen yıl 8-10 TL arasında değişen ihracat fiyatının, bu yıl 4-5 TL’ye kadar düşmesi nedeniyle umduğunu bulamadı. Lapseki'de hasadında sona yaklaşılan kirazda, üretici düşük fiyattan yakındı. Sezon başında 9-10 TL'ye alıcı bulan kirazın fiyatı, 4-5 TL’ye kadar geriledi. İç piyasada ise kirazın toptan fiyatı 2-3 TL’ye kadar düştü.

Üreticilerden Mehmet Gündoğdu, geçen yıl kilosunu 8-10 TL fiyatla sattıkları kirazdan iyi para kazandıklarını söyledi. Bu yıl da sezonun iyi başladığını ve aynı paralara ihracat kirazı verdiklerini belirten Mehmet Gündoğdu, “Ancak ortalara doğru fiyatlar yavaş yavaş düştü. Şu anda ise temelli düşmüş durumda. Topladığımız kiraz, bu fiyatlarla kendi masrafını karşılamıyor. Bu emek isteyen bir iş. Dalından tek tek toplanıyor. Ayrıca ilacı, gübresi, budaması var. Yani masrafı çok fazla. İç piyasaya verdiğimiz ürün, İstanbul halinde 3 TL’den satılıyor. Bizim elimize geçen 1 TL. İhracat fiyatı 9 TL’den başlayıp, şu anda 4 TL’ye kadar düştü. Bu sene para kazanamadık. Böyle giderse, biz seneden seneye yok olacağız. Biz çiftçi olarak nasıl ayakta kalacağız, nasıl ayakta duracağız” dedi. Geçen yıl iç piyasaya verdikleri kirazın kilosunun İstanbul halinde 7 TL’ye satılırken, bu yıl aynı kirazın 3 TL’den satıldığını belirten Mehmet Gündoğdu, “Ancak bu fiyatlar tezgahlara aynı şekilde yansımıyor. Şimdi televizyonlarda izliyorum. Bu kiraz tüketiciye 10 TL’den satılıyor. Mesela İstanbul’da yaşıyorsanız, 10 TL’den aşağıya bu kirazı yiyemiyorsunuz. Kabzımal halde bu kirazı 3 liraya satıyor. Alan pazarcı veya manav tezgahta 10 TL’ye satıyor” diye konuştu.

'TÜKETİCİ DE MEMNUN DEĞİL' Kiraz üreticisi ve nakliyecisi Kaya Gencer ise, “Bu sene kiraz rezil bir sene yaşıyor. İhracatçılar 4-5 lira fiyatla bizim kirazları alıyor. Halbuki bu sene rekolte az diye umutlarımız farklıydı. Mesela İzmir Kemalpaşa’da ihracat fiyatı 17-18 TL gibi rakamlarla alındı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. Fakat fiyatlar düşük kalınca, üreticilerde şok etkisi yarattı. Biz 9-10 sene önce ihracata 4- 5 TL fiyatla kiraz veriyorduk. Bugün de aynı fiyata veriyoruz. Ama girdiler 9-10 sene öncesiyle aynı değil, çok yükseldi. Kiraz üreticileri olarak çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Bu sene ihracat kirazında beklediğimiz fiyat 10-15 TL arasındaydı. Ama 4- 5 TL gibi fiyatla karşı karşıyayız. Oysa bu sene ihracat yılı olacak denmişti. Rusya’da olimpiyatlar var, oralara gidecek ve aranacak meyve dediler. Tam aksi olunca üreticiler şok etkisi yaşadı. Hasadın ilk günü 9 TL’ye kiraz alan ihracatçı, bugün niye 4 TL’ye kiraz alıyor. Türkiye’de savaş mı çıktı, herkes fırsatçılık yapıyor. Her gün 1 TL düşürerek kirazı bu noktaya getirdiler. Üreticiyi düşünen yok. Üretici, ürettiğinin bedelini alamıyor. Şu anda bu kirazın en düşük fiyatının 10 TL olması gerekiyor” dedi.