DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SURUÇ'TA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGAYA 9 GÖZALTI

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Dün de Şenyaşar ailesine mensup 2 kişinin cenaze töreninde yaşanan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu grup ile esnaf Esvet Şenyaşar ve yakınları arasında arife günü akşam saatlerinde çıkan 4 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan ile HDP ve DBP'lilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Dün de kavgada ölen Şenyaşar ailesine mensup 2 kişinin düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı. 19 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

ŞANLIURFA/DHA

2)AVUKAT ASİSTANIN DİKKATİ YAVRU SERÇEYİ KURTARDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir mazgala düşen yavru serçe, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak kurtarıldı. Anne serçe ise yavrusunun kurtarılışını yakındaki bir binanın ikinci katından izledi. Dün (Cuma) saat 19.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi, Turgutreis Caddesi'nde, yolun altından geçen su kanalların üzerini örten mazgalın içine düştüğü belirlenen yavru serçe, avukat asistanı 45 yaşındaki Serap Oltu'nun dikkati sayesinde kurtarıldı. Mazgalın yarım metre kadar altındaki yavru serçeyi kendi imkanları ile kurtaramayan Oltu, durumu Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ve itfaiyeye bildirip, yardım istedi. Cadde zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatılerken, itfaiye ekipleri, mazgal kapağını keserek yavru serçeyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışmaları sürerken anne serçenin yakındaki bir binanın ikinci katından olup, biteni izlemesi görenleri duygulandırdı. Kurtarılan yavru serçe, bir binanın ikinci katındaki yuvasına bırakıldı. Yavru serçenin kurtarılmasını sağlayan Serap Oltu "Evimin kapısı önünde köpeğim ile otururken bir serçenin yolun altından geçen su kanallarını örten mazgalların içine yiyecek attığını farkettim. Merak edip, baktığımda, serçenin mazgala düşmüş olan yavrusunu beslemeye çalıştığını gördüm. Hemen durumu ilgili yerlere bildirip, yavru serçenin kurtarılmasını sağladım. Bölgede yağış var ve bu mazgaldan derelerin suyu akıyor. Nitekim serçe kurtarıldıktan yarım saat kadar sonra yağmur yağdı. Mazgal suyla doldu. Biraz daha geç farkedilse, yavru serçe telef olabilirdi" dedi.