DHA YURT BÜLTENİ 5

GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

1)GÖÇÜKTEN 6 SAAT SONRA KURTARILAN MADENCİLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında­ meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan maden işçilerinin sağlık durumları iyiye gidiyor.TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında geçen cuma günü meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan madencilerin tedavisi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. İşçilerden Recep Yurtseven genel cerrahi servisinde tedavi görürken, yoğun bakımda bulunan Mevlüt Karagöl de odaya alındı. Başhekim Dr. Hasan Tosun, iki madencinin de normal odada tedavisinin devam edildiğini sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, kurum ve sendika temsilcileriyle birlikte maden işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Görüntü Dökümü

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-Ziyaret edilen işçiler

-İşiçlerin ocaktan çıkarılması(arşiv)

Süre:(3.09) Boyut: (354 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ==================================================== 2)SEL KÖPRÜLERİ YIKTI, EKİLİ ARAZİLERE ZARAR VERDİ ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı İriağaç Mahallesi'nde sel nedeniyle köprüler çöktü, ekili alanlar zarar gördü. Oltu'ya 23 kilometre uzaklıktaki 43 hane 110 nüfuslu bağlı İriağaç Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında sağanak nedeniyle dere taştı. Oluşan sel, İriağaç'taki iki köprünün kilit taşları yerinden söktü, heyelanlı bölgelerden evlerin ve ekili arazilerin önüne binlerce ton hafriyat taşıdı. Oltu- Artvin karayolundaki köprü de deniyle göçtü. Köprünün yıkılması yol trafiğe kapanınca Artvin'e gitmek isteyenlere İriağaç Mahallesi'nden yol verildi.Karayoları 12'nci Bölge Yapım Onarım Şantiye Şefi Selami Dölekli, ekiplerin dün geceden beri çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Dölekli, "Anayoldaki köprümüz gelen sel nedeni ile çökmüş durumda. Trafiği rahatlatmak ve vatandaşı yolda bırakmamak için İriağaç içerisinde bulunan istinat köprüsünü güçlendirerek, tarfik akışını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. İriağaç Mahallesi sakinlerinden Abdurahman Akyüz ise daha önce böyle bir afet yaşamadığını belirterek, "Bizleri akşam Allah korudu. Mahallemizin tamamını sel götürecekti" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken köprüden detaylar

-Mahallede çerisindeki uçan köprülerden detaylar

-Hafriyatın oltında kalan havanları su içtiği çeşme

-Soğak aşağı giden sel suları

-Sokaklardan görüntü

-Arı kovanları

-İstinat duvarının uçan kısımları

-Kamyonun taş getirmesi

-Greyderin servis yolunu düzeltmesi

-İş makinasının dereye taş doldurması

-Şantiye şefi ve vatandaşlarla röp Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre: 4,35 DK /503 MB) ======================================================= 3)GERİ MANEVRA YAPAN KAMYONUN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde yol yapım işinde çalışan 2 çocuk babası Mehmet Akbaş (45) geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Hisarcık ilçesine bağlı Tokat köyü yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışması sırasında Cevdet Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu geri geri gelirken Mehmet Akbaş adlı işçiye çarptı. Kamyonun altında kalan Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Akbaş'ın cenazesi otopsi için Hisarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Cevdet Ö.'yü gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY-HİSARCIK,(Kütahya) / DHA ======================================================

KANALDA KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARINI GÖRÜNTÜLEDİLER (ek)

4)3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Su altı ekiplerinin arama çalışması sonucunda boğulan kişinin cansız bedeni 3 kilometre mesafede bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 25 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu saptandı. Polis, yaptığı incelemenin ardından cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Olay yerine gelen cenaze aracı

- Olay yerindeki ambulans ve polislerden görüntüler

- Cesedin ambulanstan alınarak tabuta konulması

- Tabutun cenaze aracına taşınması

- Detay görüntüler SÜRE: 56" BOYUT:57 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ==================================================== 5)KAYALIKLARA DÜŞÜP YARALANAN MACAR PARAŞÜTÇÜ ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 900 metreden yaptığı atlayışın ardından kayalıklara düşüp yaralanan Macaristan uyruklu yamaç paraşütü pilotu, askeri helikopterle kurtarılıp, hastaneya kaldırıldı.

Fethiye'ye bir süre önce tatile gelen 44 yaşındaki Macar turist Losif Dorin Sfircioc, dün (pazar) saat 14.30 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın, 900 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı. Kalkışın ardından bir süre yükselen Sfircioc, Kirme Mevkisi'ndeki kayalık alana düştü. Hareket edemeyen Sfircioc'un, cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaralıya ulaşan ekipler bölgenin sarp ve kayalık olması ve vücudunda kırıklar bulunması nedeniyle taşıma yapamayınca, askeri helikopterden yardım istendi. Bunun üzerine Dalaman'dan havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan Sfircioc, Fethiye'de özel bir hastanede tedaviye alındı. Sfircioc'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.