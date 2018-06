DHA YURT BÜLTENİ-5

(Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) -

===================================================

4)OSMANİYE'DE POLİS BOĞULMALARA KARŞI UYARDI

OSMANİYE'de polis, serinlemek için dere yataklarına ve sulama kanallarına giren gençleri, boğulma olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, havaların sıcak geçmesiyle birlikte tehlikelere aldırmayıp Karaçay Dere yatağına giren genç ve çocuklara, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığınca hazırlatılan "Boğulmalara karşı alınacak tedbirler" başlıklı broşürlerden dağıttı. Sözlü olarak ikazlarda da bulunan görevliler, ayrıca ekip otosundan 'Sizlerin can güvenliği bizler için önemli' diyerek anons yapıp suya girmenin tehlikeli olduğu belirtilerek dışarı çıkmaları istendi. Yapılan bilgilendirmede, her yıl yüzlerce kişinin serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, akarsu ve su birikintilerinde boğularak hayatlarını kaybettikleri, özellikle yaz aylarında su kaynaklarının çok olduğu yerlerde sıklıkla boğulma vakalarının yaşanmakta olduğu belirtildi. Boğulma olaylarında daha çok genç nüfusun etkilendiği belirtilerek, "Boğulmamak için tanımadığınız bir suda tek başına yüzmeyin. Zeminini bilmediğiniz suya tepe üstü atlamayın. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayın. Şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Suya birden dalmayın. Yüzerken küçük çapta da olsa fenalık hissettiğiniz an sudan çıkın. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin" diye ikazlarda bulunuldu.