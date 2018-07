DHA YURT BÜLTENİ - 5

===============

3 - Bu kez kendi doğumunu fotoğrafladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde doğum fotoğrafçılığı yapan 30 yaşındaki Keriman Küçük, kızını dünyaya getirdiği anları, kendisi fotoğrafladı. Eşi Mustafa Küçük de eşinin o anlarını ölümsüzleştiren fotoğrafı çekti.

Fethiye'de doğum fotoğrafçılığı yapan ve pek çok hastanede yüzlerce kadının doğum anını fotoğraflayan Keriman Küçük, ikinci çocuğuna hamile kaldı. Kendi bebeğinin doğum anını fotoğraflamak istediğini hem doktoru Ayla Dönertaş hem de eşi Mustafa Küçük'e anlattı. Geçen 30 Haziran'da Fethiye'deki bir özel hastanede doğum servisine gelen Keriman Küçük, sancılar içinde doğumhaneye girerek, normal doğumla, 3 kilo 100 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda kız bebek dünyaya getirdi. Çektiği acıyı unutan Küçük, bebeğinin ilk anını ise doktorunun yardımı ile kendisi fotoğrafladı. En özel anında işini de yapmış olan Keriman Küçük'ün seramik ustası olan eşi Mustafa Küçük de bu anı ölümsüzleştiren fotoğrafı çekti.

'BİR YANDAN İŞ, BİR YANDAN ANNELİK'

"Hamile olduğumu öğrendiğim günden itibaren o anı fotoğraflamak istiyordum" diyen Keriman Küçük "Her şey on dakika içinde gerçekleşti. Kameramı hazırlayarak fotoğrafladım. Eşim de bizleri fotoğrafladı. Bir yandan işimi yapmak, bir yandan anneliği tatmak çok güzel bir his. En azından ona yani İkra Elif'e annesi olarak doğum anının bir anısını bırakacağım. Ömrü de umarım güzel olur" dedi. Şu anda 6 yaşında olan 'Kayra' isimli oğlunun doğum anını fotoğraflayamadığını ancak Kayra'nın doğumundan dolayı devletten aldığı doğum parasıyla fotoğraf makinesi alarak doğum fotoğrafçılığına başladığını belirten Keriman Küçük, "Yaklaşık 3 senedir doğum fotoğrafçılığı yapıyorum. İlk bebeğimi fotoğraflamadım. Sadece devletten aldığım doğum parasıyla makinemi aldım. Ondan sonra sürecim başladı" dedi.

'BU ANI KAÇIRIRIM DİYE KORKTUM'

Eşinin doğumu sırasında bebeğin dünyaya gelişini görüntüleme anını fotoğraflamak işi verilen seramik ustası Mustafa Küçük ise o anı kaçırmaktan korktuğunu belirterek, "Eşim doğuma girdiğinde her şey hemen hemen hazırdı ama ben tedirgin oldum. Daha önce hiç böyle bir deneyimim yok. O anı kaçırırım diye, çok korktum. Doktorumuz Ayla Hanım'ın yardımlarıyla birlikte gerçekleştirdik fotoğraf çekimini. Normalde çok duygusal bir insan değilimdir ama o an kendimi tutamadım, ağladım. Elimden geldiği kadarıyla eşim bebeğimizi fotoğraflarken, ben de onların fotoğrafını çektim. Çok mutluyum" diye konuştu.