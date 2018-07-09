DHA YURT BÜLTENİ-5

GİRESUN’DA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALI (EK)

1)YARALI ASKER ŞEHİT OLDU Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, kasık bölgesine isabet eden mermiyle yaralanan asker, tedavi gördüğü Tirebolu Devlet Hastanesi’nde şehit oldu. GİRESUN/DHA ======================================================== 2)SOMA MADEN FACİASI DAVASINDA KARAR ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK (EK) MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına devam edildi. Kararın açıklanması beklenen duruşma, üye hakimlerden Tuğşat Buğra Kıyak'ın rahatsızlanması üzerine katılamaması nedeniyle ertelendi. Karar duruşmasısının 11 Temmuz çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Bu duruma tepki gösteren aileler ise oturma eylemine başladı. Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Geçen 28 Haziran'da alınan ara kararla mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı bugüne erteledi. Bu nedenle ailelere, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Kani Beko, Bekir Başevligen, Vehbi Bakırlıoğlu, HDP milletvekiller Ahmet Şık, Serpil Kemalbay ve Oya Ersoy da destek verdi.

DURUŞMA BAŞLAR BAŞLAMAZ ERTELENDİ

Yoklamayla başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, üye hakimlerden Tuğşat Buğra Kıyak'ın rahatsızlanması üzerine, imza eksik olacağı için karar duruşmasını 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelediklerini söyledi. Bunun üzerine salondaki aileler duruma tepki gösterdi. Duruşmanın kendilerinden kaçırılmak istendiğini öne sürdü. Duruşma salonu çıkışında da aileler adına açıklama yapan Avukat Can Atalay. "Bu davayı bizlerden kaçıranlara direniyoruz. Üye hakimlerden birisinin rahatsızlığı gerekçe gösterilerek duruşma ertelenmeye çalışılıyor. İçeride hep beraber karar verdik. Biz buradayız. Adalet yerini buluncaya kadar buradayız. Gelsinler o kararı yüzümüze okusunlar. 'Çarşamba sabahı' dediler. Çarşamba sabahına kadar aileler ve avukatları biz burada nöbete başlıyoruz. Çarşamba sabahına kadar buradayız. Soma için adalet istiyoruz. Alacağız" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, "Çok acı çekti anneler, babalar, evlatlar. Bugün adaletin tesis edilmesi beklentisiyle salondaydılar. Beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mahkeme Başkanı üye hakimlerden birisinin rahatsızlığını duyurdu. Duruşmaya katılamayacağı için duruşmayı erteleyeceğini söyledi. Son derece insani bir gerekçe. Hastanın beyanı bu tip durumlarda esastır. Öyle bir tesadüf ve şüphe uyandıran bir noktaya geldi ki, aileler üye hakimin rahatsızlandığı ve karar duruşmasına gelemediği gerekçesine inanmıyorlar. Karara yaklaştıkça adaletten uzaklaşılacağı ile ilgili şüphelerin, korkuların patlama noktasıydı. Ailelerin hepsi Akhisar'da oturmuyor. Bu davaya gelebilmek için sabah 05.30'da kalkıyorlar. Birkaç gönüllü sivil toplum örgütünün ve belediyelerin gayretleriyle geliyor. Siz onları gördüğünüzde 4 saattir yorgun, aç bir şekilde buraya gelmiş oluyorlar" dedi. Aileler daha sonra duruşma salonunu önünde oturma eylemi başlattı.

DAVANIN GEÇMİŞİ Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, Mehmet Ali Günay Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVANIN SANIKLARI Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan 5 kişi şöyle: "Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy."

Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle:

"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal."

Görüntü Dökümü

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- Ailelerin görüntüsü.

- Duruşma sonrası açıklamalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - İlker KILIÇARSLAN, Kamera: Tekin GÜRBULAK / AKHİSAR (Manisa), (DHA) =====================================================

3)BAYRAM ZİYARETİNE GİDEN 30 BİNİ AŞKIN SURİYELİ DÖNDÜ RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 30 bini aşkın kişinin döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine giden Suriyelilerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor. Görüntü Dökümü

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- Gelen Suriyeliler

- İşlemleri yapılırken

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:386MB

================================================== 4)ELEKTRİKÇİYİ ÖLDÜRÜP GÖMEN 4 KİŞİ ADLİYEDE İZMİT'te, 3 yıl önce elektrikçi Erman Kızıltan'ı (33) öldürerek ormanlık alana gömen aralarında eski patronunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.İzmit'te elektrikçilik yapan Erman Kızıltan, 19 Mayıs 2015 tarihinde ortadan kayboldu. Daha önce aralarında Ecem Balcı cinayeti de olmak üzere 5 faili meçhul cinayeti çözen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde oluşturulan özel ekip dosyayı yeniden ele aldı. Bölgede bulunan güvenlik ve mobese kameraları, HTS kayıtları tekrar incelendi. Daha önce delil yetersizliğinden serbest kalan 4 kişi takibe alındı. 6 Temmuz günü Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmit, Kartepe ve İstanbul Ataşehir'de düzenlenen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. sorguya alındı. İlk olarak suçlamaları kabul etmeyen 4 kişi çapraz sorguya alındı. Çapraz sorgulamada 4 kişi cinayeti nasıl işlediklerini ve cesedi gömdükleri yeri söyledi. A.G.'nin iş yerinde çalışan Erman Kızıltan'ın kendi iş yerini kurmasının ardından müşterileri ile iş yapmasına kızdığı, Kızıltan'ın iş yerinde yaşanan tartışma sırasında tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü ve cesedinin minibüse konularak Kartepe Suadiye bölgesine götürülerek ormanlık alana gömüldüğü belirlendi.

Erman Kızıltan'ın cesedi bulunduğu yerden çıkarılarak DNA için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

Güvenlik kamerası görüntüleri

Emniyetin operasyon görüntüleri

Şahısların evlerine baskın görüntüleri

Mezarın kazılarak cesedin bulunması

İZMİT(Kocaeli), (DHA) ==================================================== 5)MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN ŞENLİK İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile düzenlenen 'Bir Arada Yaşam Çocuk Şenliği', mülteci çocuklara güzel bir gün yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan 'Agora Bir Arada Yaşam Atölyesi', mülteci çocuklar için Aziz Vukalos Kilisesi Kültür Merkezi'nde bir şenlik düzenledi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen 'Bir Arada Yaşam Çocuk Şenliği'nde çeşitli atölyeler, sergiler, gösteriler ve konserler vardı. Farklı kimlik ve kültürlerde yetişen çocuklar, ayrıca yüz boyama, balon katlama, zumba ve folklör etkinlikleriyle de keyifli saatlerde geçirdi. Gün boyunca birbirleriyle temasta bulunan çocuklar, bir arada yaşamanın güzelliklerini fark etti. Şenlik programı çerçevesinde, sadece çocuklar için değil, yetişkinlere yönelik de atölyeler düzenlendi.

Görüntü Dökümü

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- Şenlikten görüntü Haber: İZMİR, (DHA) ==================================================== 6)BARTIN IRMAĞI'NA GİREN YUNUS KAYBOLDU BARTIN Irmağı'na giren yunus ortalıktan kayboldu. Ekipler, yunus ırmakta ölü yada canlı bulmak için çalışma başlattı. Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz yunusun ölüp ölmediğini bilmediklerini belirterek, "Şu anda başka bir yerde mi, yoksa öldü mü? onu bilmiyoruz. Yunusu bulmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Salı günü Bartın Irmağı'na giren 3 metre uzunluğundaki yunus AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirilmişti. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Irmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun yeniden denize ulaşması için çalışmalara başlandı. Yunusun denize ulaşabilmesi için üniversitelerde bulunan uzmanlardan görüşler alındı. Dün yapılan çalışmalara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Veteriner Hekim Erdem Danyer de katıldı. Yunus yapılan tüm çalışmalara rağmen denize ulaştırılamadı.Bugün sabah saatlerinde ağ yöntemiyle yapılacak çalışma için yunusun bulunduğu bölgeye giden ekipler, yunusu göremedi. Dakikada 2 kez su yüzüne çıkan yunus hiç su yüzüne çıkmadı. Ekipler ırmak boyunca hem karada, hemde botla arama yaparak, ırmakta suyun derinliğini ve sıcaklığını ölçtü. Yunusu bulmak için çalışmalar sürüyor.

Yunusun ırmakta kaybolduğunu belirten Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, "Bugün uzman veteriner ekibimizle birlikte dalgıçlarımız ve diğer ekiplerimizle birlikte kapsamlı bir çalışma yapacaktık. Ancak, sabah buraya geldiğimizde yunusu göremedik. Irmak boyunca karadan da tarama yaptık. Bir sonuç alamadık. Bartın Limanı'ndaki arkadaşlarla da görüştük. Ancak yunusu görmemişler. Şimdi biz çok üzüldük. Şu anda başka bir yerde mi yoksa öldü mü? Onu bilmiyoruz. Yunusu bulmak için çalışmalarımız devam edecek. Uzmanlar bize eğer öldüyse tatlı suda en az 5 gün içinde su yüzüne çıkar dediler. Bizde bunu göz önüne alarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şayet yunusu bulursak, ölüm sebebi için mutlaka otopsiye göndereceğiz." dedi.