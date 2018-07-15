DHA YURT BÜLTENİ 5

1 - Şehitler İzmir'de de anıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın koordinesinde, il protokol üyeleri Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Ziyarete katılanlardan, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, mezar başında ağlayan bir şehit yakınına, "Zor, değil mi? Zor. Merak etmeyin, bizler de sıradayız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de gerçekleştirilen etkinliklerle şehitler anıldı. Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarete Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ve birçok protokol üyesi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstaklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Kutsal vatan toprakları uğrunda cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla kalplerimizde mümtaz yerini alan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Kalpleri iman ve vatan sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha anıyorum" dedi. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın, şehitler için yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, karanfil bıraktığı sırada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen Ali Akdoğan'ın gözü yaşlı annesi Fatma Akdoğan ile karşılaştı. Orgeneral Recep, "Zor, değil mi? Zor. Merak etmeyin, bizler de sıradayız. Şehitlerimiz sayesinde rahatça nefes alabiliyoruz, onlara ne kadar teşekkür etsek kafi değil" dedi. Karanfillerin bırakılmasının ardından, etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kuran ve dua okunmasından görüntü

- Vali Yardımcısı Memük'ün konuşmasından görüntü

- Kabristan ziyaretinden görüntü

- Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in şehit annesini teselli edişinden görüntü

- Genel ve detay görüntü ========= 2 - Kayseri protokolü 15 Temmuz'da şehitliği ziyaret etti Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kayseri protokolü Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek dua etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Süleyman Kamçı, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, AK Parti ve İYİ Parti İl Başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte bulunan şehit yakınları ile sohbet eden protokol üyeleri şehit kabirlerinde dua okudu, karanfil bıraktı. Şehit Jandarma Er Hakan Türk'ün babası yaptığı açıklamada " 15 Temmuz bizim kurtuluşumuz oldu. Vatanımızın bir karış toprağını kimse alamaz. Bizim evlatlarımız bu vatan için şehit oldu. 15 Temmuz'da bu hainlerin yaptıklarını gördük. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabahlara kadar meydandan ayrılmadık. Allah onları destekleyenleri kahreylesin. Müslüman değiller." dedi.

Görüntü Dökümü:

---------

- Şehit mezarlarından genel görüntü

- Şehit yakınlarının mezarlık temizlemesi

- Şehit babası ile 15 temmuz üzerine röportaj

- Kayseri protokolünün mezarlık ziyaretleri

Okunan Kuran ve edilen dua

- Diğer detay ve genel görüntüler Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

88 MB =========== 3 - İzmir Demokrasi Üniversitesi 15 Temmuz şehitleri için yürüdü İZMİR Demokrasi Üniversitesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü nedeniyle '15 Temmuz şehitlerini anma ve demokrasi yürüyüşü' düzenledi. İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, akademisyenler ve aileleri katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Rektör Prof. Dr. Tunçsiper, günün anısına Atatürk Anıtı'a çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açıklama yapan Tunçsiper, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçerek, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak darbe girişiminde bulundular. Milletimiz ağır ve acı kayıplara uğramış, 249 şehit, 2196 gazimiz ve sayısız vatandaşımızla darbe girişimi bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz'da yaşanan ülkemize yönelik hain girişim ilk değildir. Bu ihanetin değişik hallerini tarihin çeşitli dönemlerinde de gördük. Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça tüm çabaları boşa çıkmaya devam edeceğiz. Dünya var oldukça bu ülke yaşamaya, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yürüyüşten görüntü

- Çelenk bırakılması

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Kj, Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ============= 4 - Derik'li 15 Temmuz şehidinin annesi: Oğlumun kokusu evde MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan 15 Temmuz darbe girişimi şehidi olan Mahmut Eşit'in yatalak ve görme engelli annesi Berika Eşit, "FETÖ oğlumu şehit etti. Oğlumun kokusu evde. Gözüm görmüyor. Oğlum darbe gecesi bayrağı aldığı gibi, yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit oldu" dedi. İstanbul'da bir loktanda çalıştığı esnada darbe girişimine tepki göstermek için çıktığı sokakta darbeci askerler tarafından şehit edilen Mahmut Eşit'in annesi ve ağabeyi darbenin yıl dönümünde konuştu. Evde yatalak halde kalan ve gözleri görmeyen 8 çocuk annesi 68 yaşındaki Berika Eşit, oğlu Mahmut Eşit'in Türk bayrağını alarak darbe girişimine tepki gösterdiği esnada yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz günü şehit olduğunu söyledi.

Anne Eşit, "Mahmut 8 çocuğumdan en büyük olanıydı. Oğlum şehit olduğunda 45 yaşındaydı. 15 yıl önce İstanbul'a lokanta işlerinde çalışmak üzere Derik'ten gitmişti. FETÖ oğlumu şehit etti. Şehit oğlumun memleketindeki evinde kalıyorum. Oğlumun kokusu evde. Gözlerim görmüyor. Oğlum çocuklarını geçindirmek için lokantada çalışıyordu. Oğlum darbe gecesi bayrağı aldığı gibi, yaralandı. Oğlum Kuran okumuştu, namazını çok sever, abdestsiz yere basmazdı. Şehit annesiyim, görevimizi yine yerine getiririz. Allah devletimize zeval vermesin. Vali ve Kaymakam beni her zaman ziyaret ediyorlar. Oğlumun 2'si erkek,4'ü kız olmak üzere 6 çocuğu vardı. Çocukları yetim kaldı. Devlet onlara da sahip çıkmıştır" diye konuştu.

Şehit Mahmut Eşit'in kardeşi Enver Eşit ise, ağabeyinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından bayrağını alıp alanlara çıktığını dile getirerek, "Darbe gecesi kaleş FETÖ'cülar darbe girişiminde bulundukları ardından Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Abim çalıştığı lokantadan eve gelerek, namazını kıldı. Yengem 'Nereye gidiyorsun Mahmut' diye sorması üzerine, ağabeyim, 'Ezan için, bayrak için, bu hain FETÖ'cülere karşı durmak için gidiyorum' demiş. Ve abim orada şehit oldu. Bayrağına sadık çıktı, biz kardeşleri olarak Allah devletimizden razı olsun,Vatan sağolsun diyoruz"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidin annesinin kaldığı evden görüntü

-Annesinin Kürtçe konuşması

-Ağabeyinin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) ================== 5 - Bitlis'te, 15 Temmuz şehitleri için anma programı Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te,15 Temmuz Şehitleri için anma programı düzenlendi. Programda, şehitlikteki mezarlıklara karanfiller konuldu, dualar okundu. Merkez Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte yapılan anma programına, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Tolga Polat, Tekin Erdemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam edildi.

İl Müftüsü Faysal Geylani, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua okudu. Duaların okunmasının ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı. Anma programı, Merkez Ulu Camisi'nde şehitler anısına okunan mevlit programı ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki yetkililerin şehitliğe gelmeleri

-Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunması

-Kuranı Kerim tilavetinin okunması

-İl Müftüsü Faysal Geylani'nin dua etmesi

-Şehit Nihat Çaprak'ın mezarına karanfil bırakılması

-Detaylar ==================== 6 - Mersin'de il protokolü şehitliği ziyaret etti MERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitliği ziyaret eden il protokolü, mezarlıklara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan şehitlik ziyaretine; Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, daire amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin kabirlerini tek tek gezen protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı. Görüntü Dökümü

---------------------------

- İl protokolünün genel görüntüsü

- Şehitliğin genel görüntüsü

- Şehitlik dışında dua edenlerin görüntüsü

- Dua eden bir kadından detay görüntü

- Lütfi Elvan'ın mezarlara karanfil bırakması

- Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız'ın karanfil bırakması

- Elvan'ın şehit aileleriyle tokalaşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın karanfil bırakması

- Şehitliği ziyaret edenlerin görüntüleri

SÜRE: 01'06" BOYUT: 120 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) 7 - AK Partili Yılmaz: OHAL'in kaldırılması, terörle mücadeleyi etkilemeyecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OHAL'in kaldırılmasının terörle mücadeleyi zaafa uğratacağı ve zayıflayacağı anlamına gelmiediğini belirtirek, "Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek" dedi. Bingöl Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bingöl'de basın toplanısı düzenleyen Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ mensuplarının amaçlarına ulaşamadığını dile getirerek, "O gece, TBMM'nin bombalanması, milli iradenin temsil edildiği külliyenin bombalanması, bunlar aslında o girişimi yapanların niyetini en güzel ortaya koyan hadiselerdir. Belli bir şahsa veya partiye yönelik değil, milletimizin topyekun varlığına dönük bir kalkışmaydı. TBMM'ne yapılan saldırı, aslında bu darbecilerin niyetini çok açık ortaya koyuyor. Bunlar millet düşmanı, milli irade düşmanı ve dış odakların maşası olan yapılanmalardır. Çok şükür başarılı olamadılar. O Gece gerçekten destansı bir direniş gösterildi. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. OHAL'in kalkmasını da değerlendiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 2 yıldır OHAL bu nedenle uygulandı. Bu hain yapılanmayı ülkemizden söküp atmak için, kurumlarımızı bu yapılanmadan temizlemek için, diğer terör örgütlerine karşı bu OHAL imkanı kullanıldı. OHAL bildiğiniz gibi hukuki bir mekanizmadır. Anayasamızda ve uluslar arası hukukta olan bir mekanizmadır. Terörle daha etkin mücadele etmek için bu mekanizma kullanıldı. Şimdi artık bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde olağanüstü hal kaldırılacak. Bunun yerine mevcut hukuk sistemimiz içinde gerekli bir takım düzenlemeler de yapılarak terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. OHAL'in kalkması, terörle mücadelenin zaafa uğrayacağı veya zayıflayacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin dünyada yaptıkları propagandalar da inşallah boşa çıkacaktır. Halkımız bu gerçekleri yakından görmüş, tanımıştır. Bundan sonra bu tür yapılanmaların hiçbir şekilde ülkemizde yer etmesi mümkün değildir. Bu şuurla gelecek nesillere bu değerlerimizi, tecrübelerimizi aktararak bu tehditlere karşı en sağlam şekilde devam ettirmemiz gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yılmaz'ın toplantı salonuna gelişi

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - ========= 8 - Kars’ta 1500 kaz telef oldu Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'taki bir çiftlikte yaklaşık 1500 kaz, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. Hayvanların hastalıktan telef olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Fatma Nagaş, kaz ölümlerine çözüm bulunmasını istedi.

Kars merkeze bağlı Subatan köyü yolu üzerinde kurulu bulunan Fatma Nagaş'a ait çiftlikte beslenen yaklaşık 1500 kaz, telef oldu. Kazlarının hastalık yüzünden ölmüş olabileceğini belirten Nagaş, "Ben üretici bir kadın olduğum halde kimse bana destek vermiyor. Kazlara hastalık girdi ve peş peşe ölmeye başladılar. Bir hastalık var deniliyor, ama ne olduğunu bilmiyoruz. Aşı yapılana kadar ben kepenk kapatacağım. Bugüne kadar çok sayıda kazım öldü. 5 bine yakın kazım vardı. Hayattaki kazlarıma arpa alacak param bile kalmadı. Günde 500 kilo arpa yediriyorum. Bundan sonra ne yapacağım bilemiyorum. Kalan kazlarımı satamıyorum bile. Kazların ölümüne çözüm bulunsun istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazların görüntüsü

Kadının konuşması

Genel ve detaylar

(KJ:Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

491 MB - 5 DK)