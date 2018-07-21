DHA YURT BÜLTENİ 5 1 - Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcası gözaltında Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi ve babası ile amcası gözaltına alındı.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği 'Mavi'nin de kullanıldığı çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Evrim’in annesi Dilek Atış, Baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve komşuları Ali Hin dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin serbest bırakıldı. Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın sorgusunun devam ettiği ifade edildi.

Yaylada komşuları ve akrabaları olan Ali Hin, dün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın ise gözaltında olduğunu söyledi. Görüntü Dökümü

--------------

-Yayladan görüntüler

-Ali Hin Röp

-Genel Detay

Haber - Kamera: Fatih YILMAZ

(89 MB) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== 2- İlçe Emniyet Müdürü'ne 'tokat' soruşturması Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), (DHA)- RİZE'de, Fındıklı İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri A.Y., araç parkı nedeniyle tartıştığı Alperen Aşık'a (19) tokat attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili suç duyurusu üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bu arada, daha önce tayin istediği öğrenilen A.Y. dün ilçeden ayrıldı. Olay, önceki gece Fındıklı ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Fındıklı İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri A.Y., kullandığı otomobili cadde üzerinde bir iş yerinin önüne park etti. İş yeri sahibinin oğlu Alperen Aşık, iddiaya göre, dükkana mal geleceğini belirterek sürücüden aracı geri çekmesini istedi. Araçtan inen ve emniyet müdürü olduğunu belirten A.Y. ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., tokat attığı gence tekme savurdu. Emniyet Amiri A.Y., gençten dükkanı kapatmasını isteyerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Alperen Aşık, savcılığa giderek kendisine tokat atan Emniyet Amiri A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Bu arada, daha önce tayin istediği öğrenilen A.Y. dün ilçeden ayrıldı. 'SEN KİM OLUYORSUN' İş yerinin önüne bir araç yanaştığını anlatan Alperen Aşık, "Araç sürücüsüne 'Arabayı biraz geri alır mısınız? Toptancı mal getirecek' dedim. Şoför olan eğilip bana baktı, sonra aşağıya indi. Bana 'Sen kim oluyorsun da bana arabayı geri çek diyorsun' diyerek bağırdı. Bana emniyet müdürü olduğunu söyledi. Ben de özür diledim. Bana 'Bu saatte bu dükkan açık olmaz, kapat' dedi. 01.00'e kadar izinli olmamıza rağmen ben 00.30'da dükkanı kapattım ve giderken bana tokat attı. Hiçbir saygısızlığım olmadı. Durup dururken tokat attı. Sonra bir de tekme savurdu" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Olay anı güvenlik kamerası (01:10'da tokat atıyor) Tokat yiyen Alperen Aşık'ın açıklaması Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA ========== 3 - Antik kentteki AVM için 'imar barışı' başvurusu yapıldı, belediye kamulaştırma kararı aldı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip 'Myrleia Antik Kenti' üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden alışveriş merkezi için 'İmar barışı' başvurusu yapılarak yapı kayıt belgesi alınması tepki çekti. Mudanya Belediyesi, firmanın AVM'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi.

Uludağ Üniversitesi, 2010 yılında ilçede yaptığı yüzey çalışması sırasında yoğun seramik parçalarına rastlayınca Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na bölgenin 1. derece sit alanı ilan edilmesini önerdi. Kurul, söz konusu alanı 3. derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açılmasını sağladı.

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi de 2012 yılında liman mevkiinde AVM inşaatına başladı. AVM’nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7. yüzyıla ait antik kente ait duvarlar, taş heykellere rastlandı. Bunun üzerine yeniden inceleme yapan kurul, bölgenin 3. derece sit alanı olarak kalmasını uygun bularak inşaatın devam etmesine izin verdi, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı.

DANIŞTAY'DAN 2 BOZMA KARARI

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, inşaat devam ederken Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne başvurarak kurul kararının iptalini istedi. Mahkeme, bölgenin 1. derece sit alanı ilan edilmesi gerektiğini savunan bilirkişi heyeti raporu doğrultusunda AVM inşaatına izin veren kurul kararını iptal etti. 2 yılda inşaatı tamamlanan ve zemin kat üzerine çelik konstrüksüyondan yapılan AVM'nin ruhsatı da iptal oldu. Firma, mahkemenin kararını temyiz ederek Danıştay'a başvurdu. Bu sırada Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi, AVM’yi Özdilek Alışveriş Merkezleri Tekstil Sanayi A.Ş.'ye sattı. Danıştay, mahkeme kararını bozdu. Yeniden görülen davada yerel mahkeme, bu kez platform aleyhine karar vererek davayı dedetti. Platform avukatlarının temyiz başvurusu üzerine Danıştay, yerel mahkemenin kararını ikinci kez bozarak dosyayı yeniden Bursa 1. İdare Mahkemesi'ne geri gönderdi. YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN 'İMAR BARIŞI' BAŞVURUSU

Özdilek Alışveriş Merkezleri Tekstil Sanayi A.Ş., yargı süreci devam ederken, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrerakelik alana inşa edilen AVM'yi işletmeye açabilmek için 'İmar barışı' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Yapı kayıt belgesi alınan yapılara talep halinde geçici olarak su, elektrik, doğalgaz bağlanabilirken alınmış yıkım kararları, tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilecek.

BELEDİYEDEN KAMULAŞTIRMA KARARI

Mudanya Belediyesi ise, şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi. Geçen çarşamba günü yapılan belediye encümen toplantısında, antik kentin üzerine yapılan AVM'nin bulunduğu alanla ilgili kamulaştırma kararı alındı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şirketin yargı süreci devam ederken AVM için biran önce ruhsat almak istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz yargı sürecini beklemek istiyorduk. İmar planında orası tanımsız bir yer. Ne ticarethane, ne de konut anlamında bir şey yok, boş. Tanım koymaya çalışıyorduk. Şirketin son hamlesi üzerine biz de acele kamulaştırma kararı aldık. Kamu yararına belediye hizmet alanı olarak belediye meclisinden de karar çıkaracağız. Biz şirkete takas teklifinde de bulunduk. Ancak şirket buna yanaşmadı. AVM her yere yapılabilir. Ancak bir Mudanya, bir antik kent her yere yapılamaz." BURSA BAROSU'NDAN TEPKİ

Platform üyelerinden Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da tarih üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden AVM için yapı kayıt belgesi verilmesine tepki gösterdi. Altun, imar barışının bir çok sorunu çözerken buradaki örnekte olduğu gibi bazı olaylarda tarihi çöpe atacak sonuçlar doğurduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Bir yasal düzenleme, tarih katliamına olanak açabilir mi? Bunlar imar barışındaki boşluklardır. Bizim Meclis'ten beklediğimiz bu boşlukları doldurması, istisnaları derhal koymasıdır. Kültür varlıklarınızı, tarihsel değerlerinizi korumalıyız. Belediye şimdi yapı kayıt belgesine karşı acele kamulaştırma kararı aldı. Ancak biz 1. arkeolojik sit alanı olarak tecsil edilmesi zorunu olan bir yerde kamulaştırmayı Kültür Bakanlığı'nın yapmasını bekliyoruz. Bu bütün Türkiye'nin mirasıdır ve devlet sahip çıkmalıdır. Biz derhal Bursa'nın Efes'i olan bu yere devletin salip çıkmasını, bu alanın arkeolojik alan olarak da ilan edilip bir taraftan kazıların yapıldığı bir açık hava müzesi haline getirilmesini istiyoruz ve bekliyoruz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antik kent

AVM

Yeraltı kenti

Baro Başkanı Altun ile röp.

Detaylar

5 Dk 28 Sn 612 MB

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/MUDANYA, (Bursa), (DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =================== 4 - Niğde’de pers dönemine ait tapınak bulundu NİĞDE’de Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te devam edilen arkeolojik kazıda Orta Anadolu’da ilk defa genç pers dönemine ait tapınak bulundu.

Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te 2011’den beri süren arkeolojik kazı çalışmalarını Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir ve Niğde Müze Müdürü Fazlı Açıkgöz ziyaret etti. Kazı çalışmalarında 6 bin yıl öncesine ait 13 metre yüksekliğindeki anıt sur duvarının ortaya çıkarılma çalışmaları sırasında 100 metrekarelik 4 odalı, içerisinde çeşitli hayvan heykelcikleri bulunan tapınağa rastlandı. Tapınağın 2 bin 500 yıllık olduğu ve Pers dönemine ait olduğu belirlendi. Bu yılki kazılarda tapınak içerisinde de boğa mozaiği bulundu. Mozaik, arkeologlar tarafından toplandıktan sonra Niğde Müzesinde restorasyon çalışması yapılacak. Kazı başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso ve Bilkent, Gazi, ODTÜ ve Hitit Üniversitelerinden de öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 26 kişilik ekip, çalışmalarına devam ediyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso, “Bu kazıda Helenistik bir tapınak bulduk. Biraz daha kazıp inince ikinci bir tapınak bulduk. Orta Anadolu’da ilk defa genç pers dönemine ait tapınak. 2 tapınakta M.Ö 4’üncü yüzyıla aittir. İkinci tapınağın içerisinde ise boğa mozaiği bulunduö dedi.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir ise Niğde'de 4 ayrı yerde kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Akdemir, "Burada 2011 yılında başlanan kazılar düzenli olarak devam ediyor. Her yıl Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso’nun başkanlığında yürütülen bu kazılarda demir çağında ve Helenistik dönemdeki yerleşim yerleriyle ilgili kazılar yapılıyor. Bu kazılarda 2011 yılından beri toplamda 207 envanterlik taşınabilir kültür varlığı müzemize kazandırıldı. Geçen yılda burada yine helenislik döneme ait olduğu düşünülen önemli bir tapınak ortaya çıkarıldıö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Kazı alanından görüntü

- kazıda çalışan ekipten görüntü

- Bulunan tapınaktan görüntü

- Tapınak içerisndeki küpten görüntü

- Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso’nun açıklamaları

- Detay görüntüler

- Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir’in açıklaması SÜRE:04'39" BOYUT: 305 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========== 5 - Otoyolda uyuşturucu satışına polis baskını: 4 gözaltı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde otoyoldaki dinlenme tesisinde uyuşturucu pazarlığı yapan gruba polis baskın yaptı. Elindeki uyuşturucuyla otomobile binerek kaçan şüpheli, aracın, lastiklere ateş edilerek durdurulması sonucu yakalandı. 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine İstanbul- Bursa otobanında bulunan bir dinlenme tesisinin çevresinde önlem aldı. Jandarmanın da destek verdiği operasyonda ekipler, tesiste uyuşturucu pazarlığı yapan bir gruba baskın yaptı. Polisleri fark eden şüphelilerden İ.K., elindeki uyuşturucu madde ile otomobile binerek kaçmaya başladı.

Polisler, şüpheliyi yakalamak için aracın peşinden gitti. Araç, yaklaşık 500 metre ileride lastiklere ateş edilerek durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan İ.K., polislerin kovalaması sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, poşetler içinde 'skunk' adı verilen bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bir de silah şarjörü bulundu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası (Dinlenme tesisine baskın, yere yatırılan şüpheliler ve müşterilerin panik hali)

Dosya adı: 2107gemlikuyusturucuoperasyonu

Haber-Kamera: Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============== 6 - Seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar oluştu. Olay, Malkara-Tekirdağ Karayolu üzeri Alaybey Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Tekirdağ’dan, Malkara yönüne giden Sami Metin (40) yönetimindeki 59 AAJ 975 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü Metin, aracı durdurarak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu. Görüntü Dökümü ---------------------- -İtfaiyenin söndürme çalışması -Araç genel gör. -Yanan motor kısmı -Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= 7 - Maden ocağında hava borusu patladı: 4 yaralı

KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağındaki hava basınç borusunda bakım sırasında meydana gelen patlamada, 4 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle üretimin olmadığı maden ocağında bakım ve onarım işçileri, hava basınç borusunda bakım yapmaya başladı. Yerin yaklaşık 560 metre altında yapılan çalışma sırasında hava basınç borularında patlama meydana geldi. Oluşan toz ve basınçlı hava nedeniyle işçilerden Cemal Alacalı, Necati Bodur, Soner Kürekçi ve Orhan Aydoğan yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Maden işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, işçilerin ocağa hava gönderen boruların bakım ve onarımını yaptıkları sırada boru patlaması sonucu yaralandıklarını söyledi. Demirci, işçilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maden ocağından arşiv görüntü

-Hastaneden detaylar Süre: (2.58) Boyut: (332 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= 8 - Burcu Güneş, coşturdu MERSİN’in Anamur ilçesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kültür ve Muz Festivali’nin ikinci gününde sevilen sanatçı Burcu Güneş sahne aldı. Anamur Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen festivale Başkan Mehmet Türe, KKTC Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun yanı sıra yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Festivalde ilk olarak Anamur Belediye konservatuarı halkoyunlarını sergiledi. Ardından Ankara Fogmet ve Kuzey Kıbrıs Çatalköy Belediyesi halk dansları topluluğu sahne aldı. KIBRIS BARIŞ HAREKATI ANILDI Festivalde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Rum işgalinden kurtarılmasının 44’ncü yıldönümü de anıldı. Başkan Türe, yaptığı konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş, Türkiye Başbakanı Merhum Bülent Ecevit ve Rumlar tarafından esir alındıktan sonra acımasızca şehit edilen Yüzbaşı Cengiz Topel’i de rahmetle andı. Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu da yaptığı kısa konuşmada, Barış Harekatı'nın karargah noktası olan Anamur’da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anamur halkına teşekkür etti. Her iki başkan ve Azerbaycan temsilcisi Natieva, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağını sağlayarak Türk dünyasında birliğin devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl yasaklanan havai fişek gösterileri bu yıl yapılmazken Çevre Platformu, Burcu Güneş’in sahnesine, 'Balık çiftliklerini kurdurtmayız, Denizimizi kirletmeyiz' yazılı dev bir pankart açtı. Başkanı Türe, Türkiye’nin en temiz denizinin Anamur'da olduğunu belirterek balık çiftliklerinin kurulmasına karşı olduklarını söyledi. GÜNEŞ COŞTURDU Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan ünlü sanatçı Burcu Güneş, 'Çıkmaz sokaklar', 'Ağır Yar', 'Gül Kokusu', 'Aşkın Beni Baştan Yazar' gibi parçaları ile hayranlarını mesh etti. Sahnede Türküler ve oyun havalarından da güzel bir dinleti sunan Güneş, konserin bir bölümünde sergilediği davul şov dansı ile alanı dolduran on binleri coşturdu. Güneş, şov sırasında davulu çalan arkadaşına da Anamur muzu ikram etti. Slov şarkılarda cep telefonlarının ışıklarını yakarak Güneş’e eşlik eden gençler oyun havalarında da yerlerinde duramadı. Burcu Güneş’in, "Kuşlara, kedilere köpeklere bakıyor umusunuz?" sorusuna alanı dolduranlar tarafından alkışlı evet yanıtı buldu.

Konserin sonunda Başkan Türe sanatçıya günün anısına muzlu kadın heykeli, Anamur muz hevengi ve çiçek verdi. Daha sonra ise Başkan Türe ve Güneş öz çekim yaparak geceyi ölümsüzleştirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Konser alanından görüntüler

- Halk danslarından görüntüler

- Belediye başkanının konuşması

- Çatalköy belediye başkanının konuşması

- Azerbaycan temsilcisi

- Türk Bayrağı KKTC ve Azerbaycan bayraklarının sallanması

- Burcu Güneş konserinden genel görüntü

- Konserden detaylar ve şovlar

- Halktan genel görüntüler

- Şarkılara eşlik edenler ve oyun havaları

- Burcu Güneş seyirciye muz atarken

- Davulcusuna muz yedirirken

- Seyircilerle sahne görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler Süre: 6 Dk. Boyut: 280 MB. Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= 9 - Kızı trafik kazasında ölen anneden tepki: Trafik kanunlarının değişmesi gerek Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, otomobiliyle kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Burcu Duran'a (23) çarparak, ölümüne neden olan sürücü Uğur Kalaycı'ya (21), 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine tepki gösteren anne Şermin Duran, "Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Buna bir çözüm bulunsun. En acilen bu trafik kanunlarının değişmesi gerekir" dedi.

Kaza, geçen yılın Mart ayında Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi Burcu Duran, Uğur Kalaycı yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan Kalaycı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 Temmuz tarihinde Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde Burcu Duran'ın ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü. Mahkemeye Burcu'nun annesi Şermin ve babası Nurettin Duran ile tutuksuz sanık Uğur Kalaycı ve avukatlar katıldı. Duran çifti, duruşmada, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle Uğur Kalaycı'yı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni gözönünde bulunduran heyet, cezanın 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti. Ağır ceza mahkemesi gerekçeli kararını açıklayarak, taraflara iletti. 8 sayfalık gerekçeli kararda itiraz için istinaf mahkemelerine başvurabilecekleri belirtildi.

Gölbucağı Mahallesi'nin muhtarı olan anne Şermin Duran, karara tepki gösterdi. Sürücünün ehliyetine 1 yıllığına el konulduğunu belirten Şermin Duran, "Böyle bir kararı bir baba nasıl verebilir. Bir çocuk, birini öldürmüş ve bir gün hiç yatmıyor. 2 yıl 6 ceza verilmiş belki de hiç yatmayacak, bu ona ödülmüdür. Bir insan ölmüş en az 140-150 kilometre giderken, kaldırımda giden kızımı öldürüyor. Bu nasıl iştir. Bu bu hakim ve savcılar görmüyor mu? Bunlar hiç mi güvenlik kameralarını görmediler. Uçan bir araba kaldırımdaki çocuğu öldürüyor. 1 yıl ehliyeti alınıyor, 1 yıl hemen geçer, neyse ehliyetini alınca bir daha olsun diye böyle bir karar verilmiş. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Orada böyle bir olay olunca ömür boyu ehliyeti elinden alınır, yıllarca hapis yatırılıyor." dedi. Karara itiraz edeceklerini belirten Şermin Duran, şöyle konuştu:

"Ben buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Bu karar trafik magandalarının önünü açıyor. 'Ben hızlı gideyim, birini öldüreyim. Nasılsa hapis yatmayacağım' dedirtmektir. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Buna bir çözüm bulunsun. En acilen bu trafik kanunlarının değişmesi gerekir. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Benim kızımı öldüren kişi 1 gün bile yatmadı. Biz mahkemenin verdiği karara itiraz edeceğiz. Eğer bir çözüm bulamazsak, Avrupa insan hakları mahkemesine kadar gideceğim. Benim çocuğum hakkını aramam lazım onun kemiklerini sızlatamam."