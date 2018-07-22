DHA YURT BÜLTENİ 5

1 - Arazi tartışmasında ailesini katletti: 5 ölü BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada cinnet getiren Salih A., babası, ağabeyi, yengesi ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Besni'ye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. Salih A., iddiaya göre sahip oldukları arazinin paylaşımı konusunda babası ve ağabeyi ile tartıştı. Tartışmaya, yeğenlerinin de katılmasının ardından cinnet getiren Salih A., üzerindeki tabancayı çekip, art arda tetiğe basarak, dehşet saçtı. Kurşunlara hedef olan Salih A.'nın babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeni yere yığıldı. Ortalık kan gölüne dönerken, Salih A. daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Salih A.'nın vurduğu babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeninin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. 5 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra intihara teşebbüs ederek ağır yaralanan Salih A. ise hastaneye kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK 2 - Sivas'ta KPSS heyecanı SİVAS'ta kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileler dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti.

2018 yılı lisans düzeyi KPSS öğretmenlik ve kamudaki kadrolar için 4 oturumda gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) birinci oturumu saat 10.00'da başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Birçok aday yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı. Saat 10.00 itibariyle ise kapılar kapanarak geç kalanlar sınava alınmadı. 1 yıldır sınava hazırlanan adaylardan Furkan Uzunoğlu, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadı. Sınava giremeyen Uzunoğlu, "Kolum alçıda olduğu için bilmiyordum. O yüzden de almadılar. Alçılı almak yasakmış. Giriş belgesinde böyle bir şey yazmıyor. Bize de böyle bir bilgilendirme olmadı." dedi. Sınava girenlerin aileleri ise okul bahçelerinde Kuran okuyarak sınavdaki yakınlarının başarısı için dua etti.

Görüntü Dökümü ---------------- -Adayların sınava salonlara girişi -Adayların üzerlerinin aranması -Furkan Uzunoğlu sınava alınmaması -Furkan Uzunoğlu röportaj -Genel Detay Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

390 MB - HD =================== 3 - Başı teneke kutusuna sıkışıp kuyuya düşen köpek kurtarıldı ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 10 yavrusu olan bir köpek, yiyecek bulmak için uğraşırken başını teneke kutusuna sıkıştırıp, kuyuya düştü. Mahalle sakinleri tarafından kuyudan çıkarılan köpeğin başındaki teneke kesilerek çıkarıldı.

Olay, Siverek ilçesinin kırsal Görgeçin Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yavrusu bulunan köpek, yiyecek ararken başını teneke peynir kutusuna sıkıştırdı. Can havliyle kıvranan ve etrafını göremeyen köpek, kurtulmak için çabalarken, tarlada bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Mahalle sakinleri, fark ettikleri köpeği kurtarmak için seferber oldu. Bir genç kuyuya inerek köpeği halata bağlayıp, yukarı çekilmesini sağladı. Köpeğin başındaki teneke kutu da makasla kesilerek çıkarıldı. Köpek olay yerinden uzaklaşarak yavrularının yanına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başındaki teneke kutusuyla kuyuya düşen köpek

- Köpeği kurtarmak için kuyuya inen genç

- Köpek halata bağlanıp yukarıya çekilmesi

- Başına sıkışan kutuyu çıkartmak için tenekeyi makasla kesen genç

- Başındaki tenekeden kurtulan köpek

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - DHA)

61MB ============ 4 - Anamur'da Ayna rüzgarı MERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kültür ve Muz Festivali, Ayna grubunun muhteşem konseri ile sona erdi. Belediye sosyal tesislerindeki konserde sahne alan Ayna'nın solisti Erhan Güleryüz, 'Ölünce Sevemezsem Seni, Merhaba Akdeniz, Gitme Kal Diyemedim, Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar' gibi en sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişinin telefonlarının flaşlarını yakmasıyla ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. Konser sırasında, alandaki dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini gösteren Güleryüz, "Biz biriz. Hiç kimse bizi bölemeyecek, parçalayamayacak. Çünkü biz Anadoluluyuz" demesi üzerine binlerce kişi İzmir Marşı'nı söyledi. Bedelli askerliğe de karşı olduğunu dile getiren Güleryüz, sahneden inerek bayrağı öptü ve 'Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar' isimli parçayı kışladaki Mehmetçik için seslendirdi.