DHA YURT BÜLTENİ 5

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem AYDIN, (DHA)- EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kuşadası'nın yanı sıra İzmir'de de hissedildi, kısa süreli korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası açıkları olarak saptadığı deprem, saat 11.17'de meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde olan deprem, Kuşadası'nın yanı sıra İzmir'de de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Sisam Adası; büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı. Kısa süreli korkuya neden olan deprem, hasara yol açmadı. ========== İş makinesi kepçesine çarpmaktan kıl payı kurtuldu TRABZON’un Yomra ilçesinde seyir halindeki otomobil, sahil yolu üzerinde süren çalışma yapan iş makinesinin kepçesine çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin, kepçeye çarpmaktan kıl payı kurtulması araç içi kamerasınca görüntülendi.

Olay dün saat 19.40 sıralarında ilçenin Kaşüstü Mahallesi’nde sahil yolu üzerinde yapımı süren dalçık projesi inşaat alanında meydana geldi. Rize’den Trabzon istikametine seyir halindeki otomobil, çevresi kapanan alanda dalçık proje inşaatında çalışan bir iş makinesinin kepçesinin yola doğru yöneldiğini fark etti. Otomobil sürücü, seyir halindeki aracıyla manevra yaparak havada sabit duran kepçeye çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin, iş makinesinin kepçesine çarpmaktan kıl payı kurtulması da araç içinde yer alan kamera tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araç kamerasına ait görüntü HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON (DHA) ============ Çanakkale’de 40 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemek için kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Koyunevi Köyü, Güldiken mevkiindeki zeytinlik alanlara operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen, yakalanarak Gülpınar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak göçmenlerden görüntü. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

HD. - 1 dakika 21 saniye - 50,2 MB =============== Silopili aşıklar, engel tanımadı ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde işitme ve konuşma engelli ve 8 yıldır kavuşmayı bekleyen engelli Gaziantepli İsminur Okatan ve Silopili Veysi Tuncay, Cudi Dağı eteklerindeki özel bir tesiste masallara konu olacak bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Silopi’de doğuştan işitme ve konuşma engelli olan Veysi Tuncay (25) ailesinin desteği ile 2010’da Gaziantep’teki Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulu’na kaydı yaptırıldı. Aynı okula kayıt yaptıran Gaziantepli İsminur Okatan (23) ile bu okulda küçük yaşta tanışan ve arkadaş olan Tuncay, mezun olduktan sonra üniversite okumak için Diyarbakır’a gitti. Dicle Üniversitesi saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölümünü tamamlayarak Silopi’ye ailesinin yanına dönen Tuncay, sevdiği kızla iletişimi de koparmadı. 2 yıl süren uğraşlar sonrasında her iki ailenin rızası ile engelli 2 aşık için Silopi’de görkemli bir düğün düzenlendi.

Nikahları Gaziantep’te kıyılan işitme ve konuşma engelli aşıklar, 8 yıl süren serüvenin ardından Cudi Dağı eteklerindeki özel bir tesiste görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün alanına zılgıtlarla gelen gelin ve damadın üzerine kar spreyi sıkıldı. Damat Veysi Tuncay gelinin duvağını 3 kere açıp kapadıktan sonra gelinin alından öpmesine, davetliler de alkış ve zılgıtlarla eşlik etti. Damat ve gelin daha sonra halay zincirine katılarak konuklarla birlikte halay çekti. Düğünün sonlarına doğru gelin ve damat dans edip karşılıklı çiftetelli oynadı. Damadın yakınları da damadı el üstünde havaya fırlatarak bu mutluluğa ortak oldu.

Gelinin eniştesi emekli polis memuru Cengiz Ekici, gelin ve damadın aşk serüvenini anlatarak, "İsminur ve damat Veysel birbirlerini ortaokuldan beridir çok seviyordu. Kız tarafı Gaziantep’te olduğu için doğuya kız vermekte biraz çekindiler. Ben emekli polis memuruyum, doğunun gerçek insanlarını, gerçek Kürt vatandaşlarını tanıyorum. Nedenli fedakar, vatanına bağlı olduklarını biliyorum. Onun için çok ısrar ettim, yardımcı oldum. Onlar da birbirlerinden vazgeçmediler. Şuan düğünlerini yapıyoruz. Gelinin annesi de burayı çok merak ediyordu, korkuyorlardı açıkçası. Ben ikna ettim buraya getirmeye. Geldiler, gördüler, mutlu oldular" dedi. Damadın dayısı Nurettin Marun da, masallarda anlatılan bir düğüne tanıklık ettiklerini belirterek, aşıklara mutluluklar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Düğünün yapıldığı alan

-Vatandaşların düğün oynaması

-Gelin ve damadın gelişi

-Damadın duvağı açıp gelini öpmesi

-Röportajlar

-Damat ve gelinin düğün oynaması

-Damadın havaya fırlatılması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ================== Yaz sıcağında kar şerbetiyle serinliyorlar AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kahvehane işletmecisi Süleyman Levent'in (47), dağdan getirdiği kar kütleleriyle vişne suyunu karıştırarak yaptığı kar şerbeti özellikle yaz sıcağında bunalan müşterilerinden yoğun talep görüyor.

Sandıklı'ya bağlı Menteş köyünde kahvehane işletmecisi Süleyman Levent, yaz sıcağında bunalan müşterileri için kar şerbeti yapıyor. Bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Akdağ'dan eşek ve at sırtında getirdiği kar kütlelerini kahvehanede daha önce hazırladığı vişne suyuyla karıştıran Süleyman Levent, yaptığı kar şerbetini müşterilerine ikram ediyor. Kar şerbeti müşterilerden de yoğun talep görüyor.

Süleyman Levent, kar şerbetini babası Ali Levent'ten öğrendiğini belirterek, "Köyümüze yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta Akdağ'da kar kuyusu var. Buradan at ve eşekler üzerinde kar getiriyoruz. Bu karı köyde paketliyor ve dolaba koyuyoruz. Sonra kendi hazırladığımız vişne suyuyla karıştırıp şerbet haline getiriyoruz ve servis ediyoruz. Afyon'dan, Antalya'dan, İzmir'den ve Dinar'dan vatandaşlarımız zaman zaman geliyor. Yaz sıcağını kar şerbetiyle önlemeye çalışıyoruz" dedi.

Kar şerbetini çok sevdiğini söyleyen Mehmet Boztepe de "Temmuz ve ağustos aylarındaki sıcakta bu şerbeti içince çok rahatlıyoruz. Günde 4 ya da 5 sefer içtiğimiz oluyor. Karı oralardan getirenlerden ve bunu yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.