DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇEŞME ESNAFI 'MÜZİK BEDELİ' İDDİALARINDAN DERTLİ İZMİR'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, bazı eğlence mekanlarının 'müzik ücreti' adı altında para aldığına yönelik iddialar hakkında konuşan Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, her sezon ortasında veya sonuna doğru bu tür spekülasyonlar olduğunu belirterek, "Çeşme turizmi bu tarz konular yüzünden olumsuz etkileniyor" dedi. Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bazı gece kulüpleri, iddiaya göre, müşterilerinden 'müzik bedeli' adı altında ücret istedi. İşletmeler, 'müzik bedeli' olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttı. İddialar, ilçede tartışma yaratırken, konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Köfüncü bu tür söylemlerin Çeşme'ye zarar verdiği söyledi. Çeşme'nin bu tarz haberlerle gündeme gelmesini kendilerini üzdüğünü belirten Köfüncü, "Biz sezona başladık, sezonun ortalarına doğru böyle bir olay yaşadık. Benim teşkilatıma ya da belediyeye böyle bir şikayet gelmedi. Olaydan sonra şirketlerle yaptığım görüşmeler adisyonlarda böyle bir yazının olmadığı bana ifade edildi. Sadece birkaç münferit olay yaşanmış. Buların da hatayı telafi edecekleri söylendi. Ama bu mekanlar İstanbul'dan müzisyen getiriyor. Uçak, sahne parası gibi masraflı bir iş bu. Kendilerinin ifadesi şu; mekanda bir içecekle bütün geceyi geçirene böyle bir iki münferit olay yaşanmış. Biz esnaf olarak hatamız varsa hatadan döneriz. Ama bu arkadaşlarımızın yaptığı şey tüm mekanlarda oluyormuş gibi gösteriliyor. Bu durum esnaf teşkilatı olarak beni ve tüm Çeşme'yi üzmektedir. Biz bu haberlerle gazetelere konu olmamamız gerekiyor. Çeşme turizmi bu taraz konular yüzünden olumsuz etkileniyor. Bir kasa domatesin içindeki bir çürük tüm kasayı bozar. Biz bu arkadaşları uyarıyoruz. Sezon başlarında esnafımıza masalarında fiyat tarifesi menülerinin bulundurulmasını istiyoruz. Her şey güzel giderken, Çeşme'nin karalanması yakışmıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Osman Köfüncü ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ================================================ 2)YEĞENİNİN ÜSTÜNE GEÇİRDİĞİ MALLARINI GERİ İSTEYİNCE ÖLDÜ İZMİR'in Menderes ilçesinde, eşinden boşandığı dönemde, 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lira parasını yeğeninin üstüne geçirdiği belirtilen 51 yaşındaki Hasan Tahsin Duva, bunları geri isteyince, çıkan tartışmada başına sopayla vurularak öldürüldü. Cinayeti aydınlatan jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Duva'nın yeğeni ile onun arkadaşı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi Bahçecik Mevkii'ndeki bağ evinde, geçen 13 Temmuz günü saat 16.00'da, Hasan Tahsin Duva ölü bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Cesedin kaldırıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporlarına göre, kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu kafatası çatlaması nedeniyle öldüğü belirlenen Duva'nın, 13 Temmuz'da, yeğeni 34 yaşındaki H.Ö. ve onun yakın arkadaşı 44 yaşındaki S.Ç. ile buluştuğu belirlendi. İki zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Duva'nın H.Ö. ve S.Ç. ile bağ evinde buluşup alkollü içki içtiğini, boşandığı eşinden mal kaçırmak için daha önce H.Ö.'nün üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lira parayı geri istediğini belirledi. Çıkan tartışmada H.Ö.'nün, aracında bulunan 50 santimetre uzunluğundaki özel yapım bir sopayla, Duva'nın başına vurarak öldürdüğü, ayrıca S.Ç.'nin de yardım ettiği sonucuna varıldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.Ö. ve S.Ç. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görnütü

- Genel ve Detay görüntü ( Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, (DHA) ==================================================

(YENİDEN)

3)BURDUR'DA KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADIN ARANIYOR BURDUR'da, 4 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Bozavcı (78) için arama çalışması başlatıldı.Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Fatma Bozavcı, geçen salı günü eve dönmeyince eşi Mehmet Bozavcı polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alzheimer hastası Fatma Bozavcı'yı arama çalışması başlattı.

Bozavcı'nın en son Serenler Tepesi yakınlarındaki ormanlık alanda görüldüğü bilgisi üzerine jandarma iz takip köpekleri, AFAD ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu bölgede arama yaptı. Fatma Bozavcı'nın bulması için polis ekipleri drone ile de havadan arama yaptı.

Eşinin daha öncede üç defa kaybolduğunu ve birkaç saat içinde bulunduğunu söyleyen Mehmet Bozavcı "Komşuya gidiyorum diye çıktı ve bir daha dönmedi. 4 gündür arıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İz takip köpeği

-Mehmet Bozavcı ile röp.

-Afad, Jandarma ve emniyet ekipleri

-Arama çalışmaları

-Drone havalanması Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ================================================= 4)KONYALI BAKANLAR,BABA OCAĞINDA CAMİ AÇTI KONYALI Bakanlar Çevre ve Şehircilik Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koca'nın baba ocağı olan Kulu ilçesinin Ömeranlı Mahallesi'nde caminin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile görev atan Konyalı Bakanlar Fahrettin Koca ve Murat Kurum, bakanlık görevine atandıktan sonra ilk kez memleketlerini ziyaret etti. İki bakanında ilk durağı Bakan Koca'nın baba ocağı Ömeranlı oldu. İki bakan ilk olarak Koca'nın annesi Esma ve ve babası Hasan Koca'nın evini ziyaret etti. Yakınları ev hemşerileri tarafından karışlanan Koca, babası ve annesini elini öptü. Bu sırada Esma Koca, oğlunun elini öpmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı. Ziyaretten sonra her iki bakan, açılışı gerçekleştirecekleri Selahattin Eyyübi Camii'ne geçti. Bakan Koca, hemşerileri tarafından cami önünde yoğun ilgiyle karşılaştı.

BAKAN KUMRU: BİZE DÜŞEN HIZLI KARAR ALIP, HIZLI HAREKET ETMEK

Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi kendilerine düşen görevin hızlı karar alıp, hızlı hareket etmek olduğunu belirtti. Kurum, "Bize düşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, ülkemizi ve şehirlerimizi kalkındırmak. Bunu büyükşehirlere değil, tüm Türkiye'ye yaymak. Bizde aldığımız bayrağı en iyi yerlere taşımak için, milletimize hizmet etmek için göreve geldik. Allah utandırmasın." dedi.

BAKAN KOCA: 81 MİLYON İNSANIMIZA SAĞLIK HİZMETİ SUNACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Sağlık Bakanı olarak 81 milyon insana, sağlık hizmeti sunmak istediklerini belirtti. Koca, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde sağlık bakanı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Allah'ın izni ile doğduğum bu topraklarda sizinle karşılaşmayı rabbim nasip etmiş oldu. Ben bu topraklarda doğdum. Sizin duanız ile buralardayım. Duanız ve bizim gayretimizle bütün 81 milyon insanımıza hakkaniyetli, nitelikli, kaliteli, dengeli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz." diye konuştu.

İki bakan daha sonra kurdele keserek caminin açılışı gerçekleştirdi.

(Görüntü Dökümü

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- İki bakanın gelişi

- Bakanların, Koca ailesini ziyareti

- Bakan Koca'nın annesi ve babasının elini öpmesi

- Cami açılışından detay

- Bakanların konuşması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) 5)'HABABAM SINIFI' ANILARI BU MÜZEDE CANLANACAK ANTALYA'da Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi 'Hababam Sınıfı' müzesiyle hatıraları yeniden canlandıracak.Türk sinemasının efsane karakterleri 'İnek Şaban', 'Güdük Necmi', 'Badi Ekrem', 'Mahmut Hoca', 'Hafize Ana' ve 'Damat Ferit', Kepez Belediyesi'nin Hababam Müzesi'nde bir araya geldi. Rıfat Ilgaz'ın yazdığı ve Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı efsane film 'Hababam Sınıfı', bu müzeyle yeniden hafızaları tazeleyecek. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor. Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda 08.08.2018'de kapısını ziyaretçilerine açacak müzede, Hababam Sınıfı'nın çekildiği ana mekan sınıf yer alıyor.

1975 YILINA GÖTÜRÜYOR

Hababam Sınıfı'nın hatıralarından oluşturulan müzede Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit, Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin silikon heykeli, sıraların üzerinde de Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan'ın birer fotoğrafı bulunuyor. Sınıfın duvarlarıysa filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraflarla süslendi.

SİNEMA KENTİ ANTALYA'YA YAKIŞTI

Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, Antalya'nın ilk tematik sinema müzesini oluşturduklarını söyledi. 1975 yılında başlayıp 1981 yılına kadar devam eden 'Hababam Sınıfı' filmleri serisinin sınıf setini bir araya getirdiklerini dile getiren Tütüncü, "Antalya, Türkiye'nin film festivaline ev sahipliği yapmış ve adından uzun yıllar adını Altın Portakal ile söz ettirmiştir. Sinema tarihine yön veren şehir Antalya'da sinema ile ilgili ne yapılsa kente değer kazandırır. Biz de Antalya'ya çok iyi gelecek düşüncesiyle bu müzeyi kazandırmış olduk. Hem Türk sinemasındaki hatıraları ön plana çıkarmak hem de Antalya'nın festival kenti olmasına vurgu yapmak istedik" dedi.

TEMATİK SİNEMA MÜZESİ

Adile Naşit'in zili, Akil Hoca'nın kalın gözlükleri, dönemin oyuncularının elbiselerine kadar ciddi bir koleksiyon oluşturduklarını kaydeden Tütüncü, "Koleksiyonun çoğu orijinal, bazıları replika. Buraya giren herkes zaman tünelinden geçerek 1975'e kadar gidecek. Yeşilçam'ın tozlu hatıralarını biraz daha gün yüzüne çıkarabileceğimiz çok farklı bir müze oldu. Koleksiyonu ve sergileme yöntemleri ile tematik bir sinema müzesi kazandırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Hayatta olan oyuncularımız açılışa katılacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Sınıf kapısından görüntü

Sınıf içinden görüntü

Belediye başkanı Hakan Tütüncü'nün sınıfı gezmesi

RÖP: Hakan Tütüncü ( Kepez belediye başkanı )

Sınıf içinde resimlerden görüntü

Sanatçıların mumya heykellerinden görüntü

Detaylar

584 MB - 04.51 // HD Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =================================================== 6)ENGELLİ GENÇ KIZIN GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU OSMANİYE merkeze bağlı Serinova Köyü'nde, doğuştan zihinsel engelli 30 yaşındaki Melike Asker, ailesinin organize ettiği damatsız düğün ile uzun bir süredir hayalini kurduğu gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.Çarşıda gezerken veya gelin damat gördüğünde sürekli annesine 'Ben ne zaman gelinlik giyeceğim' diyerek istekte bulunan Melike Asker'in isteği sonunda gerçekleşti. Engelli genç kız için ailesi tarafından temsili düğün merasimi yapıldı. İlk olarak davetiye bastırılıp aile yakınları ve vatandaşlar bu mutlu günü paylaşmak için davet edildi. Kanlıgeçit İlköğretim Okulu bahçesinde akşam saatlerinde düzenlenen tören öncesi, Melike Asker, ilk önce kuaföre gidip saçlarını yaptırdı, ardından gelinlik giyerek süslenen gelin arabası ile alana geldi. Kardeşi ile birlikte piste gelen Asker ilk dansını kardeşi Mehmet Ali Asker ile birlikte yaptı. Daha sonra ise davetliler orkestra eşliğinde oyunlar oynayarak, Melike Asker'in mu mutlu gününe ortak oldular.

Emekli işçi baba Ali Asker, kızının hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, "Kızım Allah'ın bana verdiği bir gül. Herkesin çocuğunun mutlu olmasını isterim. Ben kimsenin çocuğunun engelli olmasını istemem ama illaki engellide olsa bu mutluluğu görmesini isterim. Biz bunu gerçekleştirdik, çok sevinçliyim. Bizlere eşlik eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuğunun kendisinden devamlı istediği bir şeyi gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını ifade eden anne Hatice Asker ise, "Ne zaman Osmaniye'ye şehir merkezine gittiğimiz zaman gelinlik görüp 'Anne bana da alır mısın?' deyip gözümün içine bakıyordu. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her şeyini yaptım, davetiyesini bastırdık, düğün yemeği yaptık. En güzel gelin benim kızımdır. Bütün engelli çocuğu olan anneler de çocuklarına böyle bir şey yapmalarını, mutlu etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Daha sonra ise günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektiren aile yakınları, davetlilerle birlikte müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar oyunlar oynayıp dans ettiler.

Görüntü Dökümü

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- Araç konvoyunun okul bahçesine girişi

- Gelin arabasının gelişi

- Engelli Kız Melike Asker'in gelin arabası içinde görüntüsü

- Melike Asker'in gelinlikle araçtan inişi

- Melike Asker'in piste gelişi, kardeşi ile dans etmesi

- Gelinin oynaması, gelinden detay görüntüler

- Baba Ali Asker ile röportaj

- Anne Hatice Asker ile röportaj

- Gelin ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi SÜRE: 04'17" BOYUT:135 MB Haber-Kamera: ibrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA) ======================================================= 7)VAN'DA MİNİBÜSÜN TABANINDAN 48.5 KİLO EROİN ÇIKTI VAN'da polisin bir minibüste yaptığı aramada 48 kilo 503 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine 34 KL 5276 plakalı minibüsü durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, minibüsün tabanı içerisine gizlenen 94 paket halinde 48 kilo 503 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Minibüste dedektör köpek ile yapılan arama

-Eroinin bulunması ve teşhir edilmesi Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ======================================================= 8)OBEZ KEDİ DİYETE BAŞLATILDI İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 19 kiloyu aşan 7 yaşındaki Taci isimli obez kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alındı. Normal bir kedinin 5 katı ağırlığında olan Taci, sağlığına kavuşabilmesi için diyete başlatıldı.

Karşıyaka'da hayvanseverler tarafından sokakta bakılan ve aşırı kilosu nedeniyle artık yürümekte dahi güçlük çeken kedi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Taypark Polikliniği'ne getirildi. Genel muayenesi yapılan 19.2 kiloluk Taci isimli kedi, hemen diyet programına alındı ve sistit tedavisine başlandı. Stresin obeziteyi tetiklemesi nedeniyle, Taci için rahat hareket edebileceği büyük bir kafes hazırlandı. Özel bakım sayesinde bir hafta içinde kilo vermeye başlayan kedinin tedavisi, tamamen sağlığına kavuşana kadar devam edecek.

Hayvanlarda obezitenin giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Aşırı ve kötü beslenen, hareket etmeyen ve kolay kilo alma eğilimi olan kediler obezite riski ile karşı karşıyadır. Bu hastalık yaşam kalitesini düşürür, kalp yetmezliği gibi hastalıklara yol açar, ömrü kısaltır. Giderek yaygınlaşan obeziteye karşı hayvan sahipleri ve hayvanseverler dikkatli olmalı. Kediler yaşına ve harcadığı enerji oranına göre beslenmeli. Sokak kedilerine sağlıkları için yemek değil, mama verilmeli. Taci de çeşitli nedenlerle aşırı kiloya ulaşmış ancak emin ellerde. Hazırladığımız beslenme ve aktivite programıyla onu zayıflatıp iyileştireceğiz" açıklaması yaptı.

"SICAK YUVAYA KAVUŞTURACAĞIZ" Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da "Karşıyaka, gerçek bir hayvan dostu kenttir. Bu kentte yaşayan her canlıya sahip çıkar, yaşam şartlarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışırız. Hayvanseverlerimizden gelen ihbar üzerine, kilosu nedeniyle hareket edemez durumda olan kediyi de korumamız altına aldık. Taci'yi iyileştirdikten sonra sahiplendirerek, çok iyi bakılacağı sıcak bir yuvaya kavuşturacağız" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Obez kedi Taci'nin muayene edilmesi

- Kediden dışarıda görüntü

- İki görevlinin kediyi taşıması

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) =========================================================== 9)TÜRKİYE'NİN EN UZUN KAYAK TESİSİ İHALEYE ÇIKIYOR RİZE'nin Kaçkar Dağları'nda, 37 kilometrelik hattıyla Türkiye'nin en uzun kayak tesisi projesi, 3 Eylül'de ihaleye çıkarılıyor. 9 yılda tamamlanacak ve Ayder Yaylası merkezli projodeki teleferikle, Palovit ve Kavron vadilerine de ulaşılacak. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde projenin ihaleye çıkarılacağını belirterek, "Çok yakında yap-işlet-devret usulüyle projemizi ihaleye çıkaracağız. Umarız bu ihalede bir müşteri bularak projemizi satabiliriz. Kaçkarlar'da çok büyük bir kış turizmi potansiyeli var. Bunun en çok öne çıktığı yerlerden biri Ayder'dir. Ayder'in havaalanına yakınlığı ve adının bilinir olması avantajları, kendisini öne çıkartıyor" dedi.

Kentte, doğa sporu tutkunlarının merakla beklediği 3 bin 932 rakımı Kaçkar Dağları’nda yapılacak Türkiye'nin en uzun ‘Ayder Kayak Merkezi’ projesi, 3 Eylülde ihaleye çıkarılıyor. Türkiye sınırları içindeki 4’üncü yüksek doruğu olan Kaçkarlarda, 2 etap halinde yapılması planlanan projenin 9 yılda tamamlanması bekleniyor. Bölgenin turizm merkezi Ayder Yaylası merkezli projede yer alacak 37 kilometrelik teleferik hattıyla, Palovit ve Kavron vadilerine de ulaşılacak. ‘GÜZEL BİR PROJE HAZIRLADIK’ Projeyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, güzel bir proje hazırladıklarını belirtti. Bektaş, “Bölgemiz kayak açısından çok ciddi bir potansiyel olmasına karşın 'heliski' dışında henüz bir kayak faaliyetimiz yoktu. Heliski yapmak için yurtdışından gelen kişilerle beraber defalarca konuştuk. Onların helikopter ile çıkıp kayak yaptığı dağlarda biz helikoptersizde buralara çıkılabilecek bir sistem oluşturmak istiyoruz. Bu sistemin adı da 'Ayder Kayak Merkezi'dir. Güzel bir proje hazırladık, projemiz çok çeşitli süreçlerden geçti. Çeşitli tartışmalara konu edilerek kendisini sürekli yeniledi. Eksikleri giderildi, birazda kapasite düşürülerek törpülendi ve sonunda yap-işlet-devret formülü ile satılacak hale getirildiö dedi.

‘BÜYÜK KIŞ TURİZMİ POTANSİYELİ VAR’ Vali Bektaş, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde ihaleye çıkma kararı aldığını ve ihale tarihinin 3 eylül olduğunu kaydederek, “Yap-işlet-devret usulüyle projemizi ihaleye çıkaracağız. Umarız bu ihalede bir müşteri bularak projemizi satabiliriz. Kaçkarlarda çok büyük bir kış turizmi potansiyeli var. Bunun en çok öne çıktığı yerlerden biri Ayder'dir. Ayder'in havaalanına yakınlığı ve adının bilinir olması avantajları kendisini öne çıkartıyor. Bunu başardığımız zaman bizim Ayder, Fırtına Vadisi, Ardeşen, Pazar ve Rize'de sahip olduğumuz yazlık yatak kapasitesinin aynısına kışında sahip olacağız. Bu sayede anında yaz turizmini kış turizm ile desteklemiş olacağız. Bu her yönden çok arzulanan bir durumdur. İnşallah bunu başaracağızö diye konuştu. ‘PROJEDE BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİTTİK’ İhale sürecinde görünürde olan, kaybolan ve yeni ortaya çıkan birçok yatırımcının olduğun da ifade eden Bektaş, şöyle dedi: “Bütün bu alıcı dengesi ve taleplerini dengeleyen bir şartnamenin son şeklini vermek üzereyiz. İhaleye çıkmamızın müjdesini 3 eylül olarak kamuoyuna veriyoruz. 3 etap olarak başladığımız projede bazı değişikliklere yöneldik. 3. etap projeyi çok büyütüyordu ve işletmeciler için biraz göz korkutucu olabiliyordu. 3. etap Kavron Vadisi'ni, göller, zirve ve zirvenin altını kapsayan görenlerin gözlerinin fal taşı gibi açıldığı imkânlara sahip olan bir bölgeyi kapsıyor. Orayı bu nedenle göz ardı etmek istemiyoruz, ancak yaptığımız işinde piyasada bir karşılığı olması gerekiyor. Çok uçarsanız ayağınız yerden kopar ve rüzgârla birlikte tepetaklak gidersiniz. Bunun için ayaklarımız yere basarak yürümek istiyoruz. Bütün seçenekler aklımızın bir köşesinde ve makul bir süre içerisinde bu ihaleyi tamamlayıp işe başlamak istiyoruz. Başardığımız zaman çok uzun bir yolun sonunda iyi bir sonuca varmış olacağızö