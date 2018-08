DHA YURT BÜLTENİ 5

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

En büyük hayali sahneye incecik vücutla çıkıp caz söylemek

ANTALYA'da ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Seray Akyıldız (17), fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı oldu. Akyıldız, sahneye incecik vücutla çıkıp caz söyleyeceği günlerin hayalini kuruyor.

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Seray Akyıldız, doğumunun ardından sürekli kilo almaya başladı. Her zaman yaşıtlarından daha kilolu olan Akyıldız, kilo verebilmek için uzun süre diyet ve spor yapmasına rağmen 104 kilonun altına inmeyi başaramadı. Sonunda tüp mide ameliyatı olmaya karar veren lise öğrencisi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 31 Temmuz tarihinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın hemen ardından 3 kilo veren Seray Akyıldız, istediği kiloya inerek çok sevdiği sahneye incecik vücutla çıkacağı günlerin hayalini kuruyor.

'KREŞE GİDERKEN 36 KİLOYDUM'

Her zaman yaşıtlarından daha kilolu olduğunu belirten Seray Akyıldız, “5-6 yaşlarında kreşe giderken 36 kilo olduğumu hatırlıyorum. Bu yaşa kadar hiç kilo veremedim. Hep kiloluydum" dedi. Ameliyata girmeden önce 104 kilo olduğunu belirten Akyıldız, bir müzik öğrencisi olarak sahneye de çıktığını belirterek, “Sahnede kilolu olunca insanın özgüveni de olmuyor. Artık genç kız oldum. Üniversiteye gideceğim. Bir türlü kilo veremeyince hem kariyerim hem daha sağlıklı bir hayat için ameliyat olmaya karar verdim" diye konuştu.

'HEDEFİM CAZ SANATÇISI OLMAK'

Gelecekle ilgili hayallerinden de söz eden Akyıldız, “İyi bir caz sanatçısı olmak istiyorum" dedi. Bugüne kadar yapamadığı çok fazla şey olduğunu anlatan Akyıldız, “Sahneye çıkarken kısa bir elbise giymek istiyorum. Herkesin yaptığı gibi normal mağazalardan alışveriş yapabilmek istiyorum. Sokağa çıkarken rahatça şortla dolaşabilmek istiyorum. Mesela spor yapabilmek istiyorum. Koşmak istiyorum. Bunları yapamıyordum. Özellikle spor yaparken çok zorlanıyordum. Umarım bunları yapabileceğim" dedi.

İŞTAHINA HAKİM OLAMIYORDU

Anne Bengi Akyıldız ise Seray'ın 3 kilo 300 gram dünyaya geldiğini belirterek, “Çok iştahlı bir bebek olduğu için yemeden dolayı sürekli kilosu arttı. Yaşıtlarından kiloluydu. Her zaman normal kilonun üzerindeydi" dedi. Seray'ın endokrin açısından bir sorunu olmadığını, kilosunun tamamen iştaha bağlı olduğunu aktaran anne, “İştahına hakim olamıyordu. Tabi çocukken çok farkında değildi ama ileri yaşlarda rahatsız olmaya başladı. Kilo vermek için her yolu denedi. Diyet, spor yaptı ama başaramayınca ameliyata karar verdi" diye konuştu.

SERAY EN GENÇ HASTALARDAN BİRİ

Tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç.Dr. Mehmet Tahir Oruç, Seray'ın en genç hastalarından biri olduğunu belirtti. Tüp mide ameliyatlarının 18-65 yaş arasında güvenli olarak yapıldığını ifade eden Doç.Dr. Oruç, “18 yaş grubu altındakileri hastaları ise bireysel olarak tek tek değerlendiriyoruz. Eğer ameliyat sonrası diyete uyabileceğine ve bu ameliyat sonrasını düzenli sürdüreceğine kanaat getirirsek bu hastaları ameliyat ediyoruz. Dünya litaratüründe de 14-18 yaş grubu arasındaki hastaların bu şekilde değerlendirilerek ameliyat edilebileceği söyleniyor" dedi.

1 YIL SONRA FAZLA KİLOLARIN YÜZDE 70'İ KAYBEDİLİYOR

Bu tip ameliyatlardan sonra ilk birkaç ay içerisinde hastaların hızlı kilo kaybı yaşadığını vurgulayan Doç.Dr. Oruç, “Bu, belli bir beslenme düzeninde fazla kalori alamamaktan kaynaklanıyor. Ardından daha standart bir kilo kaybı sağlanıyor. 1 yıl içinde bu kilo kaybı düzenli olarak sürüyor. Hastalarımız 1 yılın sonunda fazla kilolarının yüzde 70'ini kaybetmiş oluyor" diye konuştu.