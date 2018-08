DHA YURT BÜLTENİ 5

Ölümünün sene-i devriyesinde dualarla anılan şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, kardeşini unutmanın mümkün olmadığını belirterek, “Bir yıl oldu ama bize bin yıl gibi geldi. Benim kardeşimin özlemi her gün daha çok büyüyor içimizde. Onu unutamıyoruz, unutmak mümkün değil çok büyük bir acı. Çokta gururluyuz ama özlemimiz çok, 1 yıl oldu ama bana bin yol gibi geliyor dediğim gibi, unutamıyoruz. Eren’in acısı bizi çok derinden üzdü. Ailecek perişanız ama ne yapalım ayakta duruyoruz. Allah, kimseye böyle bir acı vermesin, kimseye böyle bir acı yaşatmasınö dedi.

Organlarının ters yönde olduğunu bir fabrikaya iş başvurusu yaptığı zaman öğrendiğini söyleyen Mehmet Koçer, "1978 yılında bir rapor için hastaneye gittiğimde akciğer filmimin çekilmesini istediler. Hastanede röntgen filmlerim çekildi. Sonra beni çağırıp muayene etmek istediler. Sebebini sorduğumda bana kalbimi farklı yerde gördüklerini söylediler. Beni muayene ettikten sonra bana kalbimin sağ tarafta olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğim zaman bunu mutlaka doktorlara bildirmemi söylediler. Bende ondan sonra bütün hastanelere gittiğimde bunu devamlı söylüyorum. Hatta bir doktora gittiğimde bana tarama yaptıkları sırada apandisitimin de ters olduğunu söylediler. Bu durumu her seferinde doktorlara iletmemi istediler. Organlarımın ters olduğunu öğrendiğimde hiç korkmadım, heyecanlanmadım. Allah'ın yarattığı bir insanım sonuçta. Bir stresim, korkum olmadı." dedi.

Yabani tilkiyi ilk gördüğünde bir parça ekmek verdiğini söyleyen Kurt, "Ondan sonra her akşam yanıma gelmeye başladı. Şubat ayından beri beraberiz. Her şeyi yiyor. Elimden çikolata bile alıp yiyor. Her akşam misafirim oluyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Adını da Osi koydum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Adı Osman. Kendisine 'Osi' diyorum. Bu tilkiyi de çok sevdiğim için adını 'Osi' koydum. Yavruları da var. Bir akşam yavrusunu da yanıma getirdi. Ama o akşam bir arkadaşım vardı. Ondan ürktü. Yavrusunu alıp gitti. Ama buradan yavrularına devamlı yiyecek taşıyor. Önce yavrularını doyuruyor. Sonra geri gelerek, karnını doyuruyor. Masaya çıkıp oturuyor. Onunla sohbet ediyorum. Osi ile yalnızlığımı gideriyorum. En yakın arkadaşım oldu" dedi.

BALIK DA YİYOR

Tilki Osi'nin balık yemeyi çok sevdiğini de belirten Kurt, "Zaman zaman balık yakalıyorum. Zargana ya da levrek oluyor. Yakaladığım balıkları yağda kızartıyorum. Kılçıklarını ayıklıyorum. Osi'ye veriyorum. Yarısını yavrularına götürüyor, yarısını da kendisi yiyor. Hayatından çok memnun" dedi.