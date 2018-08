DHA YURT BÜLTENİ 5

EDİRNE'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin yanında ikram edilen ve ustaların 'Ciğerin yol arkadaşı' dediği Karaağaç acı biberinin hasadına, Roman müziği eşliğinde başlandı. Romanlar, göbek atarak, biber toplarken, ipe özenle dizilen biberler de kurutulması için balkonlara asıldı. Yunanistan'a sınır Edirne'nin Karaağaç Mahallesi’nde, Meriç Nehri’nin suladığı topraklarda yetiştirilen ve kentin meşhur tava ciğerin yanında ikram edilen Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram edilen biberlerin, hasat edildikten sonra kurutulmaya bırakıldığını belirterek, "Biz ona 'Dünyanın en tatlı acısı’ diyoruz. Ekimden önce çiftçilere sipariş veriyoruz. Onlar talebe göre ekim yapıyor. Ardından hasat ediliyor ve dizim işlemine geçiliyor. Ev hanımlarımız biberleri dizdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Çiftçiler talebe yetişemez oldu" dedi. Karaağaç biberi üreticisi Yılmaz Ule, bu yıl hasadı Roman müziği eşliğinde, işçileriyle birlikte göbek atarak yaptı. Tarlaya gelen müzisyenlerin keman, cümbüş ve darbuka çalmasıyla başlanan hasatta Roman işçiler, hem göbek attı hem de biber topladı. Sadece Karaağaç Mahallesi'nde yetişen acı biberler, özenle ipe dizilip, kurutulması için gölgeliklere asılıyor. 'DAHA VERİMLİ ÇALIŞIYORLAR' Bu yıl hasatta işçilerin eğlenmesi için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Yılmaz Ule, "Biberleri hasat etmeye başladığımız ilk günü çalışanlarımıza eğlence olması için böyle bir etkinlik düzenledik. Hasattın ilk ve son günü böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu sayede çalışanlarımız daha verimli ve özveriyle çalışıyorlar. Bizim Karaağaç biberi, bu topraklara has olmakla birlikte tescilli ürünümüzdür" diye konuştu. Yıldırım Mahallesi'nde oturan ev kadınları, kendilerine çuvalların içinde getirilen biberleri günlük 60 liradan iplere dizerek, kendilerine gelir sağlıyor. Gölgede yaklaşık 45 gün kurutulan acı biberler, 180 derece ciğer tavasında pişirilmesinin ardından tava ciğerinin yanında müşterilere ikram ediliyor.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) -

3)LONDRA’DAN TATİLE GELDİ, SOSYAL MEDYA ÇAĞRISI İLE GÖNÜLLÜLERLE ÇÖP TOPLADI

İNGİLTERE’nin Londra kentinde yaşayan ve tatil için memleketi Rize’ye gelen, Rize eski Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu (71), cadde ve sokaklara gelişi güzel atılan çöpleri görünce harekete geçti. Sosyal medya çağrıları ile temizlik kampanyası başlatan Devrişoğlu, aralarında vali ve belediye başkanında yer aldığı gönüllülerle cadde ve sokaklarda çöp topladı. Rize eski Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Orhon Devrişoğlu, tatil için yaşadığı İngiltere’nin Londra kentinden memleketi Rize’ye geldi. Kentin cadde ve sokaklarına gelişi güzel atılan çöpleri gören Devrişoğlu, harekete geçti. Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı’na durumu bildiren Devrişoğlu, sosyal medyadan çağrı yaparak temizlik kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede yankı buldu. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı, Kent Konseyi Başkanı Sadullah Köse, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Başkan Yardımcısı Dilek Kansız'ın da destek verdiği gönüllüler valilik önünde toplandı. Buradan çöp toplamaya başlayan gönüllüler, Atatürk ve Osman Karavin Caddeleri boyunca temizlik yaptı. Çöp toplama etkinliği Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda sona erdi.

‘TEMİZ ÇEVREDE YAŞAMAYA LAYIK İNSANLARIZ’

Her yıl yaz aylarını çok sevdiği memleketinde geçirdiğini anlatan Çayhan Orhon Dervişoğlu, “Maalesef canım gibi sevdiğim Rize’nin sokakları çok temiz görmüyorum. Bir araştırma şirket tarafından en temiz havası olan il seçilen ilimizin maalesef yerleri pis. ‘Haydi biz bir farkındalık yapalım’ dedik ve eldivenleri giyip yerdeki çöpleri toplamaya başladık. Valimiz, belediye başkanımız, sivil toplum örgütü temsilcileri çağrımızla hep beraber sokağa indik. Bir çok iş yeri, kahvehane, lokantanın önünde durarak yerdeki çöpleri sigara izmaritlerini topladık ve onlara mesaj verdik. Bir çok vatandaşımızla sohbet ederek ‘biz temizliyoruz, lütfen sizde temiz tutun’ dedik. Biz temiz bir çevrede yaşamaya layık insanlarız. Herkes mis gibi tertemiz evlerde yaşıyor ama sokakların her yerini çöp tenekesi gibi görüyoruz. Biraz dikkat çekmeye çalıştık. Vatandaşlardan bir çoğu da eldiven isteyerek onlarda bu etkinliğimize katıldı“dedi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da yaşanılan çevreyi kirletmemek adına yapılan çöp toplama etkinliğiyle farkındalık oluşturmaya çalışıldığını belirterek “Memleketimize turistlik amaçlı gelen misafirlerimize şehrimizi temiz bir şekilde sunmalıyız. Bu gaye ile tüm vatandaşlarımızı günlük hayatları içerisinde çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Çevre temizliği konusunda duyarlı vatandaşlarla böyle bir organizasyon içinde olduğunu ifade eden Vali Erdoğan Bektaş ise “Havası, suyu her şeyi ile temiz bir şehirde yaşamak için ilk önce kirletmememiz gerekiyorö ifadelerini kullandı.