DHA YURT BÜLTENİ-6

6)GÜMÜŞHANE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN PARK

GÜMÜŞHANE'de, Aydın Doğan Vakfı tarafından kente kazandırılan Sema Doğan Parkı, Gümüşhane Belediye Başkanlığı’nca yapımı tamamlanan yeni projeyle kentin en gözde sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Çevre düzenlemelerinin yanı sıra sinema, bovling, bilardo salonları, kafeteryaları ve kamelyaları ile eğlence ve sosyal donatı alanına haline gelen park, her gün her yaştan kent halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından 2008 yılında kente kazandırılan Sema Doğan Parkı, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in geliştirdiği, Vali Okay Memiş’in değişiklikler yaptırdığı projeyle sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Proje kapsamında sinema ve bovling salonları ile kafeterya, kamelyalar, piknik alanları, yeşil alan kazandırılan park, peyzaj çalışmasıyla yeniden düzenlendi. 20 bin metrekarelik alana sahip olan ve kentin en gözde sosyal yaşam alanına dönüştürülen park alanı, özellikle hafta sonları ve tatil günleri, yoğun ilgi görüyor. Üniversite öğrencileri de tatil günlerinde arkadaş gruplarıyla Sema Doğan Parkı’nı tercih ediyor. Piknik yapan, ders ve sınav ortamından uzaklaşarak, stres atan öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor.