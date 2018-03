DHA YURT BÜLTENİ - 6

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Mezar ziyareti

-Karanfil bırakılıp dua edilmesi

-Valinin konuşması

-Torununun konuşması

-Müzenin ziyaret edilmesi

-Ozanın kişisel eşyaları

-Öğrencilerin balmumu heykeline ilgisi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA(Sivas),(DHA)

========================================

Silopi’de down sendromlu çocuklar eğlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu'nun bu yıl 2'ncisini düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklar, müzik eşliğinde dans edip, halay çekti.

Silopi Meslek Yüksekokulu'nun bu yıl ikincisi düzenlediği etkinliğe Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, Ak Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, öğretim görevlileri, öğrenciler ve rehabilitasyon merkezine bağlı öğrenciler katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, herkesin bir gün engelli olabileceğini belirterek, engellilerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.Konuşmaların ardından down sendromlu öğrencilere oyuncak hediye edildi. Meslek Yüksekokulu'na katkıda bulunan ve etkinlikte emeği geçenlere de plaket takdimi yapıldı. Etkinlik daha sonra canlı müzik eşliğinde dans ve halaylar ile devam etti. Şenlikte pamuk prenses, noel baba ve palyaço kostümleri giyen üniversite öğrencileri down sendromlu çocukları eğlendirdi. Müzik korosunun da çeşitli parçaları seslendiği etkinlikte eğlenceli vakit geçiren çocuklara, çiğ köfte ve kuru pasta ikramı yapıldı. Bu yılki etkinlikte, Silopi İlçe Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün mobil gençlik merkezi aracı çocuklara oyun oynama imkanı sağladı. Silopi ilçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri de down sendromlu çocukları diş taramasından geçirerek içerisinde diş fırçası ve diş macunu olan çantayı hediye etti. Silopi Meslek Yüksek okulu öğrencisi Emine Demir, down sendromlu çocuklar için eğlence düzenlediklerini belirterek, "Onlara moral ve eğlence olsun istedik. Bize de moral ve eğlence oldu. Onları mutlu görmek bizi de sevindirdi. Her bir öğrenci bir down sendromlu çocuk ile ilgilenmesi için görev aldı"dedi. Geleneksel hale getirdikleri down sendromu etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini anlatan Silopi Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlisi Atilla Ünlü, "Amacımız down sendroumlu öğrencileri üniversitemize kanalize etmekti. Bu şekilde hem bir farkındalık yaratmak hem de onlarla güzel dakikalar geçirmeyi hedefledik" diye konuştu.