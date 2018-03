DHA YURT BÜLTENİ-6

ULUDAĞ Grand Yazıcı Otel’de iki gün sürecek Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak Uludağ Ekonomi Zirvesi, 'Gelecek' ana teması ile başladı. Capital ve Ekonomist Dergileri Genel Yayın Yönetmeni M. Rauf Ateş, üst düzey bir zirve gerçekleştiğini ifade etti. Zirve’de konuşan M. Rauf Ateş, başta sponsorlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Dünyanın dört bir yanından konuşmacılar var. Bu yıl bir ilki gerçekleştiriyoruz. Stars of Region Yarışması’nı gerçekleştiriyoruz. 5 Türk ve 5 yabancı finalistimiz var. İran, ABD, Suudi Arabistan ve İsveç’ten finalistlerimiz var. Umarım gelecek yıllarda çok daha ileriye taşınacak. İlk yıllarımızda Sayın Bakanımız Ali Babacan bize destek oluyordu. Son yıllarda da Sayın Bakanımız Mehmet Ali Şimşek yardımcı oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş ise 1960 yılında kurulan Garenta olarak Zirve’nin Bursa’da olmasının çok özel olduğunu söyledi. Bursa’nın tarihi ve ekonomisi ile önemli bir şehir olduğunu kaydeden Maraş, “Bugün dünyada paylaşım ekonomisi 500 milyar dolar. Yakında bu rakam 700 milyar doları bulacak. Ülkemiz için de önemli bir potansiyel. Garenta olarak bizler de paylaşım ekonomisine hizmet ediyoruz. Satın alma, kirala diyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde ya ilk olmak istiyoruz. ya da en iyisini yapmaya çalışıyoruzö diye konuştu.Dow Hindistan, Ortadoğu ve Türkiye Başkanı Luciano Poli 7de Türkiye ve dünya ekonomisi konularında bilgi verdi.Zirve’de sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.

Birçok reformlar yaptıklarını belirten Şimşek, bu noktada bankalara da çağrıda bulundu. Şimşek, şunları kaydetti: “Sermaye piyasaları gelişmeden artık bu hızla devam edemeyiz. Sermaye piyasaların gelişmesi için de arz ve talep gerekiyor. Şu anda şartlar elverişli. Henüz yağmur yok, fırtına yok. Şirketlerinizi halka açın. Dünyada ve Türkiye’de halka açın. Yeni ortaklar alın. Bu şekilde büyümeyi daha sağlıklı kaynaklarla finanse edin. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Sermaye Piyasası Kurulu ile sorununuz olursa gelin. Mutlaka önünüzü açacağız. Amacımız daha çok tabana yayılmış bir sermaye ile bu işi götürmek. Çünkü bankacılık sektörünün finans sektöründeki payı yüzde 82. Bu oran çok yüksek. Bankacılık sektörümüz çok sağlam. Ekonomiyi destekliyor ama sermaye piyasaları bir o kadar değil. Bir de bankalara bir çağrım var. Aslında her bankanın bir aracı kuruluşu var ama yetmez. Gerçek anlamda niye yatırım bankası kurmuyorsunuz. Gelin biz size yardımcı olalım. Yatırım bankaları kurun. Mveduata dayalı bir modelden geniş, toptan kaynağa dayalı modelle gelin biz size yardımcı olalım. Özellikle start up’lara gelecek vaad eden şirketlere yatırım yapın, daha çok kazanırsınız. Riski yüksek ama gelecek orada. Geleneksel sektörle de kar marjları düştü. Geleneksel sektörlerde rekabet çok yoğun. Biz oralara da yardımcı oluyoruz ama gelin gelecek vaad eden şirketlere daha çok kaynak koyalım. Gelin bunu yetişmiş insanları içerisinde barındıran bankacılarla yapalım. Onun için bankalarımıza da buradan çağrımız olacak.ö

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'de üretilen yerli patates tohumunun 15 ülkeye ihracat edileceğini söyledi. Niğde'ye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah saat 06.00'da başladığı programında Patates Araştırma Enstütisini ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, Türkiye'nin üretilen yerli patates tohumuyla ihracat yapacağını yapacağını söyledi. Fakıbaba şöyle konuştu: "Her ile gittiğimde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çok güzel işler yaptığını görmekten bırakın Bakan olmayı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Hep derler ya tohum ithalat, şu ithalat, bu ithalat diye ama arkadaşlar çalışmışlar ve patateste 8 çeşit patates tohumu üretmişler. Bunun 5'i şuan hazır birini zaten özel sektöre vermişler. 4'ünü de özel sektöre vermek üzereler. Özel sektöre 480 ton verilmiş ve bu alan arkadaşımızda 1200 dönümlük bir alanda ekimini yapacak, tahmini 15 ülkeye de ihraç edeceğini söylüyor. Düşünün daha sadece bir özel sektör yarın buradan neler elde edeceğiz. Bizim ortalama olarak yılda patates tohumuna, ithalatına vermiş olduğumuz para ortalama 22 milyon dolar ve şimdi o 22 milyon doların yüzde 80'ini biz halletmişiz artık bundan sonra biz ihracata geçeceğiz." Yapılacak patates tohumu ihracatıyla 50 milyon dolar beklendiğini belirten Fakıbaba şöyle devam etti: "Türk insanı çok fazla Tarım Bakanlığı'nın neler yaptığını bilmiyor. Enstitülerde hangi tohumlar üzerinde çalıştığını. Yerli ürettiğimiz çok ciddi tohumlar var ve her gittiğimiz ilde artık bundan sonra Türk Halkının moralinin düzelmesi lazım. Gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten çok zevkli bir uğraş. İnsanlarımız bu uğraşı seviyorlar, insanımız çalışkan ve üretiyorlar. Üreten bütün arkadaşları yürekten kutluyorum. İnşallah biz 22 milyon dolar ithalat parası vereceğimize bundan sonra dışarıdan gelen paraya bakacağız ve bunu ortalama 50 milyon dolar olarak tahmin ediyoruz. Gittikçe bunlar gelişecek. Özellikle Türk halkına şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten zaman zaman zorluklarımız olsa da biz gıda, tarım ve hayvancılıkta biz bu bölgenin değil, Avrupa'nın değil dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız ve daha hızlı bir şekilde inşallah gireceğiz." Bakan Fakıbaba, daha sonra geçtiği hayvancılık tesisinde ise buzağı besledi.

7)ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI AĞDACI: DİLOVASI'NDA KANSERDEN ÖLÜM ORANI YÜZDE 33,7

ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, dünyada kanserden ölümlerin yüzde 12,5, Türkiye'de yüzde 12,9, Kocaeli'de yüzde 18,9 olduğunu belirterek, "Dilovası'nın kanserden ölüm oranı yüzde 33,7. Dilovası bölgesinde maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bu bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, Türkiye'nin, Uluslararası Çevresel Performans Endeksi'ne göre 132 ülke arasında 109'uncu sırada olmasıyla çevreye verdiği önemi ortaya koyduğunu belirtti. Oda olarak, Kocaeli'nin hava kalitesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm ülkede bulunan 199 hava izleme istasyonundan, Kocaeli'deki 12'sinin yıllık verileri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü verilerinden faydalanarak, kirleticileri baz aldıklarını söyledi. Ülkemizde her geçen gün hava kalitesinin giderek düştüğünü ifade eden Ağdacı, "Hava kirliliği sorunu konusunda tespit noktasında önemli çalışmalar yapılmasına karşın, çözüm noktasında yeterince çabanın gerek yerel yönetimler ve gerekse de mülki idare tarafından gösterilmediği artan kirlilikten de anlaşılmaktadır. Ülkemizde her geçen gün hava kalitesi giderek düşmektedir. Yani havamiz her geçen gün daha da kirlenmektedir. Türkiye de hava kirliliğine bağlı ölümlerde ilk 20 ülke arasında 15'inci sıradadır" dedi.