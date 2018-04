DHA YURT BÜLTENİ-6

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları İztuzu Plajı'nda yapıldı. Genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda Nilay Erkol birinci oldu. Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen, 3. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. "Caretta carettalarla yüzüyorum" temasıyla düzenlenen yarışmalara çeşitli kategorilerde 14 ülkeden 528 sporcu katıldı. Yarışların ilk ayağında gençlerde, 34 erkek 17 kadın, genel klasmanda ise 217 kadın, 328 erkek mücadele etti. Genel klamanda 13 yabancı uyruklu, 8 de engelli sporcu da yarıştı. Sporcular 70 ayrı tekne ile Dalyan Kanalı'ndan İztuzu Plajı'na taşındı. 3 bin 500 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışta, yaşları 13 ila 88 arasında değişen katılımcı kıyasıya mücadele verirken, müsabakalarda 30 hakem görev yaptı. Yüzücülerin can güvenliği için 7 motorlu tekne ile 5 de tur teknesi hazır bekletildi. Plajda 36 jandarma, denizde de 10 deniz polisi ve dalgıç tedbir aldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Sahil Güvenlik ekipleri de görevli olarak bekletildi. Yarışlarda, genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda Nilay Erkol birinci oldu. Genç erkeklerde Furkan Hüseyin Yüksel (17), kadınlarda ise Busenur Türkoğlu (19) birinciliği elde etti. Masterlar kategorisinde erkeklerde Tolga Öçal (39), kadınlarda İmran Uyar (30) , engelli erkeklerde Kaan Çavuşer (17), kadınlarda ise Çilem Çelik (50) yarışlarda birinciliği elde eden diğer isimler oldu. Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Yiğit, organizasyonun amacına ulaştığına vurgu yaparak, her yıl daha da kaliteli hale geldiğini kaydetti. Yiğit, "Federasyondan birçok yetkili burada ve gözlem yapıyor. Yarışların sonunda sınavı geçersek. Önüzdeki yıl daha fazla yabancı sporcunun katılımıyla daha büyük organizasyonlar yapabileceğiz" dedi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclis Başkanı Koray Özcan da proje ortaklığı yaptıkları yarışlarla ilgili olarak, "Hem Dalyan'da hem diğer ilçelerde turizmin 12 aya yayılma etkinliklerini çok önemsiyoruz. Etkinlik her yıl bir önceki seneye göre sayı ve katılımın artmasıyla gerçekleşiyor. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Etkinlik tek başına hiçbir şey ifade etmiyor çünkü mutlaka katılımın olması lazım. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle, turizm sezon gittikçe erkene doğru çekiliyor. İnşallah Rock Festivali ve her yıl düzenlediğimiz Kefal Festivali'yle bunu daha da arttırmayı düşünüyoruz. Dalyan'dan etkinlik geliyor, biz bu etkinliklere destek veriyoruz ve daha da yaymayı düşünüyoruz. Biz gençliğin enerjisini geçmişin tecrübesiyle birleştirip bunu daha ileriye çıtayı yükselterek taşımak istiyoruz. Çok büyük bir iş ve güç birliği içerisindeyiz" dedi. Yarışa İzmir'den katılan ve genç erkekler kategorisinde birinci olan Furkan Hüseyin Yüksel, "Yarış çok güzeldi. Su sıcaklığı mükemmeldi. Akıntı ve dalga yoktu. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Harika bir yarıştı" dedi.Yarışlar sonrasında düzenlenen tören ile protokol tarafından dereceye girenlere kupa ve madalya ödülleri dağıtıldı.

İzmir'in meşhur boyozu kapı kapış gitti

İzmir'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Boyoz Festivali'ne katılan binlerce İzmirli, hem kahvaltı yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı. Düzenlenen eğlence programlarıyla da renkli ve keyifli bir gün geçiren vatandaşlar, festivalin her yıl yapılmasını istedi. Etkinlikte ayrıca kadın ve erkek kategorilerinde boyoz yeme yarışması da düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, festivallerin kent ekonomisi açısından önemine değindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Boyoz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce İzmirli'yi Gündoğdu Meydanı'nda buluşturan festivalde, vatandaşlara boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulunuldu. Festivale gelenler, oluşturulan 7 aynı noktada boyoz almak için sıraya girdi. Festivale ilgi yoğun olunca, uzun kuyruklar oluştu. Kordon'da, denizin kenarında kahvaltısını yapan vatandaşlar, müzik eşliğinde dans etti, güzel havanın keyfini çıkardı. İzmir'in simgesi haline gelen boyoz, bir kez daha o eşsiz lezzeti ile fark yaratırken, festivale katılan vatandaşlar da bunun her yıl yapılmasını istedi. Festivalde vatandaşlarla bir araya gelen ve katılımcılarla bol bol fotoğraf çektiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hafta sonları kent içerisindeki aileleri hareketlendirmek, eğlendirmek ve civar kentlerden, yurt dışından gelen konukları en iyi şekilde ağırlamak istediklerini söyledi. İzmir dışından gelenlere kenti tanıttıklarını söyleyen Kocaoğlu, "Bunun karşılığında hem İzmir'e hareket geliyor hem de ekonomiyi ayağa kaldırmış oluyoruz. Bugün Urla'da Enginar Festivali devam ediyor. Burada Boyoz Festivali var. Tire'de Giritlilerin yaptığı Girit Festivali var. Ahmetli'de Yörük Festivali var. Bugün benim bilebildiğim 7-8 festival var. Herkes, nereye gitmek istiyorsa oraya gidiyor ve hoşça vakit geçiriyor" dedi.

FESTİVALDE SANDIK ÇAĞRISI

Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerine de değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"İzmir böylece seviyor, sayıyor. İzmir’de barışa, kardeşliğe katkı veriliyor. Keşke her yer İzmir gibi olsun. Her yerin İzmir gibi olması için 24 Haziran’da kime oy verirseniz verin ama mutlaka sandığa gidin. Kurtuluş herkesin sandığa gidip oy kullanmasında. Kurtuluş vatandaşın görevini yapmasındadır. Önümüzde iki tane görev var. 55 gün içerisinde gerçekleşecek bu görevlerin ilki mutlaka sandığa gidilmesi. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için oy kullanılması. İkincisi ise sandıklara sahip çıkacağız. Oyumuza, ülkeye, demokrasiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine sahip çıkacağız."

GÜNDOĞDU'DA FESTİVAL COŞKUSU

Festivale katılan Seval Sağsöz, İzmir'in boyozunun meşhur olduğunu ve ailesiyle birlikte boyoz yemeye geldiklerini söyledi. Kentin bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu söyleyen Sağsöz, etkinliğin çok güzel olduğunu belirtti. Oya Beytaş da festivale her yıl geldiklerini ve çok eğlendiklerini ifade etti. Yine festivale her yıl katıldığını söyleyen ve bu organizasyondan büyük keyif duyduğunu açıklayan Bülent Metin isimli vatandaş ise son derece mutlu olduğunu dile getirdi.Etkinlikte ayrıca kadın ve erkek kategorilerinde boyoz yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmanın birincilerine tablet hediye edildi. Gün boyu süren etkinlikte İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Radyo Romantik Türk DJ'lerinin çaldığı birbirinden güzel şarkılarla hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.

