DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BATMAN'DA 20 DAKİKA SÜREN YAĞMUR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ BATMAN'da, bugün sağanarak olarak yağmer yağmur ve dolu, yaşamı olumsez etkiledi. Yağmur ve dolu yağışına sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı. Bölgede etkisini devam eden sağanak yağış, Batman'da yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu olarak yağan ve daha sonra yağmura dönüşen yağış yaklaşık 20 dakika sürdü. Etkili yağışla birlikte kent merkezinin en işlek noktası olan Turgut Özal bulvarındaki vatandaşlar yağış karşısında sığınacak yer aradı. Yağıştan dolayı ıslanmamak için bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan korunmaya çalışırken, yağış nedeniyle ağaçlardaki dutlar yere döldüğü görüldü. Bu arada, Meteorolojiden yapılan açıklamada, Şanlıurfa radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik sürede Diyarbakır ve çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m² ) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yağıştan görüntü

-Yağıştan etkilenen vatandaşlar

-Yollara savrulan dutlar

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - ================================================== 2)İDLİB'DE TSK'NIN 10'UNCU GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde 10'uncu gözlem noktası tesis edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, İdlib'de 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yapıyor. İdlib'de bulunan TSK birlikleri, geçen yıl Ekim ayında ilkini kurduğu gözlem noktasının 10'uncusunun da faaliyete geçirdiğini açıkladı. Bölgede görevini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdüren TSK, İdlib'de 10'uncu gözlem noktasının tesis edildiğini resmi sosyal medya hesabından da duyurdu.

GAZİANTEP, (DHA)

================================================ 3)DP BAŞKANI UYSAL, AKŞENER İÇİN İMZA VERDİ DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için seçim kurulunda imza verdi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Uysal, DP İl Başkanlığı binasını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin selameti ve geleceği için CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte 'Millet İttifakı' içerisinde yer aldıklarını söyleyen Gültekin Uysal, Türkiye siyasetinin çok uzun zamandır yüksek gerilimde seyrettiğini vurguladı. Uysal, "Yeniden büyük Türkiye idealiyle milletimizi yarınlara taşıyabilmek adına bir güç birlikteliği yapıldı. Bizler de bütün dava arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin bu altüst oluşu içerisinde ideallerimizden zerre miskal sapmadan bu zamana kadar bu mücadeleyi vermeye gayret gösterdik" dedi.

Türkiye'nin huzur içerisinde bir seçim geçirmesini temenni eden DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

"2007 yılında siyasal rekabetin fiilen kapandığı bir dönemde artık milletin meselelerinin konuşulacağı bir siyasal rekabetin yeniden açıldığı bir döneme geldik. İnşallah Türkiye burada suhulet içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri gerçekleştirir. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, beraberinde değişen koşullar, şartlar dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber insanımız hür iradesiyle eşitlik içerisinde, adil bir düzen içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri yapar. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne birkaç münferit hadisenin dışında demokrasimizde sandığın üzerine gölge düşmemiştir. Ama yakın dönem içerisinde adeta devleti bir parti devletine dönüştürerek, yargıyı neredeyse onun bir siyasal şubesi haline getirmiş olmanın bedelini, ucu kendilerine dokunduğunda 17- 25 Aralık'ta gördüler, 15 Temmuz'da gördüler. İşte o nedenle Demokrat Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi işinize geldi mi değil, herkes için demokrasi' demek durumundayız. 'Hukuk işinize geldi mi değil, herkes için hukuk' demek durumundayız."