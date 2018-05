DHA YURT BÜLTENİ-6

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 24 engelli genç, 1 günlük temsili askerlik için davul zurna eşliğinde uğurlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde engelli gençler için asker uğurlama töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ ve asker adaylarının aileleri katıldı. Davul zurna eşliğinde engelli gençlerin ellerine asker kınası yakıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, bazı anneler, sevinç gözyaşı döktü. Genel Sekreter Ekici, askerlere zarf içinde cep harçlığı verdi. Antalya 3'üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler, belediyenin tahsis ettiği otobüslerle askerliğe uğurlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ekici, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri asker uğurlama töreninde yine heyecanlı olduklarını söyledi. Ekici, “Biliyorsunuz ki askerlik her Türk vatandaşı için haktır. Hak olması sebebiyle, bu kardeşlerimizin bu haklarını en güzel şekilde kullanabilmeleri için başkanımız Menderes Türel'in talimatı ile her birisine bu güzel günü düzenledik. Kardeşlerimin tüm günlerinin böyle olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Oğlunu askere uğurlayan Meryem Demiral, duygulandığını, söyleyecek kelime bulamadığını belirterek, “Çok mutluyuz. Allah'ın birer hediyesi bunlar bize" dedi. Kadriye İnal ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Melahat Ergüven de “Hem mutlu hem üzgünüz. Ne yapalım; kaderimiz böyleymiş. Çocuklarımızın mutluluğu için bugün buradayız" diye konuştu.

Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin savaş teknolojisi ve tarımsal faaliyetler alanında geliştirdikleri teknolojik ürünler dikkat çekti. Projeler arasında en çok ilgiyi bor madeni ile zırhı güçlendirilmiş tank, Kaliforniya solucanı sayesinde üretim süreci hızlandırılmış meyve, sebzeler ve cep telefonu ile kontrol edilebilen akıllı ev sistemi oldu. Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin bilimle tanışması, özgüven ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi amacıyla başlatılan TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında bilim fuarı düzenlendi. TÜBİTAK'ın finansal destek sağladığı projede lisede eğitim gören 146 öğrenci tarafından 9 danışman öğretmen eşliğinde 24 proje üretildi. 4 ay süren hazırlık aşamasının ardından öğrenciler, yaptıkları projeleri sergiledi. Okulun 11. sınıf öğrencileri Berke Şen, Ferhat Ayvaz, Hakan Kabakçı, Mutlu Can Yılmaz, Yunus Emre Akbalı, Burakcan Akdemir, Kubilay Top, Emre Akkurt tamamını kendi çabalarıyla ürettikleri bor madeni kullanarak zırh özelliği güçlendirilmiş tank prototipini tanıttı. Ayrıca tank prototipi uzaktan kumanda ile yönlendirilebiliyor. Zennur Efe, Nurdan İlhan, Serhat Kılıç, Umut Kocakaya, Ebru Mutlu, İsmail Yasak, Fatih Mehmet Gündüz isimli öğrenciler de Kaliforniya solucanı sayesinde üretim süreci hızlandırılmış meyve ve sebzelerle ilgili projelerini tanıttı. Öğrencilerin projesi hayata geçirilebilirse 1 ayda üretilen patatesin 20 günde, 150 yılda yetişen bir ağacın 50 yılda yetiştirilebilmesi öngörülüyor. Proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Umut Kocakaya, "Biz Amerika'nın Kaliforniya eyaleti anavatanı olan Türkiye'de çok fazla insanın bilgisi olmadığı bir proje yapmak istedik. Bu projemizde bir tane Kaliforniya solucanı 1 yılda tek başına 4 ton toprağı havalandırma yeteneğine sahip. İlk 2 hafta içerisinde öğretmenimiz eşliğinde deney ve gözlemler yaparak mikroskopla incelediğimizde tohumların büyüklüğünü, solucanların ne kadar uzayıp, kısaldığını inceledik. Daha sonra 3 aylık sürede gübreleri büyüttük. Solucanlar dejenerasyon ile ürediği için 100 tanesi 700 tane oldu. Bunu solucanları keserek yaptık. Solucan ve gübreleri birbirinden ayırarak 2 ayrı kaba koyduk. Birinde kimyasal, asitik ve fosforik gübre diğerinde ise organik kendi ürettiğimiz solucan gübresi var. Kendi ürettiğimiz solucan gübresi ile kimyasal gübre aynı gün ekilip 10 gün sürdü. 1 haftada büyüyüp 3 günde meyve verme süreci oldu. Yani dünyanın bir numaralı havalandırma solucanı olduğu için toprağı ne kadar çok havalandırırsak o kadar çok ekin elde ederiz" dedi. Dikkat çeken bir diğer proje ise Bedirhan Tunç ve Yasin Akdaş'ın geliştirdikleri cep telefonu ile kontrol edilebilen akıllı ev sistemi oldu. Öğrenciler, projeyi yatalak hasta ve felçli hastalar için tasarladıklarını söyledi. Bedirhan Tunç projesini, "Bu evin elektrik alanında her şeyini kontrol edebiliyorum. Deprem sensörü var. Bu sensörle herhangi bir sarsıntıda alarm sistemi devreye giriyor. Bu evin kontrolünü blutooth ile yapıyorum. Ama bu tabi ki mühendislik alanında yükseldiği zaman wifi ile uzaktan kontrol edilebilir" diyerek tanıttı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Öğrenciler sokak futbolu oynarken

-Öğrenciler ve öğretmenler toplu halde

-Öğrenciler ile röportaj

-Öğrencilerin ellerinde döviz ile görüntü

-Hacı Ömer Serin ilkokulu Müdürü Mehmet Taş ile röportaj

BOYUT: 199 MB. SÜRE: 02'30"

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)

==============================================

Balık pulu elyafından yatak kumaşı

Kayseri'de kurulu Boydak Holding bünyesinde 114 ülkeye yatak kumaşı ihraç eden ve dünyadaki her 5 yataktan 1'nin kumaşını üreten Boyteks fabrikası, kan dolaşımını hızlandıran, teri ve elektriği dışarı atan, güneş ışığıyla kendini temizleyen yatak kumaşlarından sonra, Japonlardan esinlenerek balık pulu elyafından ürettiği anti-aging etkili yatak kumaşını piyasaya sürecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, bünyelerinde faaliyet gösteren Boyteks hakkında bilgi verdi. Boyteks'in holding bünyesindeki 24 aktif şirket arasında yer aldığını kaydeden Ertekin, firmanın yatak kumaşı üretiminde dünya birincisi olduğunu söyledi. Ertekin, "Boyteks şu anda dünyanın en büyük yatak kumaşı üreticisi konumundadır. Sadece kendi ürünlerimizde değil, ülkemizde bizim dışımızdaki tüm yatak üreticilerine kumaş satıyoruz. Dünyada ise her 5 yataktan 1'inin kumaşı ise bizim. Boyteks her yıl 4-5 farklı kumaşla piyasaya yeni ürünler sunuyor. Vücuttaki elektriği alan, teri dışarı atan, güneş ışığıyla kendini temizleyen, ametistli yatak kumaşlarının yanı sıra balık pulu elyafından anti-aging özelliğe sahip yeni bir kumaş üretip patentini aldık. Eylül ayında piyasaya vereceğiz" dedi.

YATAK KUMAŞINDA SAĞLIK VE KONFOR ÖN PLANDA

Türkiye’nin en büyük gruplarından Boydak Holding’in tekstil sektöründeki lider yatırımı Boyteks'in yatak kumaşı, halı ürünleri ve döşemelik kumaş ürettiğini belirten Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin şu bilgileri verdi:"2000 yılında yatak kumaşı üretimine, 2003 yılında döşemelik kumaş üretimine başlayan Boyteks, iplikten kumaş üretimine kadar bütün prosesleri ERP sistemi ile çalışan tam entegre tesislerde gerçekleştirmektedir. Sahip olduğu tam entegre tesislerle Boyteks, dünyanın en büyük yatak kumaşı üreticilerinden, döşemelik kumaş ürün grubunda da dünyanın en büyük 5 üretici firması arasında yer almaktadır. 2011 yılında makine halısı, 2013 yılında çözgülü örme döşemelik kumaş ve 2014 yılında üretimine başlanan kadife kumaşlarla Boyteks, geniş ürün yelpazesi ile endüstriyel tekstilin küresel ölçekte lider markalarından biridir. Gerek yatak kumaşında gerekse döşemelik kumaş ve halıda insana sadece bir tekstil ürünü değil; sağlık, güven ve konfor da sunan Boyteks, üretimde uyguladığı apre işlemleri ve yanmazlık testlerine büyük önem vermektedir. Her yıl uluslararası tekstil fuarlarında yepyeni desen ve kumaş koleksiyonlarını müşterilerine sunan Boyteks, dünya tekstil ihtiyaçlarına çağın ötesinde çözümlerle cevap vermek için tasarım ve inovasyona ayrıca önem vermektedir. Boyteks, dünyanın en önde gelen uzman tasarım ofisleri ve kendi koleksiyon ekipleri ile Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar sınırsız desen ve konstrüksiyon seçeneği tasarlamaktadır."