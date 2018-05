DHA YURT BÜLTENİ-6

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üreticilerin yaş çay hasadı için acele etmemelerini istedi, “Üreticilerimiz kesinlikle belirlenen taban fiyatın altında çayını satmasın. Çaykur olduğu sürece hiçbir üreticimiz mağdur olmayacaktırö dedi. Doğu Karadeniz’de 4 ilde süren yaş çay tarımına ilişkin Doğan Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirmelerde bulunan Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay hasadı konusunda üreticilerin acele etmemelerini istedi. Bu aceleciliğin sonucunda bir kargaşa durumunun ortaya çıktığını ifade eden Alim, “Bazı özel sektör firmaları belirlenen yaş çay fiyatının altında çay alımı gerçekleştirdi. Biz üreticilerimizden acele etmemelerini ve günlük kotaları neyse onu toplamalarını istiyoruz. Biz defalarca taahhüt ettiğimiz çayın tamamını alacağımızı söyledik. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte gelen bir acelecilik durumu var. Ramazan ayı ile daha da güzel bir çay alımı gerçekleşecek. Bugüne kadar 10 günlük süre içerisinde 62 bin ton çay aldık. Kapasitemizin devamlı üzerindeyiz ve günlük 8 bin 500 ila 9 bin ton arasında çay alımının aşağısına düşmüyoruz. Kotamızda da artış oldu. Şu an hiç alım yapmamış olan çay alım yerlerimiz var. Birçok yerde randevulu sistemde başladı. 4-5 gün içerisinde her şeyin daha iyi olacağını söyleyebilirim. Üreticimizden acele etmemelerini ve biraz sabretmelerini istiyoruz. Kesinlikle belirlenen fiyatların altında satım yapmasınlar. Çaykur olduğu sürece hiçbir üreticimiz mağdur olmayacaktırö dedi. “HASATTA ACELE ETMEYİN’ Geçen yıl özel sektör yaş çay kuruluşlarının peşin para ile çay aldığını hatırlatan Alim, şunları dedi:“Bu yüzden biz geçen sene üreticimizden ilk 10 gün içinde 40 bin ton çay alabilmiştik. Bu sene özel sektör sanırım çayda yaşanan aşırı hasat nedeniyle fiyatları düşürdü. Biz geçen sene oranla ilk 10 günde çay alım sayımızı 40 bin tondan 62 bin tona yükselttik. Bu durum bizim hiçbir şekilde kapasitemizin altına düşmediğimizin bir göstergesidir. 600 ton organik, 8 bin 400 ton da konvansiyonel kapasitemiz var. Bu da toplam 9 bin ton yapıyor, biz bu 9 bin tonun dahi üzerine çıkıyoruz. Birçok fabrikamız kapasitesinin üstünde çalışmasına rağmen aceleciliğin önüne geçemiyoruz. Bir kez daha üreticilerimizi acele etmemeleri konusunda uyarıyoruz NELER YAŞANDI? Doğu Karadeniz'de, 4 ilde, yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler, çaylarının tamamını hasat edince Çaykur ve özel sektör fabrikaları, yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın alması, üreticilerin tepkisine neden olmuştu. Bu yıl dekara üretici kotasını 570 kilograma çıkaran Çaykur, üreticilere acele etmemeleri yönünde uyarılar yaparak tüm çayları alabileceğini duyurmuştu. Ancak üreticiler uyarıları dikkate almayınca hasat ettikleri çaylarını satmakta zorlanmaya başladı. Bazı özel sektör çay firmaları da yaşanan bu durum üzerine hükümet tarafından açıklanan kilosu 2,32 lira taban fiyatın altında yaş çay satın almaya başladı. Çayları ellerinde kalan üreticilerin, kilosu 1,60 kuruşa kadar inen taban fiyattan çaylarını sattığı belirtildi.

Vanlı öğrenciler mini otomobil yaptı

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, saatte 50 kilometre hızla giden mini otomobil yaptı. Otomobil, 10 gönüllü öğrenci ve öğretmen tarafından yaklaşık 2 ay süren bir çalışmayla tamamlandı. 4 zamanlı, hava soğutmalı, scooter motoruna sahip otomobilin montajı ve tasarımı okulda, boya ve bazı aksamları ise oto sanayi sitesinde yapıldı.

Meslek liselerinin önemine vurgu yapmak amacıyla, merkez Tuşba ilçesindeki Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde otomobil üretme projesi geliştirildi. Proje kapsamında, motorlu araçlar teknolojisi ve metal bölümü öğretmenleri ile 10 gönüllü öğrenci, hemen çalışmalara başladı. Projenin hazırlanmasından sonra, 2 ay gibi bir sürede 4 bin lira harcanıp, bölümdeki malzemelerden de yararlanılarak 11 beygir gücünde, 4 zamanlı scooter motorunun kullanıldığı, 5 litre benzin kapasiteli, 50 kilometre hız yapabilen mini bir otomobil üretildi. Öğrenci ve öğretmenlerin ürettiği kırmızı renkli otomobil ilgi odağı oldu.

Lisede, motorlu araçlar teknolojisi alan şefi ve öğretmen Cihan Yücel, her şeyin bir öğrencinin "Hocam neden yerli bir araç üretmiyoruz?" sorusuyla başladığını söyledi. Yücel, böyle bir fikir karşısında heyecanlandığını ve okulda öğrencilerle birlikte yerli araç üretimi için ilk adımı atmış olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Motorlu araç teknolojisi alan öğretmenleri, 10 gönüllü öğrencimiz ve metal bölümü öğretmenleriyle bu projeye başladık. Sanayi ile işbirliği içerisinde projemizi yürüttük ve 2 ay içerisinde projemizi tamamladık. Projede kullandığımız malzemeler, bölümümüzde önceden var olan malzemelerdi. Bu malzemeler revizyon yapılarak yeni hale getirildi. Tasarım, montaj ve birçok konuda öğrencilerimizle hararetli bir şekilde geceli, gündüzlü çalışarak bu projeyi tamamladık. Reklam, kaporta ve boya işlerinde sanayiden gerekli desteği aldık. Meslek lisesi olarak ne kadar önemli olduğumuzu vurgulamak istedik. Bu aracımız 50 kilometre hız yapabiliyor. Daha iyi imkanlar ve bütçe verilirse biz daha iyi işler yaparız. Hedeflerimiz arasında elektrikle çalışan, güneş enerjisi ile kendini şarj eden, uzaktan kumanda edilen bir araç yapmak bulunuyor." Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Sert ise Türkiye'de meslek liselerinin önemli bir rolü olduğunu ve buna dikkat çekmek istediklerini söyledi. Sert, "Meslek liseleri ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Meslek liselerinin bu ülkeye ne kadar katkı sağlayacağını görmek ve herkese göstermek istedik. Şu an Türkiye'nin yerli otomobile ihtiyacı var. Her yerde yerli ve milli vurgusu yapılıyor. Bir otomobilimizin olmaması ülkemiz adına bir eksiklik. Biz de bunun Van'da yapılabileceğini gösterdik. Kendi atölyelerimizde, kendi imkanlarımızla neler yapabileceğimizi oturduk, düşündük, tasarladık ve ortaya güzel bir ürün çıkardık" dedi. Projenin tasarlanmasında ve üretimde yer alan motor bölümü öğrencisi Emre Çörçik de yerli otomobil fikri ile hem gelecek nesillere örnek olmak istediklerini hem de motor bölümünü tanıtmak istediklerini söyleyerek, "Hocalarımızla bir proje uygulamayı düşündük. Bölümümüzü hem tanıtmak hem de gelecek nesillere örnek olmak amacıyla araba tasarlamayı hedefledik. Maddi imkanlar kısıtlı olduğu için bu kapasitede bir araç ortaya çıkarabildik. İmkanlarımız daha iyi olsaydı, farklı şeyler de düşünüyorduk. Türkiye gelişme sürecinde olan bir ülke, bu anlamda bir yardımda bulunmak istedik. Kendi arabımızı yapalım dedik. Bu bizim için bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.